Los mejores memes de la primera inauguración del Mundial 2026: de Shakira “reina” a la insólita aparición de las Labubus

Mundial 2026 - La primera apertura del Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancó con una ceremonia inaugural sin precedentes en la historia del torneo: por primera vez, la Copa del Mundo contará con tres actos de apertura distribuidos entre los tres países anfitriones. El primero tuvo lugar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, aproximadamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, que abre el Grupo A del certamen con 48 selecciones.

La presentadora Lila Downs dio inicio al espectáculo cerca de las 13:40 (hora argentina) con un discurso que marcó el tono del evento: “El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”. Al mismo tiempo, el trofeo de la Copa del Mundo se elevó sobre el escenario ubicado en el círculo central del campo del Azteca, con instrumentos musicales tradicionales mexicanos como protagonistas del arranque.

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El primer artista en tomar el escenario fue la banda Maná, con el tema “Oye mi amor”. Le siguió el venezolano Danny Ocean con “Partidazo”, y después Los Ángeles Azules junto a Belinda con “Por ella”, uno de los momentos de mayor efusividad de la tarde. El colombiano J Balvin ingresó al estadio a bordo de un auto ficticio al ritmo de “Qué calor”, con una escenografía que dominó visualmente el recinto.

El cierre del espectáculo estuvo a cargo de Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy. Para la artista colombiana, esta fue la cuarta vez que presta su voz a un himno mundialista: antes lo hizo en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”. El tema “Dai Dai” había tenido su estreno el 14 de mayo pasado.

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La ceremonia también reservó un lugar para los himnos nacionales: Alejandro Fernández interpretó el de México, mientras que la cantante sudafricana Tyla hizo lo propio con el de Sudáfrica. La actriz Salma Hayek, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, participó en el acto previo al partido para recibir a los aficionados y destacar el carácter integrador del fútbol.

La ceremonia se convirtió en el principal tema de conversación en redes. La presencia de Shakira, nombrada como la “reina” de los Mundiales en X (antes Twitter), la participación de Maná y Los Ángeles Azules y la llamativa aparición de las Labubus hicieron furor.

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El Azteca se convirtió así en el único estadio del mundo en albergar una ceremonia inaugural de la Copa del Mundo por tercera vez, tras haberlo hecho en 1970 y 1986. La fiesta se extendió cerca de 20 minutos y cerró con fuegos artificiales en el techo del recinto, antes de que los jugadores de México y Sudáfrica saltaran al campo para disputar el primer encuentro oficial del torneo.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado oficial del organismo. Las tres ceremonias fueron desarrolladas en colaboración con Balich Wonder Studio y tienen una duración prevista de 90 minutos cada una.

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Las otras dos celebraciones de apertura se realizarán el viernes 12 de junio: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los mejores memes de la inauguración del Mundial

Yo viendo el labubu en la ceremoniapic.twitter.com/wzQg4b27aZ — Lukiñas (@RJLukitasT) June 11, 2026