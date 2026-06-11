Deportes

Los mejores memes de la primera inauguración del Mundial 2026: de Shakira “reina” a la insólita aparición de las Labubus

México protagonizó la primera gran ceremonia, antes del duelo entre el local y Sudáfrica

Guardar
Google icon
Mundial 2026 - La primera apertura del Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancó con una ceremonia inaugural sin precedentes en la historia del torneo: por primera vez, la Copa del Mundo contará con tres actos de apertura distribuidos entre los tres países anfitriones. El primero tuvo lugar este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, aproximadamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica, que abre el Grupo A del certamen con 48 selecciones.

La presentadora Lila Downs dio inicio al espectáculo cerca de las 13:40 (hora argentina) con un discurso que marcó el tono del evento: “El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026”. Al mismo tiempo, el trofeo de la Copa del Mundo se elevó sobre el escenario ubicado en el círculo central del campo del Azteca, con instrumentos musicales tradicionales mexicanos como protagonistas del arranque.

PUBLICIDAD

El primer artista en tomar el escenario fue la banda Maná, con el tema “Oye mi amor”. Le siguió el venezolano Danny Ocean con “Partidazo”, y después Los Ángeles Azules junto a Belinda con “Por ella”, uno de los momentos de mayor efusividad de la tarde. El colombiano J Balvin ingresó al estadio a bordo de un auto ficticio al ritmo de “Qué calor”, con una escenografía que dominó visualmente el recinto.

El cierre del espectáculo estuvo a cargo de Shakira, quien interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al nigeriano Burna Boy. Para la artista colombiana, esta fue la cuarta vez que presta su voz a un himno mundialista: antes lo hizo en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”. El tema “Dai Dai” había tenido su estreno el 14 de mayo pasado.

PUBLICIDAD

La ceremonia también reservó un lugar para los himnos nacionales: Alejandro Fernández interpretó el de México, mientras que la cantante sudafricana Tyla hizo lo propio con el de Sudáfrica. La actriz Salma Hayek, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, participó en el acto previo al partido para recibir a los aficionados y destacar el carácter integrador del fútbol.

La ceremonia se convirtió en el principal tema de conversación en redes. La presencia de Shakira, nombrada como la “reina” de los Mundiales en X (antes Twitter), la participación de Maná y Los Ángeles Azules y la llamativa aparición de las Labubus hicieron furor.

El Azteca se convirtió así en el único estadio del mundo en albergar una ceremonia inaugural de la Copa del Mundo por tercera vez, tras haberlo hecho en 1970 y 1986. La fiesta se extendió cerca de 20 minutos y cerró con fuegos artificiales en el techo del recinto, antes de que los jugadores de México y Sudáfrica saltaran al campo para disputar el primer encuentro oficial del torneo.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado oficial del organismo. Las tres ceremonias fueron desarrolladas en colaboración con Balich Wonder Studio y tienen una duración prevista de 90 minutos cada una.

Las otras dos celebraciones de apertura se realizarán el viernes 12 de junio: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los mejores memes de la inauguración del Mundial

memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026
memes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Temas Relacionados

deportes-internacionalMundial 2026CopaMundial2026ceremonia inauguraldeportes-argentinaselección de México Mundial 2026selección de Sudáfrica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No es agua”: la confusa escena que desbloqueó un nuevo meme de Messi antes del Mundial 2026

La reacción del capitán argentino tras recibir una advertencia en el banco se volvió viral y sumó una nueva imagen a la previa del debut del equipo nacional en la Copa del Mundo

“No es agua”: la confusa escena que desbloqueó un nuevo meme de Messi antes del Mundial 2026

Con Shakira en el show estelar, México celebró la primera fiesta inaugural del Mundial 2026

La propuesta se llevó a cabo en el Estadio Azteka de la Ciudad de México antes del duelo entre México y Sudáfrica

Con Shakira en el show estelar, México celebró la primera fiesta inaugural del Mundial 2026

El “aura” de Shakira, la “pelea” de las Labubus y elogios a Los Ángeles Azules: las perlitas de la ceremonia inaugural del Mundial

El evento se produjo a más de una hora para el pitazo inicial del cruce entre México y Sudáfrica. Maná y Belinda, otros de los músicos destacados

El “aura” de Shakira, la “pelea” de las Labubus y elogios a Los Ángeles Azules: las perlitas de la ceremonia inaugural del Mundial

El fotógrafo que le prestó la cámara al Dibu Martínez mostró las imágenes que capturó el arquero en el amistoso de Argentina

Davo Saldívar compartió el resultado final del trabajo del arquero durante el duelo en Texas ante Honduras

El fotógrafo que le prestó la cámara al Dibu Martínez mostró las imágenes que capturó el arquero en el amistoso de Argentina

Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

El investigador Daniel Schteingart, creador del libro “El Atlas: Cartografías del Desarrollo”, reveló en Infobae al Mediodía por qué el talento futbolístico sudamericano no depende de la riqueza

Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

DEPORTES

El “aura” de Shakira, la “pelea” de las Labubus y elogios a Los Ángeles Azules: las perlitas de la ceremonia inaugural del Mundial

El “aura” de Shakira, la “pelea” de las Labubus y elogios a Los Ángeles Azules: las perlitas de la ceremonia inaugural del Mundial

El fotógrafo que le prestó la cámara al Dibu Martínez mostró las imágenes que capturó el arquero en el amistoso de Argentina

Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

Video: el incidente que sufrió el micro de la selección de República Checa y causó un caos de tránsito durante una hora

Argentina confirmó a Marcos Senesi como reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial

TELESHOW

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

Guido Kaczka sorprendió al jurado de su programa con un típico plato argentino: “Hoy se cena”

La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

Marcelo Benedetto abandonó un móvil en vivo para sacarse una foto con Shakira: “La voy a buscar”

El contundente mensaje de Marta Fort tras sus dichos sobre las cirugías estéticas

INFOBAE AMÉRICA

“El Niño 2026″ ya está aquí y podría convertirse en el más intenso en más de 70 años

“El Niño 2026″ ya está aquí y podría convertirse en el más intenso en más de 70 años

Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET y la acusó de sostener al aparato represivo de la dictadura

La temporada de lluvias en Guatemala deja 5.208 personas afectadas, según última actualización de Conred

Explosión en cohetería artesanal deja tres heridos en Honduras

Retiran populares toallitas para bebés vendidas en un reconocido supermercado por riesgo de contaminación bacteriana