El acuerdo analizado por Estados Unidos e Irán depende de un arriesgado plan de recompensas secuenciales

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evan Vucci

Un elemento central del incipiente acuerdo con Irán del presidente Donald Trump es un enfoque gradual que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, seguida de recompensas económicas para Teherán cada vez que cumpla con las exigencias estadounidenses.

Esta secuencia, descrita a la prensa por un alto funcionario estadounidense el viernes, formaliza una estrategia cautelosa diseñada para evitar que la Casa Blanca se vea sorprendida en su intento por poner fin al conflicto con Irán, que ya dura meses, y erradicar definitivamente su programa nuclear. Sin embargo, también implica que habrá muchas oportunidades para que el acuerdo fracase.

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Ni Estados Unidos ni Irán han ofrecido una visión completa del acuerdo que, según Trump y otros altos funcionarios, podría firmarse este mismo fin de semana. Pero los detalles que han trascendido hasta ahora sugieren que ambas partes están actuando con extrema cautela, reacias a hacer concesiones reales antes de que la otra lo haga.

En esencia, el acuerdo no abordaría de forma sustancial el programa nuclear iraní. En cambio, dejaría un tema fundamental para la justificación de la guerra por parte de Trump para un futuro proceso de negociación de 60 días.

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“Cualquier acuerdo que posponga la solución de los problemas más críticos y esté condicionado a ciertas condiciones dejaría a Estados Unidos e Irán exactamente donde han estado: un frágil alto el fuego solo de nombre, puesto a prueba constantemente y propenso a la violencia”, afirmó Becca Wasser, analista de defensa de Bloomberg Economics.

Como aspecto positivo para Estados Unidos, el acuerdo podría contribuir a debilitar el control iraní sobre el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima clave para el flujo de petróleo y gas del Golfo Pérsico estaba abierta antes de la guerra y se prevé su apertura gradual, aunque ha habido desacuerdos sobre cómo gestionarla. También sentaría las bases para entablar conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

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Persisten las fisuras en las negociaciones bélicas con Irán

La tabla presenta las diferentes posturas de Estados Unidos e Irán en puntos clave de un borrador de acuerdo sobre las negociaciones de guerra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mejor de los casos para ambas partes, esto también podría dar inicio oficialmente a la reducción de una guerra impopular que ha disparado los precios mundiales de la energía y alimentado la inflación en todo el mundo.

Los detalles del acuerdo aún no están claros. Funcionarios estadounidenses solo han ofrecido algunos detalles y han condenado como “noticias falsas” los informes de los medios iraníes que publicaron un borrador completo de 14 puntos. Un informe iraní de la agencia de noticias semioficial Mehr señalaba que las cuestiones nucleares se negociarían en 60 días, detalle que posteriormente confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca.

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Los detalles del acuerdo fueron recibidos con cautela por quienes han defendido abiertamente la acción militar contra Irán. Mark Dubowitz, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, afirmó que Trump debe tener cuidado de no desperdiciar la influencia que ha acumulado tras los sucesivos ataques contra Irán.

Varias personas pasan en bicicleta junto a un mural que representa al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, y al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 9 de junio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

“El peligro reside en que acepten A, obtengan financiación, acepten B, obtengan financiación, acepten C, consigan el levantamiento de las sanciones y luego simplemente alarguen el proceso”, declaró Dubowitz. Añadió que sería “fatal” si esto “condujera a un proceso prolongado, una vez que estemos atrapados en negociaciones y no estemos preparados para retomar operaciones militares importantes, y el fervor por el acuerdo se vuelva imparable”.

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El acuerdo resultaría en el levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses contra Irán y posiblemente permitiría al nuevo liderazgo de línea dura de Teherán acceder a decenas de miles de millones de dólares en fondos congelados. Irán podría reintegrarse a la economía global si cumple con el acuerdo, declaró el viernes un alto funcionario de la administración Trump.

Si esto fracasa, Trump podría considerar reiniciar la campaña de bombardeos estadounidenses contra Irán. Sería una decisión difícil, dado que la operación militar estadounidense e israelí ya ha causado miles de muertos y la peor crisis de suministro de petróleo de la historia, sin que el liderazgo del país se haya visto afectado.

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“Volar puentes y arrebatar el poder a los iraníes no derroca al régimen, al igual que la Fuerza Aérea estadounidense no lo hizo”, afirmó Alex Vatanka, investigador principal especializado en Irán del Instituto de Oriente Medio, con sede en Washington.

Bloomberg