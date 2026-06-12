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Juana Repetto mostró cómo está su cuerpo a cuatro meses de ser mamá: “No me siento del todo feliz”

La actriz compartió una selfie frente al espejo y explicó por qué le costó exponer esa intimidad, con un mensaje sobre cambios físicos, inseguridades y el valor de sentirse acompañada en el proceso posnatal

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Juana Repetto mostró el cambio que sufrió su cuerpo a meses de dar a luz por tercera vez

Juana Repetto suele compartir en sus redes sociales detalles de su vida cotidiana, reflexiones personales y el proceso físico y emocional que atraviesa, especialmente desde que fue madre por tercera vez. Fiel a esa costumbre, la actriz publicó una imagen frente al espejo en la que muestra cómo luce su cuerpo cuatro meses después del nacimiento de su hijo, y acompañó la foto con un extenso mensaje en el que abordó sin filtros la etapa del postparto.

En su publicación, Repetto explicó que le resultó difícil animarse a exponer esa intimidad, aunque lo consideró necesario para acompañar a otras mujeres que transitan situaciones similares. “Así se ven algunos cuerpos post parto, me cuesta mostrar esto, pero es parte del proceso”, escribió, señalando la importancia de reconocer los cambios físicos que llegan tras el embarazo. Recordó que, dos meses atrás, la imagen de su cuerpo le generaba preocupación, pero con el tiempo y algo de distancia, su mirada se volvió más comprensiva. “Hoy, viendo que de a poco todo se acomoda y que cuando yo vuelvo al eje, todo vuelve... me parece cero grave. Pero en su momento me costó y me hizo bien sentirme validada, así que si estás en la misma, te entiendo y te abrazo”, expresó, invitando a sus seguidoras a no sentirse solas en ese proceso.

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Repetto compartió que, ante la dificultad para sobrellevar sola los cambios, decidió buscar ayuda profesional. Aprovechó una consulta médica anual para pedir acompañamiento y, además, se sumó a un grupo de descenso de peso, lo que le permitió incorporar y mantener nuevos hábitos. “No estaba pudiendo sola y fui a buscar ayuda. Me hice el reseteo y después entré a un grupo que me ayuda muchísimo a sostener estos hábitos hasta que se vuelvan a instalar”, relató en su mensaje, mostrando apertura sobre sus inseguridades y la necesidad de apoyo externo.

La actriz también se refirió a la relación que mantiene con su imagen corporal, y cómo su historia personal repercute en el modo en que vive el postparto. Reconoció que, aunque todavía no se siente completamente feliz, percibe avances en su bienestar: “Hoy no me siento del todo feliz, supongo que tiene que ver con la herida que arrastro por haber sufrido tanto de chica en relación a mi cuerpo, pero me siento encaminada”.

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Juana Repetto utilizó sus redes sociales para explicar cómo decidió adoptar a un nuevo gatito
Juana Repetto cuenta cómo atraviesa el postparto y por qué pidió ayuda profesional

La influencer atribuyó esta mejoría sobre todo a los cambios positivos en su rutina, como la mejora en la alimentación y la organización de las comidas familiares: “Siento que volví a las bases, principalmente me estoy alimentando muchísimo mejor, incluso comiendo en mayor cantidad y calidad, y estoy mucho más organizada con las comidas. Eso nos organiza a todos en casa”.

Repetto remarcó que poco a poco está recuperando la confianza y el bienestar consigo misma. “Estoy empezando a volver a sentirme ‘Jua’, animándome de a poco a vestirme como me gusta y sintiéndome un poco mejor conmigo misma”, escribió, poniendo en palabras el proceso de reconstruir la autoestima después de la maternidad.

Su publicación recibió cientos de mensajes de apoyo y agradecimiento, especialmente de mujeres que se sintieron identificadas con su experiencia. Muchos de los comentarios subrayaron la importancia de visibilizar una imagen honesta del postparto y la reconstrucción de la autoestima. La actriz cerró su mensaje con un agradecimiento a su comunidad virtual y una invitación a transitar estos procesos con paciencia: “Gracias a todas por cada palabra y por la compañía de siempre, vamos de a poco pero ahí vamos... firmes”.

Mujer con cabello oscuro sonriendo, levantando un puño y sosteniendo a un bebé recostado sobre su pecho. Viste sostén color piel y falda marrón
Juana Repetto habla de su autoestima tras ser madre por tercera vez y emociona a sus seguidoras

Semanas atrás, a finales de mayo, Juana Repetto debió llevar a su bebé al médico ya que sufría fiebre y cruzó a quienes la criticaban por cómo cuidaba a sus hijos.

En aquel entonces, la polémica surgió debido a que usuarios vincularon la fiebre de su bebé con la costumbre de andar descalzo, responsabilizándola públicamente. Repetto respondió que no existe relación alguna entre ambas situaciones. Respaldada por su pediatra, rechazó los comentarios y enfatizó que la presión sobre las madres es constante cuando comparten aspectos de la vida familiar.

“Bueno, y aprovechando que el gordo está dormido, les voy a grabar un reel porque sentí como una cosa horrible que decís que a mí no me afecta. Yo soy una mujer puérpera con un bebito de tres meses que está enfermo y hay mujeres criticándome y echándome la culpa de que se enfermó porque está en patas, ¿no?”, expresó.

Declaró su rechazo inmediato al juicio colectivo sobre su modo de criar. “Yo no tengo ninguna duda de que nada tiene que ver su virus con que esté en patas. Ni yo, ni la ciencia, ni su pediatra que lo acaba de ver”, sostuvo, mencionando el respaldo profesional recibido.

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