El AAT Challenger de Tucumán ya tiene un argentino en la final y podría sumar otro: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Luciano Ambrogi se clasificó para su primer semifinal de Challenger en Tucumán (Crédito: Prensa AAT)

El AAT Challenger edición Tucumán inició su recta final con tres jugadores locales que buscarán este sábado un lugar en la definición. Guido Justo enfrentará a Luciano Ambrogi, mientras que Nicolás Kicker lo hará ante el colombiano Johan Rodríguez. La jornada se podrá ver en vivo a partir de las 11:00 (hora argentina) por la pantalla de Fox Sports 3 y el streaming del Challenger Tour.

Los tenistas argentinos siguen aprovechando al máximo los certámenes que se organizan en el país. El torneo del Jardín de la República es el sexto que se disputó en la Argentina, de los cuales cinco fueron organizados por la Asociación Argentina de Tenis. Ambrogi, ubicado en el puesto 408 del escalafón mundial, fue el primer tenista que consiguió clasificarse entre los cuatro mejores del torneo que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Tucumán Lawn Tennis Club.

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El rosarino derrotó al correntino Carlos Zárate (467°) por 6-2, 1-6 y 6-4 para alcanzar por primera vez en su carrera la instancia de semifinales. “No fue nada fácil. Nos conocemos y compartimos mucho”, sostuvo al cierre del encuentro Ambrogi, con quien comparte equipo de entrenamiento bajo la conducción del reconocido entrenador Fabián Blengino.

“Los cierres de los partidos me venían costando y lo vengo trabajando hace mucho. Siempre me sentí con muy buen nivel y sentía que no se me daba el hecho de cerrar partidos importantes para mi confianza. Lo estoy mejorando mucho, me pone feliz y me da orgullo de mí mismo saber que estoy pudiendo afrontar esos momentos”, analizó el diestro de 22 años.

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Por último, se describió como tenista: “Me gusta contragolpear. Tengo muy buen saque. Trato de ir a buscar los puntos a la red, de dominar. Me gusta jugar con manito para resolver”.

Ahora se medirá frente a Guido Justo (254°), primer cabeza de serie y quien alcanzó su primer título Challenger esta temporada en Tigre. El argentino venció a su compatriota Thiago Cigarran (479°) por un doble 6-4.

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Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos. Justo está arriba en el historial por 2-1. El último duelo fue en los octavos de final del AAT Challenger edición Córdoba, con victoria para este último.

Nicolás Kicker buscará una nueva final de Challenger en el certamen de Tucumán (Crédito: Prensa AAT)

Por su parte, Nicolás Kicker (361°), a sus 34 años, sigue dando pelea en el circuito. El bonaerense derrotaba a Federico Coria (999°) antes de su retiro por problemas físicos por 7-5 y 3-0, y regresó a unas semifinales por primera vez desde septiembre de 2025, cuando alcanzó esta instancia en el Challenger de Buenos Aires. Buscará volver a meterse en una final después de casi 15 meses: la última fue en el Challenger de Concepción, Chile, en marzo de 2025.

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En la próxima fase, Kicker, quien suma cuatro títulos Challenger en su carrera y llegó a ser 78 del ranking ATP Tour en 2017, se medirá por primera vez con el colombiano Johan Rodríguez (693°), proveniente de la clasificación, quien le ganó al brasileño Matheus Pucinelli de Almeida (419°) por 7-5 y 6-4.

Orden de juego

Cancha Central - 11:00 (hora argentina)

Johan Alexander Rodriguez (COL) vs Nicolás Kicker (ARG)

Guido Ivan Justo (ARG) vs Luciano Emanuel Ambrogi (ARG)