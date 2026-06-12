La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Horarios de la tercera ceremonia de apertura del Mundial 2026
01.30 - España
20.30 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
19.30 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos)
18.30 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá
17.30 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras
16.30 - Los Ángeles (Estados Unidos)
TV: DSports (Latinoamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)
El espectáculo arrancará a las 16:30 hora local (20:30 hora argentina), con las puertas del Los Angeles Stadium abiertas desde cuatro horas antes del pitido inicial. La entidad madre del fútbol advirtió a los fanáticos que lleguen con tiempo, ya que las actividades previas, los premios y el entretenimiento estarán disponibles desde el momento en que se abran los accesos.
Los Angeles Stadium será escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel que combina pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.
El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una histórica ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. La fiesta, que sirvió como telón del estreno entre México y Sudáfrica, fue la primera de las tres ceremonias que tendrá la edición 2026: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
El SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio que será la sede principal de la tercera ceremonia de apertura del Mundial 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la tercera y última ceremonia de inauguración del Mundial 2026!
La fiesta se celebrará antes del enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium, de Los Ángeles.