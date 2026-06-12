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La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Antes del enfrentamiento entre la selección dirigida por Mauricio Pochetino y Paraguay, el SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá la última gala de presentación

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Horarios de la tercera ceremonia de apertura del Mundial 2026

01.30 - España

20.30 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

19.30 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos)

18.30 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá

17.30 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16.30 - Los Ángeles (Estados Unidos)

TV: DSports (Latinoamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)

10:31 hsHoy

El espectáculo arrancará a las 16:30 hora local (20:30 hora argentina), con las puertas del Los Angeles Stadium abiertas desde cuatro horas antes del pitido inicial. La entidad madre del fútbol advirtió a los fanáticos que lleguen con tiempo, ya que las actividades previas, los premios y el entretenimiento estarán disponibles desde el momento en que se abran los accesos.

10:00 hsHoy

Los Angeles Stadium será escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel que combina pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.

09:29 hsHoy

Con Shakira en el show estelar, México celebró la primera fiesta inaugural del Mundial 2026

La propuesta se llevó a cabo en el Estadio Azteka de la Ciudad de México antes del duelo entre México y Sudáfrica

Mundial 2026 - La primera apertura del Mundial 2026

El Mundial 2026 arrancó oficialmente con una histórica ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. La fiesta, que sirvió como telón del estreno entre México y Sudáfrica, fue la primera de las tres ceremonias que tendrá la edición 2026: la de Canadá comenzará a las 14:30 (hora argentina) en el Estadio Toronto, y la de Estados Unidos arrancará a las 20:30 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Leer la nota completa
09:16 hsHoy

El SoFi Stadium de Los Ángeles, el estadio que será la sede principal de la tercera ceremonia de apertura del Mundial 2026

El SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá la última ceremonia inaugural del Mundial (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/File Photo)
El SoFi Stadium de Los Ángeles acogerá la última ceremonia inaugural del Mundial (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images/File Photo)
09:10 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la tercera y última ceremonia de inauguración del Mundial 2026!

La fiesta se celebrará antes del enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium, de Los Ángeles.

La primera ceremonia de apertura se realizó en el Estadio Azteca de México (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La primera ceremonia de apertura se realizó en el Estadio Azteca de México (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

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