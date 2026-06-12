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Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las últimas encuestas

A horas de la gala de eliminación del lunes 15 de junio, se revela una tendencia que pone en jaque a uno de los seis nominados en placa

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Seis retratos circulares dorados de concursantes de Gran Hermano: Campanita, Luana, Majluf, Nigro, Yipio y Zunino, sonrientes sobre un fondo oscuro
La placa de nominados de Gran Hermano fue revelada, mostrando los rostros de Campanita, Luana, Majluf, Nigro, Yipio y Zunino que enfrentarán la eliminación.

Las encuestas sobre la próxima gala de Gran Hermano: Generación Dorada, difundidas por el periodista Federico Bongiorno en sus cuentas de X e Instagram, ya tienen un nombre que se repite con fuerza entre los fanáticos del reality. Los sondeos, que no constituyen votación oficial pero suelen anticipar tendencias, apuntan a un solo concursante como el principal candidato para abandonar la casa este lunes 15 de junio a las 22:15.

Los números son contundentes en varias plataformas y dejan poco margen para la duda: uno de los seis participantes que integran la placa final concentra la mayor intención de eliminación, con una ventaja considerable sobre el resto. Ese concursante es Franco Zunino, quien lidera los sondeos de Bongiorno en un escenario que, además, está marcado por la reducción al 50% del presupuesto semanal de la casa y la conformación de una placa que mantiene en vilo tanto a los participantes como a la audiencia.

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Gran Hermano
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Qué dicen las encuestas sobre la eliminación en Gran Hermano

Las primeras encuestas difundidas por Federico Bongiorno en X muestran una marcada tendencia: en un sondeo de 6.202 votos, Zunino obtuvo el 55,6% de preferencias para abandonar el programa. Lo siguieron Leandro Nigro con el 42,7%, Yisela “Yipio” Pintos con 20,3%, Steffany “Campanita” Pereira con 16,9%, Luana Fernández con el 8,6% y Alejandra Majluf con el 7,7%.

En Instagram, el panorama fue diferente: Zunino lideró con 39%, Pereira alcanzó 36%, Pintos logró 13% y la opción “Otro” sumó 12%. A pesar de ser consultas informales en redes sociales y no representar el voto oficial de Telefe, los resultados suelen anticipar tendencias y movilizar conversaciones en la previa de la gala.

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Así fue el ingreso de Franco Zunino a Gran Hermano: Generación Dorada
Franco Zunino, según las encuestas, es el gran candidato a salir de la casa de Gran Hermano (Prensa Telefe)

Cómo quedó conformada la placa final de nominados

Tras la gala más reciente de Gran Hermano: Generación Dorada, seis participantes quedaron en la placa definitiva. El líder de la semana, Sebastián Cola, utilizó su privilegio para fulminar a Alejandra Majluf y Andrea del Boca, incluyéndolas directamente en la placa.

Luego, el público salvó por voto positivo a Solange Abraham, del Boca y Cinzia Francischiello, lo que dejó a Franco Zunino, Leandro Nigro, Campanita Pereira, Yipio Pintos, Alejandra Majluf y Luana Fernández expuestos al voto negativo en la gala de este lunes. El proceso, detallado en la transmisión de Telefe, ratificó la modalidad tradicional tras una breve etapa de votación positiva.

El procedimiento de salvación, sumado a discusiones y privilegios otorgados, acrecentó la tensión propia de las etapas finales, con posibles impactos en las alianzas internas y la estrategia de cada concursante.

Se confirmó la placa de nominados para esta semana en Gran Hermano

Tensiones, estrategias y reacciones en la casa

El ambiente en la casa se volvió tenso tras la definición de la placa. Se produjeron intercambios verbales entre Zunino y las participantes Cinzia Francischiello y Solange Abraham, originados en diferencias estratégicas durante la gala.

Un momento de distensión se vivió cuando la producción comunicó a los presentes la consagración de Fabio Agostini como ganador de La Casa de los Famosos, noticia que generó alegría, especialmente entre quienes compartieron el intercambio internacional con él.

Sin embargo, el alivio duró poco. Al confirmarse el resultado negativo en la prueba semanal, el foco volvió a centrarse en la preocupación por los recursos y la organización interna ante la inminente reducción presupuestaria.

solange abraham
Solange Abraham, una de las participantes más polémicas de esta edición de Gran Hermano

El impacto del recorte de presupuesto en la convivencia

Tras perder el desafío semanal, la organización informó un recorte del presupuesto semanal, dejando a los participantes con solo la mitad del dinero habitual para las compras esenciales. Esta disposición afecta tanto la estrategia del juego como el día a día de la convivencia, forzando a los nominados y salvados a reordenar prioridades.

El manejo de los recursos disponibles se convirtió en un motivo adicional de tensión y colaboración, alterando la rutina habitual e intensificando la presión para quienes continúan en competencia.

Este reajuste presupuestario impone nuevas reglas internas y obliga a cada concursante a diseñar estrategias alternativas para adaptarse a una semana con restricciones inéditas.

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