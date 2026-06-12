Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”

La modelo contó cómo sigue su relación con las mujeres luego de que Dybala, su marido, no fuera convocado para el Mundial 2026 (Video: Puro Show-Eltrece)

El nacimiento de su primera hija en común con Paulo Dybala encontró a Oriana Sabatini en una etapa diferente: más tranquila, entre Argentina y Roma y lejos de la exposición que implica seguir al plantel en cada concentración. Fue en ese contexto que la artista habló con Puro Show y se sinceró sobre uno de los temas que más debate generó a partir de la docuserie Muchachas de Telefe y la supuesta rivalidad que hay entre todas con Ailén Cova, la pareja de Alexis Mac Allister: cómo es, en realidad, el vínculo entre las parejas de los futbolistas de la Selección.

Lo primero que aclaró fue el dato del Mundial. Cuando el cronista le preguntó por el torneo que se disputa este año en Estados Unidos, Canadá y México, Oriana fue directa: “Sí, sí, nos quedamos acá. Nos quedamos acá”. Sin rodeos, sin explicaciones adicionales. La nueva etapa familiar pesa más que cualquier viaje.

PUBLICIDAD

Sobre el grupo de parejas, Oriana descartó de entrada la palabra “cofradía” que suele circular en los medios. Buscó otro término y terminó comparando el vínculo con algo más cercano a un “coven”: “No, bárbaro. O sea, más que cofradía, armamos... no, de brujas, ¿viste?, cuando hace un coven”. La imagen, dicha entre risas y dudas sobre cómo llamarlo, describía sin embargo algo genuino: un grupo de mujeres que se acompaña en circunstancias que no son sencillas.

Paulo y Oriana festejando el título mundial de la selección argentina de fútbol en Qatar (Instagram)

Cuando el cronista le preguntó si seguía en el chat, Oriana fue honesta sobre la dinámica real del grupo: “No, no, no, seguí... a menos que hayan hecho otro, que estaría perfecto, obvio, porque todos los años no son siempre los mismos jugadores que convocan y no son siempre las mismas mujeres y las mismas familias que viajan”. Lejos de molestarse por la posibilidad de haber quedado afuera, la entendió como algo natural.

PUBLICIDAD

El valor de ese grupo, según Oriana, no pasa por la exposición ni por la imagen que proyecta hacia afuera. Pasa por algo más concreto: “Está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en un momento donde por ahí es relindo todo, pero bueno, estás de acá para allá. Mucho tiempo por ahí con nenes chiquitos solos, necesitan quizás amigos que no tienen en países que no fueron nunca en la vida”.

Sobre si hubo alguna vez mal clima o exclusiones dentro del grupo, la respuesta fue tajante: “No, cero”. Y cuando el cronista insistió en que se habla mucho de las mujeres de los jugadores de la Selección, Oriana bajó las expectativas con una franqueza que no dejó lugar a dudas: “No es tan interesante como la gente cree”.

PUBLICIDAD

Todas las mujeres de la selección luego de la victoria en Qatar 2022

La explicación que siguió tenía menos que ver con el grupo y más con ella misma. Oriana reconoció que su perfil es el de alguien que no suele juntarse con nadie, independientemente del contexto: “Yo igual soy medio... Yo no me junto nunca con nadie. O sea, con suerte me cruzo con... me junto con mis amigas”. Las invitaciones del grupo siempre llegaron, y siempre las agradeció. Pero la respuesta casi nunca fue un sí.

“En todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo, lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, que me inviten, pero yo siempre soy de quedarme en mi cuarto completamente sola, haciendo nada”, admitió. El cronista resumió esa actitud en una palabra: pachorra. Oriana la adoptó sin dudar: “Pachorra, a mí me encanta”.

PUBLICIDAD

Si bien en esta Copa del Mundo Sabatini no se encuentra entre las presentes, cuando fue Qatar en el año 2022 fue parte de todos los partidos y se mostró con el resto de las mujeres que forman parte del apoyo incondicional de los jugadores de la albiceleste.