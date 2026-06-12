Un análisis de sangre puede predecir recaídas de cáncer de cabeza y cuello por VPH

Un análisis de sangre anticipa recaídas de cáncer de cabeza y cuello por VPH al detectar ADN viral antes que los controles habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación del test HPV-DeepSeek marcó un avance en la detección precoz del cáncer de cabeza y cuello vinculado al virus del papiloma humano (VPH). Desarrollada por el Mass General Brigham Cancer Institute, esta técnica utiliza un análisis de sangre capaz de detectar pequeñas señales genéticas del virus que pueden quedar en el cuerpo incluso después del tratamiento, antes de que los procedimientos convencionales confirmen una recurrencia.

Esa lectura temprana habilitó decisiones terapéuticas más personalizadas y puede reducir el riesgo de indicar tratamientos innecesarios o de omitir intervenciones oportunas.

A diferencia de los controles habituales, el test buscó en la sangre “rastros” del VPH: pequeños fragmentos de su ADN que pueden quedar circulando cuando el tumor se desarma y libera material genético. Si esos rastros siguen apareciendo después de la cirugía, puede ser una señal temprana de que todavía queda enfermedad.

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El test HPV-DeepSeek identifica enfermedad residual en sangre después del tratamiento y permite ajustar el abordaje médico en forma individualizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Mass General Brigham Cancer Institute, esa detección en niveles muy bajos permitió identificar de manera anticipada la posible persistencia del tumor y afinar la estimación del riesgo de recaída.

El desarrollo de esta herramienta respondió a la falta de biomarcadores específicos para orientar el tratamiento postoperatorio en este tipo de cáncer, una limitación que obligaba a basarse en criterios clínicos generales, con la posibilidad de caer en exceso o insuficiencia terapéutica.

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Resultados del estudio clínico sobre HPV-DeepSeek

El ensayo prospectivo Clear-HPVca evaluó la utilidad de HPV-DeepSeek en el seguimiento de 103 pacientes con cáncer de cabeza y cuello por VPH, operados entre agosto de 2020 y marzo de 2024 en el Mass General Brigham Cancer Institute.

Según la revista científica Science Translational Medicine, el equipo —integrado por investigadores como Shun Hirayama y Daniel Faden— recogió y analizó 560 muestras de sangre en distintas etapas: antes de la intervención, después y durante la vigilancia, con un seguimiento superior a dos años.

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En el diagnóstico, la prueba detectó señales del VPH en la sangre en el 98,1% de los pacientes. Después de la cirugía, el 23% siguió dando positivo: es decir, todavía aparecían rastros del virus en la sangre, lo que puede indicar que quedaron células tumorales y que existe riesgo de que el cáncer reaparezca.

El estudio clínico Clear-HPVca evaluó HPV-DeepSeek en 103 pacientes con cáncer de cabeza y cuello por VPH y analizó 560 muestras de sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

HPV-DeepSeek mostró una sensibilidad superior a las pruebas sanguíneas basadas en PCR digital (un método de laboratorio que permite detectar y cuantificar cantidades muy pequeñas de ADN). Logró anticipar la detección de recurrencias alrededor de siete meses antes que los controles clínicos habituales y amplió el margen frente a otras pruebas de ADN viral: en determinados casos alcanzó 17,5 meses de antelación.

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Las brechas en supervivencia también fueron marcadas. Solo el 60% de quienes obtuvieron test positivo después de la cirugía permaneció libre de enfermedad a los dos años, frente al 100% entre quienes no presentaron ADN tumoral detectable tras la intervención. Al cierre del estudio, la supervivencia global fue del 73% para los pacientes con resultado positivo, comparado con el 98% entre los negativos, según informó el Mass General Brigham Cancer Institute.

Implicaciones clínicas y personalización del abordaje

En la práctica médica, HPV-DeepSeek ofreció una herramienta para estratificar el riesgo postoperatorio en pacientes con cáncer de cabeza y cuello asociado al VPH. De acuerdo con Science Translational Medicine, el análisis permitió diferenciar con mayor precisión qué personas podrían beneficiarse de terapias adicionales y cuáles podían evitar indicaciones sin respaldo biológico.

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La herramienta fue desarrollada por el Mass General Brigham Cancer Institute ante la falta de biomarcadores específicos para orientar el tratamiento postoperatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la incorporación de esta prueba, la falta de biomarcadores sensibles impedía ajustar el tratamiento y obligaba a guiarse por criterios generales. Con la detección en sangre de enfermedad mínima residual, los médicos pueden estimar mejor el riesgo de recaída y decidir terapias caso por caso, explicó Daniel Faden, director del Programa de Genómica del Cáncer de Cabeza y Cuello y Biopsia Líquida delMass General Brigham Cancer Institute.

Este enfoque podría modificar los protocolos de control y tratamiento. También abrió la posibilidad de mejorar supervivencia y calidad de vida en una población cuya incidencia está en aumento en distintos países.

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Retos actuales y perspectivas futuras

Pese al avance, el Mass General Brigham Cancer Institute advirtió que el estudio fue observacional: las decisiones terapéuticas no se basaron en los resultados del test. Esa característica limitó la capacidad de demostrar que el uso de HPV-DeepSeek, por sí solo, cambie el pronóstico.

El trabajo se realizó en un único centro y el número de recaídas o muertes fue bajo. Los autores consideraron esencial impulsar ensayos clínicos multicéntricos y de intervención para establecer la utilidad y validez del test en la práctica habitual y en poblaciones más diversas.

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Después de la cirugía, el 23% de los pacientes siguió con resultado positivo, un dato asociado a posible persistencia tumoral y riesgo de recaída (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación clínica de HPV-DeepSeek con el estudio Clear-HPVca constituyó un punto de partida. Aun así, la generalización de los hallazgos dependerá de nuevas evaluaciones y de su incorporación a ensayos prospectivos centrados en el impacto del test para guiar decisiones clínicas.

El desarrollo del test marcó una transición hacia una atención basada en características moleculares específicas de cada paciente. Ese cambio abrió la vía a un manejo terapéutico más ajustado y a mejores perspectivas de control a largo plazo para quienes padecen cáncer de cabeza y cuello relacionado con el VPH.

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