La dura reflexión de Pampita sobre los retoques estéticos en las mujeres: “Parecen todas hermanas”

Pampita reflexionó sobre los retoques estéticos de las famosas

Días atrás, Marta Fort contó su deseo sobre realizarse retoques estéticos generando impacto en redes sociales. Como consecuencia, en las últimas horas, Pampita fue consultada al respecto y sorprendió al hacer una tajante reflexión sobre las cirugías.

La modelo fue invitada a Infobae a la tarde donde compartió su opinión sobre los retoques: “Todas tienen la misma boca, todas se visten exactamente igual. Es un consejo que le doy a todas las chicas jóvenes, que no se quieran parecer todas a todas. Parecen todas hermanas, todas tienen la misma nariz, todas tienen la misma boca, todas se visten exactamente igual. Y cuando entra una persona con otras facciones, con su estilo personal propio, digo: “Ay, qué mujer tan hermosa”. Pero es por eso, es porque mantuvo su belleza natural”.

PUBLICIDAD

En esa línea, la conductora incluso se animó a ponerse en el lugar de los hombres y comentó: “Me parece que hasta a los hombres les gusta más una cara más natural acorde a tu edad, que que sean todas iguales con la misma boca”.

En ese instante, Manu Jove comentó: “Y empezó a aparecer mucho también esta idea de me quiero parecer al filtro tal o cual de la aplicación”. Por su parte, Pampita explicó: “A ver, ojalá sea una moda pasajera, porque no hay nada mejor que, que ser distintos. No hay nada más divertido que ser distintos y que, y sacarse partido con lo que uno tiene. Todas las narices son lindísimas y todas las bocas son lindísimas y todos los ojos son lindísimos. ¿Y quién nos metió eso en la cabeza?”.

PUBLICIDAD

La modelo habló de su relación con las cirugías estéticas y el impacto que tienen en ella las opiniones ajenas.

Acto seguido, la influencer habló sobre la autovaloración: “Me parece que la belleza está en otros lados. Espero que en algún momento no importe para nada la opinión de los demás, que la única opinión que importa es la tuya. Si te sube la autoestima hacerte una, una cosa estética y te hace bien y, y te, te hace sentir más realizado o, o es un complejo que tuviste toda la vida, bienvenido sea. Y mantenerse joven nos gusta a todos, ¿no? No solo con la estética, ¿no? Con hacer un trabajo físico, con cuidarte la alimentación”.

Para cerrar, Pampita volvió a dejar una fuerte reflexión para las mujeres jóvenes: “El cuidado es de adentro hacia afuera y yo lo estético lo uso un montón también, porque me dedico a la tele, porque estoy expuesta, porque me gusta estar bien. Así que no reniego tampoco de todos los tratamientos que se pueden hacer”.

PUBLICIDAD

En Lo de Pampita, Marta se sinceró sobre sus inseguridades y la relación con su propio cuerpo. Sentada frente a la conductora, respondió sin filtros a preguntas sobre cirugías y presión social: la modelo quiso saber si la joven no tenía miedo, como el resto de su familia, a las operaciones estéticas. “No. Mi familia tiene miedo de mí, al contrario. A mí me encantaría hacerme de todo”, aseguró frente a las cámaras

La reacción de Pampita no tardó en llegar. Le pidió, casi en tono de súplica, que no lo hiciera. Marta reconoció que entiende la preocupación, pero admitió: “Yo tengo como este fantasma en mi cabeza que me dice ‘hacete entera’”. La anfitriona pidió una definición y Marta detalló, sin dudar: “De pies a cabeza, sí. Todo, me haría una abdominoplastia, me haría…”. La conductora la interrumpió, alarmada por la idea, pero Marta sumó: “…una rinoplastia”.

PUBLICIDAD

La charla derivó en una reflexión sobre las tendencias actuales en belleza. La modelo remarcó cómo muchas chicas jóvenes tienden a buscar la misma nariz y la misma boca, al punto de parecer clones. La influencer coincidió y confesó que por ese motivo terminó desistiendo de esa idea. “Por eso me bajé”, dijo, dejando en claro que el deseo de cambiar por completo su imagen fue, en parte, una respuesta a la presión social y a los modelos que circulan en redes.