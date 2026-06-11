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La historia de amor de Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers: la reacción de su novia futbolista al enterarse del llamado al Mundial

El zaguero disfrutaba de sus días de descanso con su pareja en Ibiza y viajará de urgencia para integrarse a la selección argentina

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Senesi y su novia Kelci-Rose Bowers
Marcos Senesi y su novia Kelci-Rose Bowers estuvieron de vacaciones en Ibiza días antes del llamado de Scaloni para el Mundial

El llamado de Lionel Scaloni cambió el rumbo de los días de descanso de Marcos Senesi. El defensor, que disfrutaba de unas vacaciones en Ibiza junto a su pareja, dejó de lado el relax (más allá de que nunca dejó de entrenarse) para sumarse de inmediato a la selección argentina, que lo convocó tras confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por lesión. El recambio se produjo cuando la delegación ya estaba concentrada y había disputado dos amistosos, lo que obligará al ex San Lorenzo a incorporarse sobre la marcha.

La noticia sorprendió tanto al jugador como a su entorno. En ese momento, Senesi se mantenía activo, entrenando por su cuenta en la isla española mientras aguardaba la posibilidad de ser citado. Su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, compartió con él los días de descanso, pero el llamado del seleccionado obligó a modificar los planes y poner fin a las vacaciones.

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La lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha de Balerdi y la dolencia de Nicolás Tagliafico abrieron la puerta para que Senesi sea parte de la defensa argentina en el Mundial 2026. La confirmación oficial del reemplazo llegó en medio de la preparación del equipo, que ya había iniciado los entrenamientos y sumado minutos en partidos de preparación ante Honduras e Islandia.

Las vacaciones de Marco Senesi en Ibiza
Marcos Senesi deja Ibiza y se sumará a la selección argentina (Instagram: @_kelci.rose_)

En este contexto, Senesi se encontraba en Ibiza. Aunque el resto del plantel ya tenía la cabeza puesta en la competencia, él seguía su rutina de entrenamientos personales, siempre a la espera de una eventual convocatoria. El defensor había finalizado recientemente su ciclo en el Bournemouth y optó por aprovechar el receso junto a su pareja.

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Senesi Kelci Rose
Los dos son futbolistas y militaron la última temporada en Inglaterra

La pareja compartió en redes sociales distintos momentos del viaje, entre playas y paseos urbanos, antes de que la agenda cambiara de manera inesperada. La noticia de su citación reconfiguró la estadía, y ambos debieron despedirse del descanso para encarar el desafío mundialista.

La relación entre Senesi y Bowers comenzó en Inglaterra, donde ambos coincidieron en el Bournemouth. El primer acercamiento se produjo cuando participaron en una campaña para presentar las camisetas inspiradas en los años ’90. Aquel encuentro profesional se transformó en una relación sentimental que, meses después, ambos oficializaron en una escapada romántica a las playas de Cerdeña.

La novia de Marcos Senesi se probó camisetas de Argentina

En junio de 2024, la pareja compartió en Instagram una serie de imágenes que confirmaron su vínculo ante sus seguidores. “Por más momentos juntos”, escribieron al pie de la publicación, que rápidamente sumó mensajes de apoyo y felicitaciones de fanáticos de ambos deportistas.

El fútbol no solo los unió en lo profesional, sino que también forjó una complicidad en lo cotidiano. Recientemente, realizaron juntos un desafío lúdico para elegir la camiseta de la selección argentina más atractiva entre la colección personal del defensor. La conexión entre ambos se trasladó a las redes sociales, donde suelen compartir fragmentos de su convivencia y actividades recreativas.

En el plano deportivo, Bowers cuenta con experiencia en selecciones juveniles de Inglaterra y se formó en la academia del Chelsea femenino. Allí se consagró campeona de la División Sur Sub 21 de la FA en la temporada 2021/22. Más tarde, desarrolló su carrera en Estados Unidos, defendiendo los colores de la Universidad Estatal de Luisiana y acumulando minutos en el Portsmouth, antes de recalar en el Bournemouth.

Marcos Senesi abandonó sus vacaciones y jugará el Mundial
La historia de Kelci-Rose Bowers para celebrar la convocatoria del futbolista (Instagram: @_kelci.rose_)

El recorrido de Bowers evidencia la presencia creciente de futbolistas mujeres en el ámbito profesional y la proyección internacional de su carrera, que la llevó a competir en distintos países y contextos. Su relación con Senesi sumó un capítulo más a la intersección entre el deporte y la vida personal. Y todo indica que pasará a jugar en Londres para acompañar a su pareja en la aventura en el Tottenham, su próximo club.

Cuando la noticia de la convocatoria de Senesi se hizo pública, Bowers no tardó en expresar su alegría en redes sociales. “OMG It’s happening (Oh, mi Dios, está sucediendo), celebró la futbolista en una historia de Instagram, dejando en claro el orgullo y la emoción por el logro de su pareja.

Marcos Senesi y su novia Kelci
Otra de las fotos que subió Kelci para celebrar la convocatoria de su pareja (Instagram: @_kelci.rose_)

Senesi, nacido en Concordia, Entre Ríos, inició su carrera profesional en San Lorenzo de Almagro. Tras destacarse en el fútbol argentino, emigró a los Países Bajos para sumarse al Feyenoord, donde fue parte del plantel que alcanzó la final de la Conference League. Su rendimiento lo llevó a ser considerado por Lionel Scaloni, quien ya lo había convocado para la Finalissima frente a Italia.

Marcos Senesi firmó su contrato con el Tottenham (@SprusOfficial)
Marcos Senesi firmó su contrato con el Tottenham (@SprusOfficial)

A mediados de 2022, Senesi llegó al Bournemouth y se consolidó como una pieza clave en la defensa del club inglés. Acumuló 126 partidos y dejó una huella en la Premier League, antes de firmar recientemente con el Tottenham, equipo en el que milita también Cristian Romero.

La posibilidad de integrar la selección argentina en el Mundial 2026 representa un nuevo desafío en la carrera del defensor. Para Senesi, la convocatoria implica no solo la oportunidad de representar a su país en la máxima cita, sino también la recompensa al esfuerzo y la constancia demostrados en el fútbol europeo.

Las vacaciones de Marco Senesi en Ibiza
Una de las postales que subió Kelci Rose: Senesi aparece de fondo con botines amarillos (Instagram: @_kelci.rose_)
Las vacaciones de Marco Senesi en Ibiza
Uno de los entrenamientos que realizaron los futbolistas durante sus vacaciones (Instagram: @_kelci.rose_)
Mujer rubia con moño mira su móvil en mesa de madera con ensaladas y mate; al fondo, dos hombres preparan una barbacoa de piedra en un patio exterior
El defensor realizando un asado en sus vacaciones

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