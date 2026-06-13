Frente Amplio denuncia trabas para asistir a la gira convocada por Laura Fernández a Crucitas, pero confirma su presencia

Integrantes de la fracción del Frente Amplio confirman su participación en la gira institucional a Crucitas tras comunicar obstáculos logísticos a la Presidencia. Fuente: Frente Amplio

La fracción del Frente Amplio comunicó que, pese a los obstáculos impuestos por el Gobierno, sí participará con una delegación de dos diputaciones en la gira oficial a Crucitas programada para el próximo 19 de junio. A través de un oficio remitido a Presidencia, la agrupación solicitó la habilitación de dos espacios adicionales para asesores, argumentando que la decisión de enviar solo parte de la bancada responde a limitaciones impuestas en la organización de la actividad.

Según la información difundida por el partido, la petición se formalizó la tarde del martes 10 de junio. La misiva requería que, dado que no asistiría la totalidad de la fracción, se permitiera la presencia de asesores parlamentarios. Durante la reunión de jefaturas realizada en la mañana del 11 de junio, el diputado José María Vilalta trasladó la solicitud a la presidenta del Directorio, quien rechazó la petición. Frente a este escenario, el Frente Amplio sostiene que el Gobierno ha puesto todas las trabas posibles para evitar la presencia de la fracción en la gira. No obstante, la agrupación ratificó su compromiso y confirmó la asistencia de dos diputaciones.

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En el comunicado, el Frente Amplio destacó que su participación en la gira tiene como objetivo reiterar los peligros asociados al avance del proyecto gubernamental para permitir la minería a gran escala en la zona de Crucitas. Además, la fracción se propone visibilizar la alternativa que impulsa su bancada frente a la propuesta oficial.

José María Villalta, jefe de fracción Frente Amplio, se refirió a la confirmación de dos diputados a la gira convocada por Laura Fernández. Crédito: Frente Amplio

La diputada Claudia Dobles Camargo, jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana, también dirigió un oficio a la Presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en el que expone la situación de los legisladores de fracciones unipersonales. Dobles Camargo subrayó que la labor de fiscalización, representación y presencia territorial es indelegable para los diputados, y argumentó que el apoyo de asesores resulta indispensable para cumplir estas funciones en campo.

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En su carta, Dobles Camargo solicita la autorización para que al menos dos asesores de su confianza puedan participar en la gira a Crucitas. Sus argumentos se centran en la necesidad de contar con respaldo técnico para el análisis en tiempo real de la información presentada durante la visita, así como garantizar una documentación adecuada de los hallazgos y compromisos surgidos en el marco de la actividad. La diputada defiende que negar dicha solicitud o imponer condiciones restrictivas haría materialmente imposible su asistencia en condiciones dignas y funcionales.

La comunicación también plantea la instalación de una mesa técnica de trabajo para abordar de manera integral la problemática de la zona. Dobles Camargo señala la relevancia de esta instancia en el trámite del Expediente N°. 25.299, Ley contra el crimen organizado en la extracción ilegal del oro y sus actividades conexas. La ausencia de dicha mesa, advierte, ha impedido la construcción conjunta de mociones que acerquen posturas y acuerdos legislativos.

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La diputada Claudia Dobles Camargo solicita respaldo técnico para ejercer su función fiscalizadora durante la visita a la zona minera. Fuente: Presidencia de la República de Costa Rica

La fracción del Frente Amplio reafirmó su compromiso con la defensa de Crucitas y la promoción de alternativas a la minería a gran escala. Además, reiteró la importancia de establecer condiciones de participación equitativas para todas las bancadas y legisladores, especialmente para quienes integran fracciones unipersonales.

La gira institucional a Crucitas, que se llevará a cabo el 19 de junio, se enmarca en el contexto del debate nacional sobre el futuro de la minería en la zona norte del país. Tanto el Frente Amplio como la Coalición Agenda Ciudadana insisten en la necesidad de transparencia, participación técnica y garantías mínimas para el ejercicio efectivo de la labor legislativa.

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La gira convocada por la presidenta Laura Fernández busca analizar de cerca la problemática de extracción de oro que se da en la zona norte del país centroamericano. Fuente: Universidad de Costa Rica