Ciencia

Obesidad infantil: un estudio en The Lancet evaluó el impacto del etiquetado frontal de alimentos en Chile

La investigación evaluó la norma que combinó etiquetas de advertencia, restricciones en escuelas y límites a la publicidad dirigida a menores, y sus efectos se midieron en más de 300.000 escolares. Es la primera vez que una estrategia integral de ese tipo demuestra buenos resultados a escala nacional

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Niño con cabello castaño y sobrepeso sentado en un sillón color crema, sosteniendo una bolsa de snacks. Viste camisa naranja y pantalón azul. Un tazón de frutas se ve en el fondo desenfocado.
Un estudio publicado en The Lancet mostró que la ley de etiquetado de alimentos de Chile redujo la obesidad infantil con un paquete coordinado de políticas alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los niños de Chile en edad escolar llega a clases con exceso de peso. Para enfrentar ese problema, el Congreso de ese país aprobó en 2016 una ley pionera a nivel mundial que combinó etiquetas de advertencia en los envases, restricciones de venta en escuelas y límites a la publicidad infantil, y los resultados fueron medibles.

Hoy se conocieron los resultados de un estudio sobre el caso chileno publicado en la revista The Lancet. Ofrecen “la primera evidencia sólida de que un conjunto coordinado de políticas alimentarias (y no una sola medida aislada) puede reducir la obesidad infantil a escala nacional”, según dijo a Infobae el doctor Guillermo Paraje, profesor de Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, y primer autor del trabajo.

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Lo hizo junto con Nieves Valdés, Alberto Vega Macaya y Camila Corvalán del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, y Barry Popkin de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, quien recibió subsidios de Bloomberg Philanthropies, a través del Programa de Políticas Alimentarias Saludables.

etiquetado de alimentos en Chile
La Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos de Chile combinó desde 2016 etiquetas de advertencia, restricciones de venta en escuelas y límites a la publicidad infantil (Ministerio de Salud de Chile )

El peso de lo que se come durante la infancia

Chile lleva décadas con tasas de exceso de peso infantil entre las más altas de la región. El sobrepeso y la obesidad en la infancia no son solo un problema del presente: elevan el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.

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Hasta 2016, las políticas disponibles solían actuar de manera aislada: un impuesto a las bebidas azucaradas aquí, una campaña de educación allá. Ninguna abordaba el problema desde varios frentes al mismo tiempo.

Paquete de galletitas obleas verdes con crema de chocolate apiladas. Contiene sellos negros de advertencia por alto contenido de calorías, grasas y azúcares.
Así se ve un envase de galletas en Chile, de acuerdo a la normativa vigente desde 2016 en ese país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese año, el gobierno liderado por Michelle Bachelet puso en vigencia la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos (FLAL), una norma dirigida a los productos altos en azúcares, grasas saturadas, sal o calorías, con tres herramientas simultáneas: etiquetas octagonales negras en el frente del envase, restricción de venta de esos productos en escuelas, y límites a la publicidad dirigida a menores.

“La ley se diseñó en tres etapas progresivas. En cada una, los umbrales de azúcar, grasa, sal y calorías que obligaban a colocar el octógono negro se fueron bajando, lo que amplió la cantidad de productos afectados por las restricciones”, señaló desde Chile el doctor Paraje en diálogo con Infobae.

Niños de tercer grado sentados en sus escritorios leyendo libros en una aula escolar iluminada.
La investigación analizó a más de 300.000 niños de 4 a 6 años para medir el efecto de la ley sobre el exceso de peso en edad escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro estudio analizó solo la primera fase, la de umbrales más altos y, por tanto, la de menor alcance”, remarcó.

Con su equipo se propusieron estimar si la primera fase de la ley tuvo un efecto causal plausible sobre la prevalencia de exceso de peso en niños y niñas de edad escolar temprana.

“Buscamos cuantificar el impacto a nivel nacional del paquete de medidas. También evaluamos si el tiempo de exposición durante la vigencia de la norma (seis o dieciocho meses dentro del sistema escolar) amplificaba o no el efecto sobre el peso de los menores”, comentó.

Cifras reales, niños reales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras 18 meses de exposición a la primera fase de la ley, la probabilidad de exceso de peso bajó 2,85% en niñas y 2,40% en niños de Chile (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir el impacto, el equipo analizó la base de datos pública más extensa de Chile sobre peso y talla escolar, con información de más de 300.000 estudiantes de entre 4 y 6 años.

La metodología comparó grupos de niños matriculados antes y después de la entrada en vigor de la ley nacional mediante un diseño de “diferencias en diferencias”. Se trata de una técnica de la estadística que mide el cambio en un grupo expuesto a una medida y lo compara con el cambio en otro grupo que no lo estuvo, para aislar el efecto real de la norma.

El análisis se desglosó por sexo, tipo de escuela, zona geográfica, nivel educativo de la madre y peso al nacer, lo que permitió identificar qué subgrupos respondieron con mayor intensidad a la intervención.

Menos peso, más evidencia

Primer plano de los pies descalzos de una persona adulta sobre una balanza digital blanca, que muestra en su pantalla el número '68.5 kg'.
Antes de la ley, el 47,7% de las niñas y el 52% de los niños en esos grados escolares tenían exceso de peso en Chile (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la ley, el 47,7% de las niñas y el 52% de los niños en esos grados escolares tenían exceso de peso. Tras 18 meses de exposición a la primera fase de la ley, las niñas mostraron una probabilidad 2,85% menor de tener exceso de peso y los niños registraron una reducción del 2,40%.

Con solo seis meses bajo la regulación, el efecto ya era perceptible: 1,91% menos de probabilidad de exceso de peso en niñas y 2,24% menos en niños.

Las niñas con bajo peso al nacer presentaron la mayor respuesta, con una baja del 6,60% en la probabilidad de exceso de peso. En escuelas urbanas y subvencionadas el efecto fue más pronunciado; en zonas rurales, el estudio no detectó cambios estadísticamente relevantes.

Lo que falta por medir

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Con seis meses bajo la regulación, la obesidad infantil ya mostró una caída en la probabilidad de exceso de peso de 1,91% en niñas y 2,24% en niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores advirtieron que la plausibilidad causal de los resultados depende del supuesto de que, sin la ley, ambos grupos de niños habrían seguido tendencias nutricionales similares, algo que no puede verificarse de manera directa, aunque los datos previos a la ley respaldan esa hipótesis.

Las mediciones de peso y talla fueron realizadas por personal escolar capacitado para esa tarea. Pero los investigadores reconocieron que ese procedimiento puede no alcanzar la precisión de un entorno clínico.

Las fases 2 y 3 de la ley, con límites más estrictos, entraron en vigor en 2018 y 2019 y quedaron fuera del período analizado.

Interior de un supermercado moderno con estantes repletos de frutas, verduras y alimentos naturales empaquetados. Se observan clientes con carritos de compra.
Los autores y expertas que comentaron el trabajo publicado en The Lancet sostuvieron que la experiencia de Chile respalda estrategias integrales contra la obesidad infantil más allá de medidas aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nieves Valdés, coautora y profesora asociada de Economía en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, señaló que la caída en ventas de productos etiquetados fue mayor durante la fase 2, lo que sugiere que “el impacto sobre el peso podría ser mayor en estudios posteriores”.

En tanto, la profesora Simone Pettigrew y la doctora Daisy Coyle, del Instituto George para la Salud Global de Australia, investigadoras que no participaron en el estudio, publicaron un comentario vinculado en la revista The Lancet.

Allí sostuvieron que los resultados del estudio en Chile refuerzan el argumento para que los gobiernos avancen más allá de medidas aisladas y adopten estrategias integrales para mejorar los entornos alimentarios.

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