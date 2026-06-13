El Niño se ha formado: estos son sus riesgos y alertas en Centroamérica

La NOAA confirmó el 11 de junio de 2026 el desarrollo de El Niño en el Pacífico tropical y advirtió un 63 % de probabilidad de que la temperatura del mar supere los 2 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA confirmó, el 11 de junio de 2026, que El Niño se ha desarrollado en el océano Pacífico tropical, activando un aviso para la región. La probabilidad de que la temperatura superficial del mar del Pacífico supere los 2.0 °C alcanza el 63 %, según el pronóstico, lo que podría categorizar este episodio como uno de los más intensos de los últimos años.

La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR CA) y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República Dominicana (CEPREDENAC) han alertado sobre los posibles impactos en los países de la región, especialmente ante la inminente llegada de condiciones climáticas adversas.

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La CRGR CA explicó que El Niño provoca fluctuaciones significativas en las temperaturas oceánicas del Pacífico ecuatorial y altera los patrones de precipitación en diversas regiones. Cada episodio es único en su evolución y consecuencias, dependiendo de la zona donde se desarrolla.

La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos y el CEPREDENAC advirtieron que El Niño podría ubicarse entre los episodios más intensos de los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Centroamérica, los efectos de El Niño se manifiestan principalmente a través de reducción drástica de las precipitaciones, pérdidas agrícolas, inseguridad alimentaria y desabastecimiento de agua. Las proyecciones de la NOAA indican que el evento se intensificará hasta alcanzar un nivel moderado a fuerte durante el próximo otoño, lo que incrementa la preocupación entre autoridades y comunidades rurales.

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Por su parte, el CEPREDENAC detalla que El Niño altera tanto las condiciones del océano como de la atmósfera, generando múltiples impactos en la región. Uno de los efectos más frecuentes es la sequía, caracterizada por menos lluvias y mayor escasez de agua.

Esta situación afecta directamente los cultivos y la producción de alimentos, reduce el acceso al recurso hídrico y eleva el riesgo de incendios. Organizaciones como la Red Centroamericana de Comunicación para la Gestión de Riesgos (RedCom) y la Comisión Guatemalteca para la Reducción de Desastres (CONRED) han señalado que la escasez hídrica compromete la seguridad alimentaria de miles de familias, en especial en zonas rurales y comunidades indígenas.

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Por otro lado, el fenómeno también puede causar episodios de lluvias intensas y localizadas, generando inundaciones y deslizamientos. Estos eventos extremos provocan daños en infraestructura y comunidades, además de aumentar el riesgo de enfermedades asociadas con la contaminación del agua y la proliferación de vectores.

Un chorro de agua emerge de una manguera sobre tierra árida y agrietada bajo un sol brillante, simbolizando la lucha contra la sequía y la necesidad de conservación hídrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto variable de El Niño en la región

El CEPREDENAC señala que los efectos de El Niño no se distribuyen de manera uniforme en toda la región: algunas áreas pueden experimentar sequía, mientras otras enfrentan lluvias torrenciales.

Por su parte, la CRGR CA advierte que la reducción de las precipitaciones ya impacta en la producción agrícola, con pérdidas en cultivos básicos como maíz y frijol, fundamentales para la dieta de la población centroamericana. Este contexto agrava la inseguridad alimentaria y pone en riesgo los medios de vida de agricultores y trabajadores rurales.

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Además, el desabastecimiento de agua afecta tanto el consumo humano como la actividad ganadera e industrial, lo que puede derivar en conflictos sociales y migraciones internas.

Autoridades recomiendan vigilancia climática y planes de contingencia ante los efectos de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, las entidades regionales como la CRGR CA, el CEPREDENAC y otros organismos especializados han llamado a fortalecer la vigilancia climática y la coordinación entre los gobiernos de la región para mitigar los efectos del fenómeno. Recomiendan implementar planes de contingencia, optimizar el uso del agua y brindar asistencia a las comunidades más vulnerables.

Las autoridades insisten en la necesidad de monitorear de cerca la evolución de El Niño y adoptar medidas preventivas para evitar mayores pérdidas humanas y materiales.

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