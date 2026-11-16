Más de 1.000 genes influyen en el peso corporal: qué rol cumplen el apetito y la microbiota intestinal

La regulación del peso corporal integra señales del cerebro, el aparato digestivo y las reservas de energía del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El peso corporal responde a una red de factores biológicos, conductuales y ambientales que excede la idea de la fuerza de voluntad.

Más de 1.000 genes se asocian con el peso corporal y participan en la forma en que el cerebro responde al hambre, la saciedad y los estímulos alimentarios, según explicó el genetista y neuroendocrinólogo Giles Yeo en una entrevista para el podcast ZOE.

PUBLICIDAD

La disponibilidad constante de alimentos, la facilidad para acceder a productos ultraprocesados y las diferencias individuales en el apetito forman parte de esa ecuación.

Más de 1.000 genes se vinculan con el peso corporal y regulan la respuesta del cerebro frente al hambre y la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esos elementos se suma la microbiota intestinal, cuya composición puede aportar datos sobre la respuesta de una persona a los cambios alimentarios y a la reducción de grasa corporal.

Los genes influyen en cómo el cerebro responde a la comida

Yeo, especialista en genética del peso, sostuvo que la herencia genética no determina de forma absoluta el futuro de una persona, aunque sí condiciona ciertas respuestas ante la comida.

“La genética del peso corporal es, en realidad, la genética de cómo nuestro cerebro influye en nuestros hábitos alimenticios”, afirmó en diálogo con Jonathan Wolf y Federica Amati.

PUBLICIDAD

El investigador explicó que la regulación del comportamiento alimentario depende de señales hormonales procedentes de la grasa corporal y del aparato digestivo. El cerebro procesa esa información para evaluar las reservas de energía de largo plazo y la comida ingerida recientemente.

Las mutaciones en una treintena de genes provocan obesidad grave en el 0,3% de la población general (Captura de video: YouTube/@joinZOE)

Luego, ese sistema interviene en decisiones cotidianas, como elegir una comida, abrir la heladera o aceptar un producto disponible en una reunión.

Para ilustrarlo, Yeo planteó el caso de una bandeja de galletas sobre una mesa. Algunas personas toman una sin pensarlo; otras desean comerla, aunque consiguen evitarla; algunas ni siquiera reparan en su presencia. “Los genes que influyen en el peso corporal están relacionados con estos comportamientos”, señaló.

PUBLICIDAD

El especialista explicó que hay más de 1.000 genes vinculados con la obesidad. Cerca de 30 de ellos pueden provocar obesidad grave cuando presentan mutaciones de gran impacto. Esa situación afecta a alrededor del 0,3% de la población general.

Las mutaciones en una treintena de genes provocan obesidad grave en el 0,3% de la población general (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el resto de los casos, el peso se relaciona con numerosas variaciones genéticas pequeñas que pueden acumularse de manera distinta en cada individuo.

La herencia genética se combina con el entorno

Los estudios de gemelos sitúan la heredabilidad del peso corporal entre 40% y 70%, de acuerdo con Yeo. El porcentaje varía según las condiciones de vida y el acceso a alimentos de distinta calidad.

PUBLICIDAD

El genetista indicó que la herencia puede alcanzar valores cercanos al 70% en hogares con menor nivel socioeconómico e inseguridad alimentaria.

En los sectores de mayor nivel socioeconómico, en cambio, puede aproximarse al 40%. Para Yeo, esa diferencia muestra que las condiciones materiales tienen efectos sobre la forma en que se expresan las predisposiciones biológicas.

La nutricionista Federica Amati diferenció el hambre homeostática vinculada a la necesidad energética del hambre hedónica guiada por el placer (Imágen Ilustrativa Infobae)

El costo de los alimentos, la existencia de una cocina en el hogar, la presencia de locales de comida rápida y la facilidad de los servicios de entrega a domicilio influyen sobre las decisiones diarias.

“Los genes sí establecen ciertos parámetros”, explicó Yeo. Además, destacó que “habrá factores genéticos que hagan más o menos probable, más o menos difícil que a otra persona, tomar la galletita”.

PUBLICIDAD

La nutricionista Amati diferenció el hambre homeostática, que surge de la necesidad física de energía y nutrientes, del hambre hedónica, asociada al deseo de consumir alimentos atractivos.

En su explicación, las galletitas, los dulces y otros productos disponibles de forma permanente pueden activar esa búsqueda de comida aun cuando el cuerpo no requiere energía de inmediato.

La microbiota intestinal puede anticipar la respuesta a la dieta

Amati afirmó que la composición de la microbiota intestinal puede ayudar a anticipar qué personas tendrán mayor probabilidad de perder peso con intervenciones dietéticas. Según expuso, varios estudios recientes analizaron el vínculo entre los microorganismos del intestino y la respuesta frente a planes de alimentación.

PUBLICIDAD

La composición de la microbiota intestinal anticipa la respuesta individual a las distintas intervenciones dietéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista mencionó el papel de las fibras fermentables presentes en alimentos como las legumbres, los cereales integrales, las verduras, las semillas y los frutos secos.

Estas fibras llegan al intestino grueso, donde alimentan a la microbiota y se relacionan con la producción de compuestos que participan en las señales de saciedad.

Amati sostuvo que dos comidas con la misma cantidad de calorías pueden producir respuestas distintas en el organismo si provienen de alimentos enteros o de productos líquidos y altamente procesados.

El consumo de fibras fermentables estimula la producción de señales digestivas asociadas a la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos con mayor contenido de fibra requieren masticación, ocupan más volumen y favorecen señales digestivas que se vinculan con la saciedad.

Yeo resumió esa idea con una frase: “Comemos. No consumimos calorías”. También remarcó que la preparación de los alimentos puede modificar la energía que el cuerpo obtiene de ellos. Como ejemplo, explicó que cocinar y triturar el apio facilita la extracción de calorías en comparación con su consumo crudo.

PUBLICIDAD

El ejercicio favorece el mantenimiento del peso

El genetista señaló que la actividad física aporta beneficios para la salud física y mental, aunque su efecto directo sobre la pérdida de peso suele ser limitado si no existen cambios en la alimentación. “El ejercicio es maravilloso para todo menos para perder peso, pero resulta muy eficaz para mantenerlo una vez que lo has logrado”, sostuvo.

La actividad física facilita el mantenimiento del peso alcanzado, pero muestra un impacto limitado en el adelgazamiento sin cambios en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Creo que la calidad de los alimentos es lo más importante”, subrayó. En ese sentido, planteó que una alimentación basada en productos integrales y ricos en fibra puede facilitar la saciedad y reducir el consumo excesivo.

También recomendó intervenir sobre el entorno doméstico para limitar la presencia de productos que impulsan el consumo compulsivo. “Es muy difícil controlar el ambiente exterior, pero sí puedes controlar el ambiente dentro de las cuatro paredes de tu casa”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sobre los cambios sostenidos, propuso evaluar la dieta durante toda la semana en lugar de juzgar cada comida de manera aislada. “El peso es acumulativo y se pierde con pequeños cambios”, concluyó.