Cinco formas de interrumpir el tiempo sentado si trabajás desde casa

La permanencia en una silla por más de ocho horas afecta la sensibilidad a la insulina y la circulación sanguínea, según advirtió el médico Jeremy Alland (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasar una jornada laboral completa frente a la computadora puede llevar a superar las ocho horas sentado. Esa inmovilidad sostenida afecta la circulación, la actividad muscular y el metabolismo, aun cuando la persona haga ejercicio en otro momento del día.

Especialistas consultados por Real Simple proponen cinco hábitos simples para reducir el tiempo sentado durante el trabajo desde casa sin necesidad de equipamiento ni de modificar por completo la agenda.

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Brian Murray, especialista en movilidad y fundador de Motive Training, explicó que el problema no es usar una silla, sino conservar la misma postura durante demasiadas horas. En ese contexto, disminuye la activación de músculos como los glúteos, las caderas y la zona lumbar, mientras el cuerpo se adapta a mantenerse quieto.

El médico de medicina deportiva Jeremy Alland, de Midwest Orthopedics at Rush, advirtió que los riesgos asociados al sedentarismo se incrementan cuando el tiempo sentado excede entre ocho y diez horas diarias. La permanencia prolongada en una silla puede afectar el manejo de la glucosa, reducir la sensibilidad a la insulina y disminuir el flujo sanguíneo. También contribuye a la rigidez articular, que puede hacerse evidente al intentar volver a entrenar después del trabajo.

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1. Cada cambio de tarea puede ser una señal para levantarse

La realización de diez elevaciones de talones o sentadillas sin peso complementa la respuesta a mensajes largos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera recomendación consiste en aprovechar las transiciones naturales de la jornada. Terminar una videollamada, enviar un correo extenso o empezar un proyecto nuevo son momentos adecuados para ponerse de pie, caminar unos pasos o hacer una pausa breve.

Murray sugirió vincular el cambio de actividad mental con un movimiento físico. De esa forma, la pausa no depende de encontrar un espacio vacío en la agenda, sino que queda incorporada en tareas que ya forman parte de la rutina. Un minuto de desplazamiento entre actividades puede cortar un período largo de inmovilidad.

Alland propuso sumar acciones concretas a ese hábito. Después de cada reunión virtual, se puede caminar hasta otra habitación y estirar durante 60 segundos. Tras responder un mensaje largo, otra posibilidad es realizar diez elevaciones de talones o diez sentadillas sin peso. La frecuencia de esos gestos resulta más relevante que su intensidad.

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2. Las pausas deben tener un lugar reservado en la agenda

La reserva de bloques de quince minutos en el calendario laboral asegura pausas dedicadas al estiramiento y a la movilidad articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esperar el momento ideal para moverse suele dejar las pausas en último plano frente a las tareas urgentes. Por eso, la segunda medida es incluir descansos en el calendario laboral, del mismo modo que se programan reuniones o entregas.

Los especialistas recomiendan reservar bloques de alrededor de 15 minutos cuando la agenda lo permita. Ese tiempo puede destinarse a caminar, estirar, practicar movilidad articular, hacer yoga o salir brevemente al exterior. El propósito es abandonar la posición estática y activar el cuerpo de forma periódica.

3. Un espacio menos cómodo puede impulsar microcaminatas

La reubicación de herramientas y suministros fuera del alcance del escritorio promueve microcaminatas regulares en el teletrabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera estrategia se centra en el entorno. Llevar la impresora, el agua, los refrigerios o el cesto de basura a un punto que requiera caminar unos pasos obliga a interrumpir el tiempo en el escritorio. También puede ser útil dejar el cargador, la libreta o los documentos de consulta fuera del alcance inmediato.

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Estos desplazamientos parecen menores de forma aislada, pero se acumulan a lo largo del día. Modificar la disposición de los objetos de uso frecuente ayuda a sumar caminatas breves sin interrumpir el ritmo de trabajo, indicó Murray.

El criterio es evitar que todo quede al alcance de la mano. La idea no busca volver incómoda la jornada, sino crear recordatorios físicos para ponerse de pie. Cada vez que haya que buscar agua, imprimir una hoja o tirar un papel, aparece una ocasión para dejar la silla.

4. Las llamadas y reuniones pueden realizarse desde otro lugar

Cambiar el sitio desde el que se desarrollan ciertas tareas constituye una alternativa para la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el sitio desde el que se desarrollan ciertas tareas es la cuarta alternativa. Las llamadas telefónicas, por ejemplo, pueden hacerse mientras se camina por la casa. Si una reunión por video no exige tomar apuntes o mirar documentos de manera constante, desplazarse a otra habitación antes de iniciarla puede aportar una pausa entre actividades.

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Alland señaló que un escritorio de pie no resuelve por sí solo el problema, porque permanecer parado e inmóvil durante mucho tiempo tampoco es aconsejable. La meta es alternar posiciones y sumar movimiento, no reemplazar todas las horas sentado por horas de pie.

En tareas que requieren materiales físicos, una mesa amplia ofrece otra posibilidad. Distribuir papeles, cuadernos o dispositivos en distintos extremos obliga a moverse para consultar cada elemento. Ese cambio en la organización puede transformar acciones rutinarias en oportunidades de actividad.

5. Beber más agua agrega pausas y favorece la hidratación

El incremento en el consumo diario de agua propicia visitas frecuentes al baño y añade pasos a la rutina de trabajo remoto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta recomendación es aumentar el consumo de agua. Además de mantener una hidratación adecuada, esa decisión genera visitas más frecuentes al baño y, por lo tanto, nuevos momentos para caminar durante la jornada.

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Alland aconsejó elegir un baño que quede algo más lejos cuando exista esa opción. El trayecto suma pasos sin requerir una pausa planificada y evita prolongar la permanencia frente a la computadora.