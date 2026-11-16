Salud

La verdura que recomiendan los nutricionistas para reforzar la ingesta de magnesio

La preparación térmica concentra las hojas y facilita consumir una porción con nutrientes vinculados a funciones del sistema nervioso y la calidad nocturna

Una mujer sostiene hojas de espinaca frente a una mesa con tomates, cebollas, pimientos y calabacines en una cocina.
Una taza de espinaca cocida aporta 157 miligramos de magnesio, lo que cubre cerca de la mitad del requerimiento diario de muchas mujeres adultas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una porción de espinaca cocida puede aportar cerca de la mitad del magnesio diario recomendado para muchas mujeres, un mineral vinculado con la regulación de mecanismos cerebrales asociados al sueño. Aunque no reemplaza los tratamientos médicos ni funciona como un sedante, especialistas en nutrición señalan que incorporarla de forma sostenida a la dieta puede ayudar a cubrir déficits frecuentes.

La recomendación fue planteada por la nutricionista registrada Christa Brown, consultada por Real Simple. La profesional sostiene que, antes de recurrir a suplementos para dormir, conviene revisar si la alimentación habitual aporta suficientes nutrientes relacionados con el descanso, entre ellos el magnesio.

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Una taza aporta 157 miligramos de magnesio

El dato que ubica a la espinaca entre las verduras de mayor interés nutricional es su elevado aporte de magnesio después de la cocción. Según explicó Brown, una taza de esta hortaliza cocida contiene alrededor de 157 miligramos del mineral.

Esa cantidad equivale aproximadamente a la mitad de las necesidades diarias de muchas mujeres adultas. La diferencia frente a la espinaca cruda es considerable: una taza de hojas sin cocción aporta cerca de 24 miligramos.

El cambio no responde a que el calor cree más magnesio, sino a que las hojas reducen mucho su volumen durante la cocción y permiten consumir una mayor cantidad de vegetal en una porción similar.

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espinaca cocidas
La reducción del volumen de las hojas tras la cocción explica la mayor concentración de magnesio en comparación con la espinaca cruda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio participa en funciones del sistema nervioso y muscular, además de intervenir en múltiples procesos metabólicos. En materia de sueño, la hipótesis nutricional apunta a su relación con el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA, un neurotransmisor que contribuye a reducir la actividad neuronal. También se lo asocia con la respuesta del organismo al estrés, que puede dificultar el descanso nocturno.

La relación entre magnesio y sueño todavía requiere más estudios

Brown aclaró que la espinaca no debe presentarse como una solución inmediata para el insomnio. “La espinaca cocida no es una pastilla para dormir”, indicó la nutricionista a Real Simple, aunque la consideró una alternativa alimentaria para quienes no alcanzan una ingesta adecuada de magnesio.

La relación entre ese mineral y la calidad del sueño ha sido analizada en estudios observacionales, cuyos resultados suelen vincular un mayor consumo de magnesio con menos dificultades para dormir. Sin embargo, los ensayos clínicos disponibles todavía muestran resultados dispares, de acuerdo con una revisión sistemática publicada en 2023 en la revista Biological Trace Element Research.

Por eso, la incorporación de verduras ricas en magnesio debe entenderse como parte de un enfoque amplio. Los horarios regulares, un ambiente adecuado para descansar, la reducción de estimulantes y la consulta profesional ante problemas persistentes siguen siendo aspectos relevantes.

Las personas con enfermedades preexistentes, restricciones alimentarias o síntomas prolongados deberían buscar orientación médica o nutricional antes de modificar su dieta o usar suplementos.

Un modelo tridimensional de cerebro humano con activaciones luminosas azules y rojas, rodeado de una red digital con iconos, sobre una superficie reflectante en un laboratorio con dos personas.
El magnesio interviene en funciones del sistema nervioso y en la actividad del neurotransmisor GABA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acelga compite de cerca con la espinaca

Dentro de las verduras de hoja verde, la acelga cocida presenta valores similares: una taza aporta unos 150 miligramos de magnesio. En cambio, una taza de brócoli cocido contiene alrededor de 32 miligramos.

La espinaca contiene oxalatos, compuestos que pueden limitar la absorción de parte de sus minerales. La cocción reduce parcialmente esos compuestos. Pese a ello, Brown considera que el vegetal conserva una ventaja por su elevada concentración inicial de magnesio, superior a la de otras hojas verdes como la col rizada.

La especialista recomienda apuntar a una taza de espinaca o acelga cocida la mayoría de los días. La hora de consumo no parece ser determinante, aunque sumarla a la cena puede facilitar la constancia. La regularidad en la alimentación, más que una única comida “para dormir”, es el factor que puede ayudar a cerrar una brecha nutricional.

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