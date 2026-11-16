Qué significa que la grasa de la carne sea blanca o amarilla y cuál es más saludable

La grasa amarilla en la carne vacuna proviene del betacaroteno acumulado por el consumo de pasturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al elegir un corte en la carnicería o el supermercado, muchos consumidores se detienen a observar el color de la grasa y se preguntan si su tonalidad, blanca o amarilla, tiene alguna relación con la frescura o la calidad del producto.

Sin embargo, el color de la grasa no indica que la carne esté en mal estado ni determina por sí solo su calidad. Su tonalidad responde principalmente a la alimentación que recibió el animal durante su vida y refleja la acumulación de determinados pigmentos en el tejido adiposo. Conocer los factores que intervienen permite comprender mejor estas diferencias y evitar confusiones al momento de elegir un corte.

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Qué quiere decir que la grasa de la carne sea amarilla

La grasa amarilla en los cortes vacunos es el resultado directo de una alimentación basada en pasturas. Los bovinos criados en sistemas extensivos a campo abierto consumen grandes cantidades de betacaroteno, el pigmento natural presente en las plantas verdes que también da el color naranja a las zanahorias y los pimientos, y ese compuesto se acumula en el tejido adiposo y lo tiñe de un tono amarillento. Así lo confirmó una revisión publicada en la revista científica Meat Science por investigadores de la Universidad de Cork. La luteína también aporta algo de color, aunque en menor proporción.

El color amarillento de la grasa no indica deterioro si el corte conserva firmeza y aroma normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la dieta, otros factores inciden en la intensidad del tono: la edad del animal (los más viejos acumulan más carotenoides), el sexo (las hembras suelen tener grasa más amarilla que los machos castrados) y la genética. Con todo, lo que come el animal sigue siendo el factor determinante en la mayoría de los casos.

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Un punto clave es que la grasa amarilla no es señal de que la carne esté vencida o deteriorada. Siempre que el corte presente un color parejo, una textura firme y un aroma normal, es apto para el consumo. Las manchas oscuras, el olor extraño o la textura viscosa sí pueden ser indicios de deterioro, y eso aplica tanto para la grasa de un tono como del otro.

Qué pasa si la grasa de la carne es blanca

La grasa blanca, o de tono muy claro, es característica de los animales alimentados con granos como maíz o soja, generalmente en sistemas de engorde intensivo a corral (feedlot). Esos cereales contienen cantidades mínimas de betacaroteno, insuficientes para pigmentar el tejido graso, de modo que la grasa permanece casi sin color.

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Además del tono, la alimentación a base de granos tiene otro efecto visible: favorece la acumulación de grasa dentro del músculo, lo que se conoce como marmoleo. Esa red de pequeñas venas blancas distribuidas en el interior de la carne es la que los sistemas de clasificación de calidad en mercados como los de Estados Unidos, Japón y Corea valoran positivamente, porque se asocia con mayor terneza y jugosidad al cocinar.

La dieta a base de granos estimula la formación de marmoleo y eleva los niveles de ácido oleico en la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (2017), que analizó cortes de ganado coreano, americano y australiano, encontró que la carne de animales alimentados con grano tenía porcentajes más altos de ácido oleico, la misma grasa saludable que predomina en el aceite de oliva, con puntuaciones más altas en terneza, jugosidad y sabor respecto a la de animales criados a pasto. Los investigadores señalaron que la grasa blanca y el mayor marmoleo están directamente ligados a esa mayor calidad percibida en boca.

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¿Es preferible comer carne con grasa amarilla o blanca?

Desde el punto de vista nutricional, la carne con grasa amarilla ofrece algunas ventajas. Una revisión publicada en Nutrition Journal por investigadores de la Universidad Estatal de California, que sintetizó tres décadas de estudios, concluyó que los bovinos criados a pasto producen carne con mayor proporción de ácidos grasos omega-3, ácido linoleico conjugado y antioxidantes como la vitamina E y el betacaroteno.

Un estudio publicado en Food Science of Animal Resources (2023), que comparó directamente carne con grasa normal y carne con grasa amarilla de ganado Hanwoo, encontró que los cortes del segundo grupo presentaban mayor concentración de grasas monoinsaturadas, un tipo de grasa vinculada a la reducción del colesterol LDL y a un menor riesgo de enfermedad coronaria.

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La carne de animales criados a pasto contiene una mayor proporción de omega-3, antioxidantes y grasas monoinsaturadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con todo, los expertos advierten que las diferencias, aunque reales, no son drásticas. Un estudio de la New Zealand Society of Animal Production señaló que las ventajas nutricionales de la carne con grasa amarilla son modestas, en parte porque las diferencias observadas tienden a ser más consistentes dentro de un mismo lote que entre distintos sistemas de producción.

La elección entre una y otra, en última instancia, depende de las preferencias personales, el acceso y el contexto de cada consumidor.

Cuál de las dos es más fácil de cocinar

En la cocina, el color sí tiene consecuencias prácticas. La carne con grasa blanca suele tener mayor marmoleo. Durante la cocción, ese tejido graso comienza a fundirse desde los 40°C, lubrica las fibras desde adentro y produce una textura tierna y jugosa. Una revisión publicada en el Korean Journal of Food Science of Animal Resources lo respalda: los cortes con mayor infiltración grasa obtienen puntajes más altos en palatabilidad y retienen mejor la humedad durante la cocción.

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La carne con grasa amarilla, en cambio, es en general más magra, lo que exige mayor atención en la cocción. Con menos grasa intramuscular que compense la pérdida de humedad, requiere fuego alto y tiempos cortos para sellar rápido; los puntos muy avanzados tienden a resecar las fibras y endurecer la textura. La American Grassfed Association y la Universidad Estatal de Washington recomiendan consumirla jugosa o apenas a punto, retirarla del fuego unos 3°C antes de la temperatura deseada y dejarla reposar entre 8 y 10 minutos antes de cortar, para que los jugos se redistribuyan y la textura no se resienta.