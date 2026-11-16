Cómo cuidar las defensas a medida que pasan los años: cinco hábitos recomendados por una especialista

Sandra Darling, médica de la Cleveland Clinic, afirma que los hábitos cotidianos fortalecen la respuesta del sistema inmunológico frente al paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capacidad del cuerpo para defenderse de virus y enfermedades no es estática: cambia con el paso del tiempo y se ve afectada por los hábitos cotidianos. Aunque ningún suplemento puede potenciar ese mecanismo de forma global, Sandra Darling, médica especialista en medicina preventiva y experta en salud cerebral de la Cleveland Clinic, sostiene que sí hay margen de acción.

La especialista identifica cinco áreas concretas, desde la alimentación hasta la vacunación, en las que cualquier persona puede intervenir para mantener sus defensas en condiciones óptimas. “No es posible evitar cada amenaza, pero sí apoyar al organismo con elecciones que promuevan la salud”, sostuvo Darling.

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1- La alimentación es el primer eslabón de la cadena inmunológica

La nutrición ocupa un lugar central en el funcionamiento del sistema inmunológico. Según Darling, “comer una variedad de alimentos integrales y mínimamente procesados es una de las mejores formas de nutrir el cuerpo y apoyar la salud a largo plazo”. Cuando el organismo carece de ciertos nutrientes, su capacidad para cicatrizar heridas y combatir enfermedades se reduce.

El plato sugerido para sostener la inmunidad contiene un 50% de frutas y verduras, un 25% de proteína magra y un 25% de cereales integrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista recomienda que el plato esté compuesto por un 50% de frutas y verduras, un 25% de proteína magra y un 25% de cereales integrales. A eso se suman alimentos con propiedades específicas: cítricos, ajo, cúrcuma y pescado graso como fuentes de refuerzo defensivo; bayas, aceite de oliva extra virgen y espinacas por su contenido en antioxidantes; y yogur griego o chucrut para sostener la flora intestinal. Limitar el alcohol, el azúcar añadida y los ultraprocesados también integra ese esquema.

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2- Dormir entre siete y ocho horas es parte del tratamiento

El sueño no es un período de inactividad. Durante el descanso nocturno, el cuerpo produce citocinas, proteínas que intervienen en la reparación de tejidos y en la respuesta ante virus y bacterias.

Por eso, Darling recomienda alcanzar entre siete y ocho horas de sueño reparador como condición necesaria para que las defensas puedan recargarse. “Si no se duerme lo suficiente o se siente cansancio durante el día, el primer paso es adoptar buenos hábitos de descanso para mejorar su calidad”, indicó la médica.

3- El estrés crónico eleva el cortisol y debilita las defensas

Más allá de su impacto emocional, el estrés sostenido tiene consecuencias medibles sobre la inmunidad. La elevación prolongada del cortisol, la hormona asociada al estrés, puede agravar condiciones autoinmunes y volver al organismo más vulnerable frente a virus respiratorios como la gripe o el virus sincicial respiratorio (VSR). Además, el estrés altera el sueño y sube la presión arterial, con lo que profundiza ese efecto negativo sobre el organismo.

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La elevación prolongada de cortisol por estrés continuo debilita las defensas y eleva la vulnerabilidad ante virus respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para contrarrestarlo, Darling sugiere incorporar clases de yoga, técnicas de respiración consciente, tiempo al aire libre y la escucha de sonidos naturales o música tranquila.

4- El ejercicio físico mejora la circulación y refuerza las defensas

La actividad física favorece la circulación sanguínea y la función cardiovascular, dos factores que inciden directamente en la capacidad del cuerpo para defenderse. Al mismo tiempo, contribuye a reducir el estrés.

“La actividad física ayuda a sostener un sistema inmunológico saludable y la capacidad del cuerpo para defenderse de infecciones”, señaló Darling. La recomendación es destinar al menos 10 minutos diarios al movimiento, con una combinación de ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza, e ir incrementando la intensidad de forma gradual.

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Una mujer en etapa posmenopáusica realiza ejercicio aeróbico moderado en una bicicleta fija dentro de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- Las vacunas potencian la inmunidad de maneras distintas según el tipo

Las vacunas constituyen una herramienta directa de fortalecimiento de las defensas. Algunas, como la del VSR, preparan al organismo para identificar y neutralizar virus o bacterias específicas; otras, como la del virus del papiloma humano (VPH), actúan sobre infecciones que pueden derivar en ciertos tipos de cáncer.

La especialista recomienda consultar con un profesional de salud para conocer cuáles corresponden según edad, exposición y estado general. “Las vacunas son una parte importante de la protección, pero la salud inmunológica va más allá de la vacunación”, precisó Darling en declaraciones recogidas por la Cleveland Clinic. “También se trata de tomar decisiones saludables todos los días para apoyar las defensas naturales del cuerpo.”

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