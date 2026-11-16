Salud

Siesta de 20 minutos: qué dicen los expertos sobre su duración ideal para mejorar la concentración sin afectar el sueño nocturno

Una pausa breve durante la primera parte de la tarde puede ayudar a recuperar la atención, pero su duración, el cansancio acumulado y el horario determinan si favorece el rendimiento

Ilustración de un hombre en un sillón con medio rostro despejado y medio somnoliento, junto a un reloj despertador sobre una mesa.
Una alarma programada permite limitar la siesta breve y evitar que se prolongue más de lo previsto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La siesta breve suele presentarse como una herramienta para recuperar atención durante la tarde sin alterar el descanso de la noche. Sin embargo, 20 minutos no constituyen una regla universal: la respuesta depende del cansancio acumulado, del momento del día y del tiempo que cada persona tarda en dormirse. La recomendación apunta a limitar la pausa para evitar despertar desde fases más profundas del sueño.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos, parte de los Institutos Nacionales de Salud, señala que los adultos deberían limitar las siestas a un máximo de 20 minutos si buscan reducir la somnolencia diurna sin comprometer el sueño de la noche. El organismo también recomienda tomarlas temprano, porque las pausas de la tarde avanzada pueden modificar el ritmo de sueño y dificultar conciliarlo más tarde.

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La duración indicada debe leerse como una referencia práctica y no como una fórmula exacta. Quien demora varios minutos en conciliar el sueño puede pasar parte de esos 20 minutos todavía despierto. En cambio, una persona con alta deuda de sueño puede ingresar con rapidez en fases de mayor profundidad. Por eso, una alarma ayuda a acotar el tiempo en cama y a distinguir una pausa breve de un descanso prolongado.

La inercia del sueño explica por qué una siesta larga puede afectar la tarde

Una mujer recostada en un sofá con una manta y los ojos cerrados, junto a una mesa con un reloj, un vaso con agua y un libro.
El descanso durante la primera parte de la tarde evita alteraciones en el sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inercia del sueño describe la reducción temporal de la alerta y del desempeño que puede aparecer al despertar. Mayo Clinic advierte que esa sensación de aturdimiento puede dificultar tareas que exigen respuestas rápidas, aunque suele ceder dentro de unos 35 minutos. Cuanto más se prolonga la siesta, mayor es la posibilidad de que el despertar ocurra tras un período de sueño profundo.

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Un estudio publicado en la revista Sleep comparó siestas de entre 5 y 30 minutos en 24 adultos jóvenes sanos que habían dormido cerca de cinco horas la noche anterior. La investigación halló que una pausa de 10 minutos produjo mejoras inmediatas en la somnolencia y el rendimiento, mientras que los beneficios de un descanso del doble de duración aparecieron 35 minutos después de despertar. En cambio, la siesta más prolongada se asoció con una reducción inicial de la alerta y el desempeño.

El estudio evaluó una muestra pequeña de adultos jóvenes que habían dormido poco la noche anterior y realizaron una siesta a las 15. Por esas condiciones, sus resultados no permiten establecer una duración ideal aplicable a toda la población.

Harvard Health también señala que siestas de 20 a 40 minutos pueden mejorar la alerta, el desempeño psicomotor y el estado de ánimo. La institución aconseja dejar entre 10 y 15 minutos de margen antes de retomar una actividad exigente. Esa transición resulta especialmente relevante antes de conducir, manejar maquinaria o realizar tareas que requieren concentración, porque el efecto de despertar no siempre desaparece de inmediato.

El horario determina si la siesta acompaña o interfiere con el descanso nocturno

Una mujer duerme tapada con una manta en un sillón junto a una mesa con un libro, una taza y un teléfono móvil con la pantalla encendida.
La pausa breve durante el día tiene como fin recuperar la atención y el rendimiento en el trabajo o el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Mayo Clinic, la primera parte de la tarde es el momento más adecuado para descansar. Dormir después de las 15 puede reducir la presión de sueño acumulada durante el día y dificultar que algunas personas concilien el descanso nocturno, especialmente si ya presentan problemas para dormirse.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre señala que las siestas no aportan todos los beneficios del sueño nocturno, para el que los adultos necesitan, en general, entre 7 y 8 horas. Harvard Health recomienda revisar la calidad del descanso y los posibles motivos de fatiga cuando aparece somnolencia diurna frecuente, incluso después de dormir lo suficiente. Si esta situación persiste o interfiere con las actividades habituales, conviene consultar a un médico.

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