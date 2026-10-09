Sopa vs. ensalada: qué plato elegir para cuidar la glucosa, según expertas

La combinación de vegetales, proteínas, fibra y grasas saludables favorece un almuerzo equilibrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una sopa y una ensalada pueden formar parte de un almuerzo que favorezca un control más estable de la glucosa. La diferencia no está en elegir un plato u otro, sino en la combinación de vegetales, proteínas, carbohidratos con fibra y grasas.

La nutricionista María Fraga, especialista en educación y cuidado de la diabetes, sostuvo que no hay un almuerzo único que resulte adecuado para todas las personas. En declaraciones recogidas por EatingWell, sitio especializado en alimentación, explicó que tanto una preparación caliente como un plato de hojas pueden ajustarse a ese objetivo si se arman de manera equilibrada.

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Las verduras, legumbres y cereales integrales aportan fibra de origen natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras, legumbres y cereales integrales suman fibra al almuerzo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los carbohidratos deberían provenir principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. El organismo aconseja que las personas mayores de 10 años consuman al menos 400 gr diarios de frutas y verduras y 25 gr de fibra de origen natural.

En una sopa, esa base puede incluir verduras sin almidón —como brócoli, acelga, zanahoria, cebolla o apio— junto con lentejas, garbanzos o frijoles.

Las ensaladas requieren más que hojas verdes para alcanzar un aporte nutricional adecuado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fraga recomendó optar por preparaciones a base de caldo que incorporen vegetales y una fuente de proteína. Las legumbres aportan a la vez carbohidratos, fibra y proteína, una combinación que puede contribuir a que la digestión sea más gradual.

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También pueden sumarse proteínas animales magras, entre ellas pollo, pavo, pescado o mariscos, de acuerdo con los ingredientes disponibles y preferencias personales.

La Federación Internacional de Diabetes (FID) incluye las legumbres, las verduras sin almidón, fruta fresca, frutos secos y semillas entre los alimentos que conviene promover dentro del manejo de la diabetes tipo 2.

Las sopas con caldo, vegetales y proteínas ofrecen una alternativa completa para el almuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ensalada completa requiere más que hojas verdes

Las ensaladas permiten reunir ingredientes de distintos grupos de alimentos, pero su composición define su aporte. Fraga sugirió usarlas cuando se busca una comida con volumen, verduras y fibra, sin dejar de añadir proteína, carbohidratos de calidad y grasas saludables para que resulte satisfactoria. Una forma práctica de organizarlas es combinar:

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Verduras sin almidón , como pepino, pimiento, brócoli, alcaucil o zanahoria

Una proteína , por ejemplo tofu, huevos, legumbres, pollo, pavo o camarones

Una porción de carbohidratos ricos en fibra , como lentejas, frijoles, arvejas, cereales integrales, calabaza o papa

Grasas insaturadas en cantidades moderadas, presentes en palta, frutos secos o un aderezo a base de aceite vegetal

La elección entre sopa y ensalada depende del apetito, los ingredientes disponibles y la respuesta individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS también recomienda limitar los azúcares libres a menos del 10% de la ingesta energética diaria y el consumo de sal a menos de 5 gr por día. Por ese motivo, conviene revisar los aderezos preparados y las coberturas, que pueden aportar azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

La dietista Rachael Derr advirtió al medio citado que ingredientes como frutos secos caramelizados, fruta deshidratada endulzada y crutones pueden elevar el contenido de azúcares y carbohidratos refinados.

La Organización Mundial de la Salud recomienda priorizar frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección depende del hambre, ingredientes y respuesta individual

La dietista y chef Sharniquia White planteó que una sopa puede resultar más apropiada para quien prefiere una comida caliente. Mientras que una ensalada puede ajustarse a quienes buscan una opción más liviana.

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Ambas alternativas pueden incluso compartirse en el mismo almuerzo. Una taza de sopa acompañada por una ensalada pequeña aporta variedad de texturas e ingredientes vegetales.

Las legumbres proporcionan carbohidratos, fibra y proteínas en una misma preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sostener una elección acorde con el objetivo de control de la glucosa, las profesionales citadas aconsejan priorizar color y diversidad en el plato. Elegir métodos de cocción como horneado, hervido o cocción al vapor y sumar granos enteros, como arroz integral, quinoa o farro. La FID recomienda reemplazar panes, arroz y pastas refinados por sus versiones integrales cuando sea posible.

Las personas con diabetes que controlan su glucemia pueden observar cómo responde su organismo a cada comida. Fraga aconsejó medirla dos horas después de comer y revisar la composición del plato si los valores no coinciden con los objetivos indicados por el equipo de salud.

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Las metas de glucosa no son iguales para todas las personas, por lo que las decisiones alimentarias y el monitoreo deben acordarse con profesionales sanitarios.