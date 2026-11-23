Las autoridades de salud recomiendan que la prueba se haga durante el primer mes. (CSS)

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Por primera vez, el Departamento de Fonoaudiología del Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, realizó el tamizaje auditivo a un recién nacido antes de que recibiera el alta.

La incorporación de la prueba al circuito hospitalario evita que las familias deban solicitarla después en una policlínica.

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El tamizaje auditivo neonatal es una evaluación rápida, indolora y no invasiva que permite identificar señales de una posible pérdida de audición desde los primeros días de vida.

La prueba se recomienda durante el primer mes y, si presenta un resultado alterado, requiere estudios diagnósticos especializados para confirmar o descartar una discapacidad auditiva.

La fonoaudióloga Nayruby Romero explicó que antes las madres debían gestionar una cita tras el egreso hospitalario, pero “ahora los neonatos salen con su debida tarjeta de tamizaje auditivo”.

De presentarse un resultado alterado, se necesitarán estudios diagnósticos especializados para confirmar o descartar una discapacidad auditiva. (CSS)

Se explicó que la aplicación temprana es relevante porque la detección oportuna permite definir el seguimiento clínico y las intervenciones necesarias para el desarrollo del lenguaje.

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La Ley 329 de 2022 establece el tamizaje auditivo neonatal universal en las instituciones públicas y privadas de Panamá.

En las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) la prueba debe brindarse sin costo.

Datos divulgados en enero de 2026 por el Banco Interamericano de Desarrollo indican que Panamá registra unos 60.000 nacimientos al año y que cerca de 300 recién nacidos presentan algún grado de pérdida auditiva.

El programa de fortalecimiento de la detección temprana ha equipado 12 establecimientos de salud en siete provincias y comarcas indígenas, incluso en zonas de difícil acceso, para realizar evaluaciones durante las primeras 24 horas después del nacimiento.

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Anteriormente las madres debían gestionar una cita tras el egreso hospitalario, mientras que ahora los neonatos salen con su debida tarjeta de tamizaje auditivo, se indicó. (CSS)

Además, cinco hospitales recibieron equipos para confirmar diagnósticos, entre ellos sistemas de potenciales evocados auditivos, dispositivos de emisiones otoacústicas y cabinas insonorizadas.

El programa también ha entregado audífonos a 395 personas y facilitó la colocación de 26 implantes cocleare.

Con la prueba realizada en el Hospital Manuel Amador Guerrero, los recién nacidos atendidos en esa instalación de Colón pueden recibir la evaluación antes de salir del centro médico y ser remitidos a estudios complementarios cuando corresponda.

Por su parte, en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos marcó un importante avance en la atención médico quirúrgica tras realizar con éxito la primera cirugía de tiroplastia de medialización, un procedimiento especializado que amplía las alternativas de tratamiento para pacientes con parálisis unilateral de las cuerdas vocales.

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La operación se le realizó a una paciente de 65 años edad diagnosticada con parálisis de la cuerda vocal izquierda, cuya condición puede provocar pérdida de intensidad de la voz y problemas para tragar, además de aumentar el riesgo de que alimentos y líquidos ingresen a las vías respiratorias.

Un médico especialista examina mediante palpación la rodilla de un paciente sobre una camilla en un consultorio ortopédico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta intervención contribuye a mejorar la voz y favorece una ingesta más segura; además, optimiza la protección de las vías respiratorias durante el proceso de alimentación.

La Dra. Usmalia Navarro, especialista en otorrinolaringología explicó que la tiroplastia de medialización consiste en colocar una prótesis que permite desplazar la cuerda vocal afectada hacia la línea media. De esta manera, se facilita el acercamiento de ambas cuerdas vocales y se mejora la capacidad de cierre.

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Aseguró que este método representa una alternativa quirúrgica de gran importancia para quienes presentan esta condición, ya que permite abordar dos funciones fundamentales para la vida cotidiana: mejorar la voz y la protección de las vías respiratorias.

De igual manera, para ampliar su oferta de cirugías ambulatorias y mejorar la atención que brinda a sus pacientes mediante técnicas modernas, el Servicio de Ortopedia de la Policlínica Horacio Díaz Gómez de la Caja de Seguro Social, en Santiago de Veraguas, incorporó un nuevo taladro quirúrgico de alta precisión.

Este equipo permite perforar y cortar huesos con mayor exactitud, lo que facilita la colocación de implantes ortopédicos y la realización de correcciones en extremidades gracias a su sistema de sierra especializado.

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