Julio Savioli nació en Mar del Plata y volver a trabajar allí, tras iniciar una carrera en Buenos Aires, le permitirá reencontrarse con los suyos

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Hay temporadas teatrales que representan mucho más que un contrato, una obra o la posibilidad de subirse a un escenario durante el verano. Para algunos artistas, significan un salto profesional; para otros, el reencuentro con una parte de su historia. Y para Juli Savioli, la próxima en Mar del Plata reúne las dos cosas.

La actriz, que durante los últimos años construyó su camino principalmente en el universo audiovisual, se prepara para afrontar un desafío que la entusiasma especialmente: protagonizar Regla de tres simple, junto a Felipe Colombo, y hacerlo nada menos que en la ciudad donde nació, creció y donde todavía conserva sus afectos más cercanos.

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La propuesta marca un momento particular en la carrera de Juli. Después de explorar distintos formatos, desde los contenidos que desarrolla para las redes sociales hasta el microteatro o la improvisación, ahora tendrá por delante una temporada completa, con la exigencia y el aprendizaje que supone sostener una obra en cartel durante el verano. Una experiencia que espera aprovechar al máximo y que, según sus propias palabras, le permitirá aceitarse como actriz sobre las tablas.

El entusiasmo quedó en evidencia durante la presentación de la próxima temporada teatral de Mar del Plata, donde compartió con Colombo sus primeras sensaciones sobre el proyecto. La cuenta regresiva ya comenzó: al día siguiente de aquel encuentro tenían prevista la primera lectura del guión, una jornada de tres horas que anticipa el trabajo minucioso que demandará una comedia cuyo ritmo dependerá, en buena medida, de la precisión de sus intérpretes.

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“Yo justamente tenía muchas ganas de hacer teatro. Había hecho microteatro y otras obras, o también impro, micro impro, y sumergirme en una temporada... Digo: ‘Che, me voy a aceitar como una hija de perra’”, contó Juli, con la espontaneidad que caracteriza su manera de comunicarse en una charla exclusiva con Teleshow. La frase sintetiza una expectativa que va más allá del estreno: la posibilidad de incorporar herramientas, ganar experiencia y descubrir nuevas facetas de su propio recorrido artístico.

Juli Savioli en la presentación de la temporada de Mar del Plata (RS Fotos)

Pero hay un detalle que vuelve todavía más especial esta oportunidad. Mar del Plata no será para ella simplemente el lugar de trabajo durante los meses de verano. Es su ciudad natal. Allí tendrá a su familia cerca, podrá reencontrarse con sus afectos y, al mismo tiempo, experimentar una situación diferente: regresar como actriz, con una obra propia y ante un público que cada temporada convierte a La Feliz en uno de los principales centros teatrales del país.

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“Como nací ahí también voy a tener a mi familia cerca”, explicó. Y aunque lo dijo sin solemnidad, esa circunstancia representa una dimensión íntima de la experiencia. En una profesión que suele llevar a los artistas de un proyecto a otro, de una ciudad a otra y de un compromiso a otro, trabajar durante una temporada en el lugar donde comenzó la propia historia tiene un significado particular. Para Juli será la oportunidad de unir dos mundos que hasta ahora transitaban por caminos diferentes: el de sus raíces y el de su crecimiento profesional.

La actriz también reconoció que hubo algo puntual de la obra que terminó de convencerla: su desenlace. “Cuando vi la obra me gustó mucho el final, el desenlace. Así que nada, dije que sí, de una”, recordó. La decisión llegó sin demasiadas vueltas, impulsada por las ganas de volver al teatro y por la posibilidad de compartir el escenario con un compañero de trayectoria como Felipe Colombo.

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El actor, por su parte, se mostró entusiasmado desde el primer momento. “A mí cuando me llegó la obra me pareció entretenidísima. Lo primero que me pareció buenísimo es hacer temporada en Mar del Plata. Y después la obra la leí y dije: ‘Ah, esto puede funcionar muy bien’”, contó. En su mirada, la propuesta tiene una premisa sencilla, reconocible y con suficiente espacio para que el público se involucre en el juego.

Regla de tres simple parte de una situación que permite explorar las contradicciones de los vínculos humanos: “Hay una premisa muy clara que es dos personas que se conocen y tienen reglas para relacionarse o no relacionarse. Y esa conversación está buena que la gente se la lleve para después. En definitiva, en las relaciones humanas no hay reglas, mucho menos cuando es afectivo y amor”, explicó Colombo.

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Juli y Felipe integrarán el elenco de la obra "Regla de tres simple" (RS Fotos)

Juli coincidió con esa mirada y aportó su propia interpretación sobre el universo de la comedia. “No se puede controlar ningún tipo de vínculo, más uno siendo pasional. Siempre gana el control y no, es desestructurarse lo que más se pueda”, señaló. Una reflexión que anticipa el tono de una obra en la que las certezas, los acuerdos y las intenciones pueden modificarse a medida que avanza la historia.

La dinámica también exigirá un trabajo preciso de los actores. Colombo explicó que la primera lectura del texto sería extensa porque la comedia necesita encontrar su ritmo y sus tiempos. “Es una comedia muy dinámica, requiere mucho eso, tener el texto muy preciso para poder jugarlo”, señaló. Juli agregó que el desafío estará en romper y volver a construir las situaciones: cada función podrá ofrecerles una alternativa diferente para la siguiente, a partir de lo que suceda con el público y de la conexión que se genere en escena.

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Sin embargo, detrás de la expectativa por el estreno existe otro capítulo que ayuda a comprender por qué esta temporada encuentra a Juli en un momento tan particular. 2026 estuvo atravesado por acontecimientos personales que la colocaron frente a situaciones dolorosas y decisiones importantes, además de una actividad profesional que no dejó de crecer.

En junio, la muerte de Gaspar Prim, conocido popularmente como Gaspi, en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, generó una profunda conmoción. El joven youtuber argentino había mantenido una relación sentimental con Juli Savioli y, tras conocerse la noticia, ella fue una de las primeras personas de su entorno en reaccionar públicamente.

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La exposición de ese dolor, sin embargo, tuvo una dimensión que excedió lo estrictamente personal. En medio de las repercusiones, la actriz debió realizar un fuerte descargo en sus redes sociales para cuestionar los comentarios, las especulaciones y el morbo que se generaron alrededor de su duelo. También apuntó contra la falta de empatía de quienes, desde las plataformas digitales, se permitieron juzgar la manera en que atravesaba una pérdida tan difícil.

Fue una situación que dejó al descubierto una de las caras más complejas de la exposición pública: la expectativa de que una persona deba explicar sus sentimientos, demostrar su tristeza o responder a las interpretaciones ajenas incluso cuando está atravesando un momento íntimo. Juli puso un límite y pidió respeto frente a una situación que, por su propia naturaleza, no necesitaba de opiniones externas.

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Dos meses después, en agosto, volvió a quedar en el centro de la conversación pública por otra cuestión de su vida sentimental. Durante una transmisión en vivo de Vorterix confirmó su separación del comediante cordobés conocido como Pelao Khe, con quien había mantenido una relación de dos años y medio.

En aquella oportunidad, aclaró que la ruptura se había producido en buenos términos y que ambos continuarían trabajando juntos. Una definición que permitió separar el final de la relación sentimental de los compromisos profesionales que compartían. Lejos de presentar el distanciamiento como un conflicto, Juli transmitió que habían podido cerrar esa etapa desde el respeto y conservar el vínculo laboral.

Así, entre situaciones personales difíciles, cambios afectivos y nuevas oportunidades, la actriz llegó a la presentación de la temporada con la sensación de haber atravesado un año especialmente intenso. Al momento de preguntarle cómo hacía el balance de esos meses, no intentó disimular la complejidad del momento.

“Ayer me agarró también una cuestión como muy angustiosa, como que siempre vive entre nosotros… choca mucho todo. Pasaron muchas cosas, muchas buenas, ahora más buenas que nunca, porque una locura todas las personas que estoy viendo acá y la oportunidad que se me está dando, pero bueno, también difícil, como todo”, expresó.

La respuesta tuvo una sinceridad particular. Por un lado, reconoció la angustia que puede acompañar determinados procesos personales; por otro, se permitió disfrutar de las oportunidades que empiezan a aparecer. En ese contraste se encuentra buena parte del presente de Juli: una etapa en la que conviven los desafíos de la vida privada con una expansión artística que parece llevarla hacia territorios que hasta hace poco no imaginaba como prioritarios.

Durante la charla, Colombo se encargó de destacar las cualidades de su nueva compañera: “Te va a romper lo que labura esta chica, es increíble. Nos conocemos hace muy pocos días, en realidad, pero ya te das cuenta que tiene las ganas, el talento y la chispa. Y justo para esta comedia. Van a descubrir una actriz”, anticipó.

El elogio también tuvo que ver con la cantidad de proyectos que Juli sostiene en paralelo. El actor contó que, en una conversación, ella le había mencionado un cortometraje que viajaría al festival Rojo Sangre y una película en la que también estaba trabajando. “No para de laburar”, resumió, sorprendido por su capacidad para combinar distintas actividades.

La propia Juli reconoció que su vínculo con el teatro es relativamente reciente si se lo compara con el tiempo que dedicó al audiovisual. Durante mucho tiempo, su interés estuvo puesto principalmente en ese formato. Sin embargo, algo comenzó a cambiar y la curiosidad por explorar otros lenguajes artísticos se convirtió en una motivación cada vez más fuerte.

“Me picó hace poquito lo del teatro. Abrirme a todo lo que es faceta teatro me sorprendió un montón. Feliz de la vida. Abriéndome también a la música, al teatro, la pintura, todo, todo lo que uno se pueda hacer”, contó.

Su respuesta dejó en claro que no piensa su carrera desde una única disciplina. La actuación, la escritura de contenidos, la música y la pintura aparecen como distintas formas de expresión que quiere seguir explorando. Y tras ello encontró una definición tan breve como contundente: “Hay que purgar”.

Ese deseo de experimentar y ampliar sus posibilidades encuentra en Regla de tres simple una oportunidad concreta. No solamente porque le permitirá trabajar con un formato diferente al que venía desarrollando, sino porque la exigencia de una temporada completa supone una experiencia de aprendizaje cotidiano: ensayar, repetir, encontrar nuevos matices, escuchar al compañero y descubrir cómo responde el público a cada función.

Para Colombo, hacer temporada en Mar del Plata tiene un encanto particular. El actor describió ese universo como una especie de burbuja en la que los artistas organizan sus días alrededor de las funciones, alternan el trabajo con momentos de descanso y aprenden a disfrutar de la ciudad sin perder de vista las responsabilidades del escenario.

“Estás ahí en temporada, porque también vivís una situación como artista, como actor. Estás haciendo temporada, estás como en una especie de burbuja. Estás laburando, yendo y viniendo, pero estás como en un tiempo no tiempo. Voy a la playa, pero me voy temprano porque tengo que dar función”, explicó.

Colombo considera que una comedia ágil, fresca y joven puede encontrar allí un público dispuesto a disfrutar de una propuesta que le permita desconectarse de las preocupaciones cotidianas. “La gente viene a distenderse, que lo necesita, después de un año entero. Tener la oferta que hay de teatro y entre ellas este tipo de comedias, ágiles, jóvenes, frescas... Yo creo que va a estar bárbaro, la gente lo va a disfrutar mucho”, sostuvo.

Para Juli, en cambio, esa misma temporada tendrá además una dimensión emocional. Volver a su ciudad natal, compartir el verano con su familia y presentarse ante el público desde un lugar profesional diferente convierten al proyecto en una experiencia que excede las expectativas habituales de un estreno.

El año todavía no terminó, como recordó Colombo entre bromas al mencionar el Mundial, la visita del Papa y hasta la presentación de su propio disco, que había realizado el día anterior. Pero para Savioli, el verano ya empieza a funcionar como una nueva puerta. Una puerta que se abre después de meses de movimientos personales, de búsquedas y de decisiones que la llevaron a replantearse sus propios deseos.

Esta vez, el desafío será sobre un escenario, en una ciudad que conoce desde siempre y junto a un compañero con el que comparte el entusiasmo por una comedia que invita a preguntarse cuánto pueden durar las reglas cuando aparecen los sentimientos.

Y acaso allí resida lo más significativo de este presente: Juli Savioli no solamente se prepara para hacer teatro. También parece dispuesta a descubrir hasta dónde puede llevarla esa parte de su vocación que recién empieza a explorar. Mar del Plata será el escenario de este nuevo capítulo, pero también el lugar al que regresará para hacerlo cerca de sus raíces.