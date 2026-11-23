El té helado y el té caliente ofrecen una hidratación similar cuando se preparan sin azúcar añadido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té helado sin azúcar y el té caliente pueden formar parte de una hidratación cotidiana. La diferencia de salud entre ambas preparaciones es pequeña cuando se elaboran con hojas y no llevan cantidades relevantes de azúcares o jarabes.

La elección puede depender de la temperatura, momento del día y preferencias personales. El aspecto decisivo son los agregados: una bebida fría conserva las características del té y una infusión caliente puede enfriarse después sin perder la mayor parte de sus componentes.

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El té puede consumirse frío o caliente, con diferencias menores en su composición si se prepara sin azúcar añadido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té sin azúcar aporta líquidos tanto frío como caliente

La dietista registrada Janice Chow, propietaria del servicio de asesoramiento nutricional, explicó a Real Simple que la temperatura no modifica la capacidad hidratante del té sin azúcar.

El té helado puede resultar más atractivo durante jornadas calurosas o después de actividad física y, por esa preferencia, favorecer una mayor ingesta de líquidos.

La infusión con agua caliente puede extraer una cantidad mayor de polifenoles de las hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista registrada Carlyne Remedios coincidió en que esa versión fría sin azúcar es una opción hidratante. El hielo añade una cantidad de agua al vaso a medida que se derrite, aunque Chow precisó que su efecto sobre el total de líquidos consumidos no es relevante.

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) señala que los tés verde, negro, blanco y oolong proceden de la planta Camellia sinensis. Las infusiones de hierbas, en cambio, se elaboran con otras plantas. Esta diferencia importa al comparar productos, porque la composición de la bebida varía según el tipo de té y su método de elaboración.

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El té helado preparado en casa puede conservar gran parte de los compuestos presentes en las hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor puede extraer más compuestos del té

El té contiene polifenoles, entre ellos catequinas, además de cafeína y otros componentes. Esos compuestos vegetales poseen actividad antioxidante, pero las investigaciones disponibles no permiten atribuir a dicho consumo resultados concluyentes para prevenir enfermedades específicas.

Remedios indicó al medio que la infusión con agua caliente puede extraer una cantidad algo mayor de antioxidantes que una preparación fría. El NCCIH también advierte que la concentración de polifenoles depende del tipo de té, cantidad de hojas, tiempo de preparación y temperatura del agua.

El té caliente puede enfriarse después de su preparación sin perder la mayor parte de sus componentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa posible ventaja no obliga a tomar la bebida caliente. Chow sostuvo que, si primero se prepara el té con agua caliente y luego se enfría, se mantienen la mayoría de sus compuestos beneficiosos. De este modo, el té helado hecho en casa a partir de una infusión puede ofrecer un perfil distinto al de bebidas listas para consumir con menor proporción de té.

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Para algunas personas, la taza caliente tiene además una función práctica. Chow señaló que puede resultar reconfortante cuando hay resfriado o dolor de garganta, ya que el calor ayuda a aliviar la congestión. También puede favorecer una pausa en la rutina y consumo más pausado.

Durante los días calurosos, una bebida fría puede facilitar una mayor ingesta de líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar añadido pesa más que la temperatura

La calidad nutricional cambia cuando se agregan endulzantes. Remedios indicó que una cucharada de azúcar aporta aproximadamente entre 12 y 15 gramos de carbohidratos, además de calorías con escaso valor nutricional. Su consumo elevado y sostenido puede contribuir a aumentos de peso y alteraciones de la glucosa en sangre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los azúcares libres representen menos del 10% de la energía diaria en adultos y niños; plantea que reducirlos por debajo del 5% puede aportar beneficios adicionales.

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Una taza caliente puede resultar reconfortante ante síntomas como resfriado o dolor de garganta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad incluye en esta categoría los azúcares añadidos por fabricantes, cocineros o consumidores, así como los presentes en miel, jarabes y jugos de fruta. Para reducir el agregado de azúcar sin resignar sabor, las profesionales citadas por Real Simple propusieron alternativas como:

Jugo o rodajas de limón y naranja.

Frutos rojos.

Menta , jengibre o canela.

Cardamomo.

Limón, menta y frutos rojos permiten sumar sabor sin recurrir a grandes cantidades de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección depende del hábito y de la preparación

El té helado y el caliente pueden alternarse según el clima y las preferencias, siempre que se privilegie una preparación simple y sin exceso de azúcar.

Quienes son sensibles a la cafeína deben considerar que los tés elaborados con Camellia sinensis la contienen y revisar su consumo junto con un profesional de salud si tienen dudas o toman medicamentos.

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La recomendación práctica de Chow resume la comparación: la alternativa más conveniente suele ser el té sin azúcar que cada persona disfruta y puede beber de manera habitual.