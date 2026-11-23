Una enfermedad que se creía desterrada volvió para quedarse, y los expertos advierten que lo peor puede no haber pasado (AP Photo/Julio Cortez, File)

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El sarampión mató a un niño menor de cinco años en Virginia el 20 de noviembre de 2026. El Departamento de Salud de Virginia (VDH) confirmó el fallecimiento pero no reveló el lugar de residencia del menor, su situación de vacunación ni qué complicación derivó en su muerte.

El inmunólogo Frederic Bertley, citado por Reuters, señaló que no había un caso mortal como este en el estado desde hacía casi medio siglo.

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“Para proteger la privacidad de la familia, el VDH no proveerá información adicional sobre esta muerte”, indicó el organismo en un comunicado recogido por AP News.

El sarampión no distingue fronteras estatales: donde baja la guardia, el virus avanza (Cynthia Goldsmith/CDC via AP, File)

El brote que convirtió a Virginia en el centro del problema

El estado lleva registrados 220 casos de sarampión en 2026, según datos del VDH al 19 de noviembre. Esa cifra supera la suma de todos los contagios de los 34 años anteriores y representa el mayor volumen anual desde 1988. En 2025, el estado había registrado apenas cinco casos en todo el año.

De los 220 contagios, 179 corresponden a personas no vacunadas, 39 a pacientes cuya situación de inmunización era desconocida y solo dos a individuos vacunados.

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Del total, 40 casos afectaron a niños de entre 0 y 4 años, y 75 a menores de entre 5 y 12 años.

Los menores de cinco años son los más vulnerables porque muchos aún no completaron su esquema de vacunación (Freepik)

La mayor parte de los casos se concentró en la región central. El condado de Buckingham acumuló 127 contagios —el mayor número del estado—, mientras que el vecino condado de Charlotte registró 34. El brote inicial en Buckingham y Cumberland, con 154 casos confirmados desde el 5 de mayo, fue declarado terminado el 18 de agosto.

En octubre surgió una nueva ola: el VDH identificó 41 casos adicionales en esa misma zona desde el día 17, todos en personas sin vacuna o con historial de inmunización no confirmado. El VDH advirtió que probablemente hay más casos que aún no fueron informados.

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Tres días antes de la muerte del niño, otro menor del mismo rango etario dio positivo en el UVA Health University Medical Center de Charlottesville, con posibles sitios de exposición en la sala de emergencias de un hospital en Farmville. El VDH no confirmó si ambos casos tienen relación.

En un solo año, Virginia superó el total de casos de las tres décadas anteriores (REUTERS/Sebastian Rocandio/File Photo)

Por qué el virus encontró terreno fértil

La cobertura de dos dosis de la vacuna triple viral entre alumnos de jardín de infantes en Virginia pasó de 95,7 % en el ciclo 2015-2016 a 93,6 % en 2025-2026, de acuerdo con registros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En ese mismo período, las exenciones no médicas subieron de 0,9 % a 2,7 %.

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Esa tendencia sigue el patrón nacional: la tasa de cobertura en jardines de infantes de todo el país cayó de 94,7% en 2015 a 92,4% en 2025, mientras que las exenciones no médicas se duplicaron de 1,9% a 4%.

La doctora Laurie Forlano, directora de la Oficina de Epidemiología del VDH, afirmó que el sarampión “es extraordinariamente contagioso” y se propaga con rapidez en comunidades con baja cobertura.

El promedio estatal ronda el 95%, pero esa cifra esconde realidades muy distintas a nivel local: en el condado de Charlotte, solo el 77,2% de los niños de siete años tiene al menos una dosis de la triple viral, y entre los de dos años esa proporción cae al 55,3%.

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El comisionado de Salud de Virginia, el doctor Cameron Webb, dijo que “sabemos cómo prevenir el sarampión porque ya lo hemos hecho” y que la solución pasa por “conversaciones renovadas sobre los riesgos de la enfermedad, la protección que brinda la vacuna y la responsabilidad compartida de mantener comunidades sanas”.

En algunos distritos de Virginia, apenas la mitad de los niños de dos años tiene una dosis (REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo)

Dentro de una crisis sanitaria más amplia

La enfermedad también provocó muertes en otras partes del país. Los estados informaron al menos 12 fallecimientos asociados al sarampión en 2026: ocho en Pensilvania —incluido uno la semana anterior—, dos en Wisconsin, uno en Nueva York y el caso confirmado recientemente por las autoridades sanitarias estatales, informó AP News.

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Los CDC confirmaron de manera oficial seis de esas muertes, sin especificar en qué estados ocurrieron. Además, advirtieron que esa cifra puede cambiar.

Frente a ese panorama, el VDH recordó que dos dosis de la vacuna triple viral ofrecen alrededor del 97% de protección contra el sarampión, y una sola dosis alcanza aproximadamente el 93%. Una dosis aplicada dentro de las 72 horas posteriores a una exposición también puede brindar protección.