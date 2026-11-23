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*El homenaje a Aramburu en la previa de Los Pumas-Francia

Antes del partido entre Francia y Argentina, el Stade de France rindió tributo a Federico Martín Aramburu, ex integrante de Los Pumas asesinado en París el 19 de marzo de 2022. Su hijo Santiago, de siete años, ingresó al campo junto a los capitanes Antoine Dupont y Julián Montoya y permaneció junto al seleccionado argentino durante la entonación del himno.

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El homenaje tuvo lugar ante cerca de 80.000 espectadores, que guardaron un minuto de aplausos durante el calentamiento de los equipos. Santiago llevó una camiseta con el número 13, el mismo que utilizaba su padre, y cantó el himno argentino junto a los jugadores dirigidos por el cuerpo técnico de Los Pumas.

La ceremonia reunió a familiares y allegados de Aramburú, quien había construido parte de su carrera profesional y su vida personal en Francia. En el estadio estuvieron su viuda, María Codino, sus hijos Justina, Trinidad y Santiago, y su amigo Shaun Hegarty, ex compañero suyo en Biarritz.

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El hijo de Federico Martín Aramburú esperó en el túnel tomado de las manos de Antoine Dupont y Julián Montoya antes del partido entre Francia y Argentina.

Aramburú murió a los 42 años en la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras recibir varios disparos en el bulevar Saint-Germain, en París. El hecho ocurrió después de una pelea en un bar del Barrio Latino, donde el ex rugbier se encontraba con Hegarty luego de asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo Seis Naciones.

Según la reconstrucción planteada durante el proceso judicial, Aramburú y Hegarty estaban en la terraza del bar Le Mabillon, donde también se encontraban Loïk Le Priol, Romain Bouvier y otras personas. Hubo consumo de alcohol, insultos y una pelea entre ambos grupos, tras la cual el personal de seguridad intervino y los dos ex jugadores se retiraron del lugar.

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La acusación sostuvo que los acusados buscaron luego a Aramburu y Hegarty a bordo de un Jeep conducido por Lyson Rochemir, entonces pareja de Le Priol. La investigación determinó que Bouvier efectuó cuatro disparos, dos de los cuales alcanzaron al ex Puma. Le Priol llegó después y disparó seis veces; cuatro proyectiles impactaron en Aramburú y dos tuvieron consecuencias mortales.

La causa estableció que Aramburu no estaba armado. Le Priol admitió haber causado la muerte del ex jugador, aunque afirmó que actuó en defensa propia. Bouvier reconoció que disparó, pero negó haber tenido intención de matar.

El hijo del exjugador de rugby Federico Martín Aramburu vistió la camiseta de Los Pumas junto al plantel durante una ceremonia en su memoria.

El Tribunal en lo Penal de París condenó a Loïk Le Priol a 26 años de prisión por el asesinato de Aramburú, después de más de 11 horas de deliberación. La fiscalía había solicitado una pena de 27 años para quien fue señalado como el autor de los disparos mortales.

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Romain Bouvier recibió una condena de 19 años de cárcel por intento de asesinato. El jurado descartó la premeditación, la legítima defensa y la existencia de un trastorno mental. Las defensas habían rechazado que existiera una planificación previa y habían planteado que los acusados reaccionaron por temor después de la pelea. Le Priol y Bouvier apelaron las condenas.

Lyson Rochemir fue absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato, aunque fue declarada culpable de obstrucción a la Justicia. Recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses en suspenso.

Nacido en Buenos Aires, Federico Martín Aramburu disputó 22 encuentros con la selección argentina. Integró el plantel que obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007, una campaña que ubicó a Los Pumas entre los protagonistas del torneo. Durante aquella Copa del Mundo, Aramburú apoyó tries ante Georgia y frente al seleccionado francés. Su recorrido deportivo también quedó ligado al rugby del país europeo, donde jugó para Biarritz entre 2004 y 2006, Perpiñán entre 2006 y 2008 y Dax entre 2008 y 2010. Luego de su retiro, se instaló en el País Vasco francés junto a su esposa y sus tres hijos.

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Santiago tenía dos años cuando ocurrió el asesinato de su padre.

Federico Aramburú fue víctima de un ataque mortal en 2022 (AFP)