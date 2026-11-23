(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El peso de los impuestos sobre los productos de consumo cotidiano representa una parte significativa del precio que pagan los argentinos. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la carga tributaria sobre alimentos y bebidas sin alcohol puede alcanzar el 43,7% del precio final, aunque existen diferencias según la ciudad donde se comercializan los productos y el tamaño del establecimiento.

El estudio comparó la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el promedio de otras 33 ciudades argentinas, que abarcan las 23 provincias. El resultado mostró que la carga impositiva es menor en la Capital Federal, principalmente por una diferencia en la cantidad de niveles de gobierno que intervienen en la recaudación.

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Mientras que los habitantes y las empresas radicados en una ciudad del interior deben tributar a tres niveles de gobierno —nacional, provincial y municipal—, en CABA las obligaciones tributarias corresponden únicamente a dos: el Gobierno nacional y el porteño.

Esta diferencia se refleja en el precio final de los productos, especialmente por la incidencia de las tasas municipales que se aplican sobre las ventas en distintas localidades del país.

Cuánto del precio de los alimentos corresponde a impuestos

El IARAF analizó la carga tributaria total, tanto directa como indirecta, que se acumula durante las distintas etapas de producción y comercialización de alimentos y bebidas sin alcohol.

Para realizar la comparación, consideró los impuestos que intervienen desde la industria hasta el comercio minorista, incluidos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos y las tasas municipales, entre otros tributos.

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En el caso de los alimentos comercializados en negocios pequeños, la carga tributaria representa el 39,8% del precio final en CABA, mientras que en el promedio de las 33 ciudades analizadas asciende al 42,2%. La diferencia es de 2,4 puntos porcentuales y responde principalmente a la incidencia de los tributos provinciales y municipales.

En particular, las tasas municipales sobre las ventas representan, en promedio, el 1,5% del precio final en las ciudades del interior incluidas en el relevamiento. En cambio, en CABA esa incidencia es nula.

La comparación cambia cuando se consideran los alimentos vendidos en establecimientos comerciales de mayor tamaño. En ese segmento, la carga tributaria alcanza el 41,5% del precio final en CABA, frente al 43,1% en el promedio de las 33 ciudades. Si bien la diferencia se reduce a 1,6 puntos porcentuales, las tasas municipales adquieren mayor relevancia: representan el 2,3% del precio final en el promedio de las localidades analizadas.

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Sin embargo, el informe identificó otro factor que modifica la comparación. En los comercios grandes, Ingresos Brutos tiene una incidencia del 8,5% en CABA, superior al 7,8% registrado en el promedio de las otras ciudades. Esta mayor participación del impuesto provincial en la Capital Federal reduce la distancia entre ambas cargas tributarias totales.

Qué pasa con las bebidas sin alcohol

El relevamiento también incluyó las bebidas sin alcohol, que presentan una particularidad respecto de los alimentos: además de los restantes tributos, están alcanzadas por impuestos internos a nivel nacional.

En este caso, las diferencias entre CABA y las ciudades del interior resultan incluso mayores que las observadas en algunos segmentos de alimentos.

Para una bebida sin alcohol vendida en un comercio minorista pequeño, la carga tributaria total equivale al 40% del precio final en CABA. En cambio, en el promedio de las 33 ciudades consideradas, ese porcentaje asciende al 42,7%, lo que implica una diferencia de 2,7 puntos porcentuales.

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Dentro de esa carga, las tasas municipales representan el 1,4% del precio final en el promedio de las localidades relevadas.

La situación es similar cuando se analizan las bebidas comercializadas en establecimientos de mayor tamaño. En los comercios grandes, la carga tributaria sobre las bebidas sin alcohol alcanza el 41,5% en CABA, mientras que en el promedio de las otras ciudades llega al 43,7% del precio final. Las tasas municipales explican, en este segmento, el 2,2% del precio final en las ciudades del interior consideradas.

Para establecer la comparación con CABA, el IARAF utilizó un promedio simple de 33 ciudades distribuidas en las 23 provincias argentinas.

Entre las localidades consideradas estuvieron Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén, Salta, Posadas, Resistencia, Corrientes, San Juan y San Luis, además de municipios del conurbano bonaerense como La Matanza, Lanús y Quilmes.

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También se incluyeron ciudades como Concordia, Formosa, La Rioja, Paraná, Río Cuarto, Río Gallegos, San Fernando del Valle de Catamarca, San Francisco, San Miguel de Tucumán, San Rafael, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Trelew, Ushuaia y Villa María.

El estudio utilizó estadísticas sectoriales y legislación impositiva provincial y municipal correspondiente a 2025.