El Hospital Escuela recibe a más de diez pacientes diarios por emergencias asociadas a accidentes cerebrovasculares.

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Las enfermedades neurológicas representan un desafío para los servicios sanitarios hondureños, no solo por la complejidad de sus diagnósticos, sino también por la necesidad de que los pacientes reciban atención especializada en el momento adecuado.

Uno de los problemas que preocupa a los especialistas es la llegada tardía de personas que sufren un accidente cerebrovascular, conocido también como derrame cerebral o ictus, una condición que puede provocar daños irreversibles cuando no se atiende oportunamente.

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El neurólogo Harlis Estrada, jefe del departamento de neurología del Hospital Escuela, reveló que ese centro asistencial recibe más de 10 pacientes diarios con este tipo de emergencia.

La situación fue expuesta durante en Tegucigalpa, capital de Honduras, donde profesionales de distintas áreas médicas analizaron los principales desafíos relacionados con la identificación, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

Estrada advirtió que uno de los mayores obstáculos es que muchos pacientes llegan al hospital cuando ya ha transcurrido una parte importante del tiempo disponible para recibir determinados tratamientos.

Tratamiento a tiempo clave

En los casos de accidente cerebrovascular isquémico, el tiempo es especialmente crítico porque la interrupción del flujo sanguíneo impide que determinadas zonas del cerebro reciban el oxígeno necesario para funcionar.

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Cuando no se restablece oportunamente la circulación, las células cerebrales pueden sufrir daños que deriven en pérdida de movilidad, dificultades para hablar, alteraciones cognitivas o incluso la muerte.

El Hospital Escuela recibe a más de diez pacientes diarios por emergencias asociadas a accidentes cerebrovasculares.

Harlis Estrada explicó la importancia de identificar rápidamente a estos pacientes y activar los protocolos médicos correspondientes, entre ellos la trombólisis, un tratamiento que busca disolver el coágulo responsable de bloquear el flujo sanguíneo en determinados casos de ictus isquémico.

La posibilidad de utilizar este procedimiento depende de factores como el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, los resultados de las evaluaciones médicas y los estudios de imágenes que permitan establecer el tipo de accidente cerebrovascular.

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Por esa razón, los especialistas insisten en que la atención no debe comenzar únicamente cuando el paciente llega a un hospital de referencia, sino desde el primer contacto con los servicios sanitarios.

Los factores de riesgo

Durante el encuentro, indicaron que existen diferentes condiciones que aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, entre ellas la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la edad avanzada, la obesidad y el sedentarismo. Estos factores pueden afectar la salud de los vasos sanguíneos y favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares que también comprometen el funcionamiento del cerebro.

La hipertensión arterial y la diabetes requieren especial atención porque pueden permanecer durante años sin producir síntomas evidentes, mientras generan daños progresivos en el organismo.

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La identificación de señales de alerta también resulta fundamental. Entre las manifestaciones que pueden indicar un accidente cerebrovascular se encuentran la pérdida repentina de fuerza en un brazo o una pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo, la desviación de la boca, las dificultades para hablar y los problemas repentinos de visión o equilibrio.

Los especialistas señalaron la importancia de realizar diagnósticos diferenciados entre los temblores y la enfermedad de Parkinson. (Imagen ilustrativa)

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es buscar atención de emergencia sin esperar a que desaparezcan.

Los especialistas destacaron la importancia de realizar diagnósticos diferenciados para evitar que todos los pacientes con temblores sean identificados automáticamente con Parkinson. El abordaje médico debe considerar las características de cada persona, la evolución de los síntomas y los resultados de la evaluación neurológica.

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La capacidad de reconocer síntomas, identificar posibles emergencias y determinar cuándo es necesario derivar a un paciente puede influir directamente en el resultado de su tratamiento.