Carlos Zárate obtuvo el primer puesto de la clasificación y se consagró ganador de la Beca Galperin al Mérito (Crédito: Prensa AAT)

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Carlos Zárate organizó su calendario de 2026 en función de los torneos profesionales que se disputaran en el país, con un objetivo claro: ganar la Beca Galperin al Mérito. El correntino, de 21 años, consiguió finalmente su recompensa. Se quedó con el primer puesto de la clasificación, con 93 unidades, y se aseguró 60 mil dólares en premios. “Voy a poder entrar a una cancha sin tener que pensar en lo económico”, comentó el tenista en una charla con Infobae.

La segunda edición de la Beca Galperin al Mérito es una iniciativa impulsada por el empresario Marcos Galperin, que cuenta con el aval y la supervisión de la Asociación Argentina de Tenis. El programa busca acompañar a jóvenes tenistas menores de 22 años en su camino hacia el profesionalismo y premia a quienes más puntos ATP suman en competencias internacionales disputadas en el país a lo largo del año. En 2025, los ganadores fueron el correntino Lautaro Midón -primer puesto- y el catamarqueño Juan Manuel La Serna -segundo puesto-, quienes se adjudicaron 60 mil y 40 mil dólares, respectivamente. El segundo puesto de la presente edición fue para el bonaerense Juan Estévez, con 66 puntos.

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El camino de Zárate en el profesionalismo comenzó en 2025. Luego de ganar el Pro Tour organizado por la AAT, consiguió un lugar en el cuadro principal del M25 de Yerba Buena. Allí alcanzó los cuartos de final y sumó sus primeros tres puntos para el ranking ATP. En aquel momento, el correntino no ocultó su emoción y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que reflejaba la importancia de aquel logro.

“25-02-2025. Un día que va a quedar en mi memoria para siempre, en el que cumplí el sueño que tengo desde que tengo memoria. Fueron años con muchísimas emociones que me fueron formando como persona y jugador. Para algunos será poco, para otros mucho. Para mí es satisfacción pura, sabiendo que lo conseguí: sacar puntos ATP”.

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Aquella temporada marcó un punto de inflexión en su desarrollo, tanto en lo psicológico como en lo tenístico. Zárate alcanzó sus primeros dos octavos de final en el circuito Challenger, en Antofagasta y Lima, y cerró el año en el puesto 612 del ranking mundial. Con ese recorrido como punto de partida, afrontó 2026 con nuevos objetivos y una planificación que tuvo a la Beca como uno de sus principales incentivos.

Carlos Zárate conquistó tres títulos durante la temporada 2026, con consagraciones en el M25 de Luján y los M15 de Trelew y San Salvador de Jujuy (Crédito: Prensa AAT)

“El año estuvo organizado en función de la Beca Galperin. Por ejemplo, estábamos en mayo, estaba jugando el M25 de Luján y les preguntaba a los organizadores cuándo iba a ser el próximo torneo en Argentina, más o menos, para ir sabiendo cuánto tiempo tenía para viajar”, contó el tenista, que se entrena en la Academia Blengino Tenis con sedes en Parque Norte y el Club Hacoaj.

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Su crecimiento también se reflejó dentro de la cancha. Zárate ocupa actualmente el puesto 333 del ranking mundial, la mejor posición de su carrera. Durante la temporada participó en 15 de los 19 torneos puntuables disputados en el país. Su mejor performance llegó con la conquista de tres títulos: el M25 de Luján y los M15 de Trelew y San Salvador de Jujuy. Además, el tenista no necesitó salir del continente para competir en el exterior, ya que los otros 13 torneos que disputó fueron en Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Bolivia.

“Es algo muy satisfactorio para mí por el hecho de que es una ayuda económica muy grande. Lo que va a cambiar para el próximo año, y lo que va a ser muy positivo, es que voy a poder entrar a una cancha sin pensar mucho en la plata. Al no tener sponsors, ese es un pensamiento que siempre estuvo presente en mi cabeza. Y más por el hecho de que yo siempre quise que mamá no gastara tanto. Entonces, de esta manera, me puedo ahorrar ese problema económico y salir a jugar mucho más tranquilo”, reflexionó.

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El calendario todavía le presenta un desafío importante antes de cerrar la temporada. Cali será uno de los seis argentinos que disputarán la Next Gen Argentina durante La Semana del Tenis, que comenzará el 5 de diciembre en el Círculo de la Fuerza Aérea de Vicente López. “Me gustaría ganarla. El objetivo principal, obviamente, era ganar la Beca. Pero también es una motivación enorme competir por este premio, ya que, en caso de ganarlo, son 10.000 dólares más. Y esa es mucha plata para poder seguir viajando”, reconoció.

Carlos Zárate cerró una destacada temporada en el circuito profesional y se quedó con la Beca Galperin al Mérito (Crédito: Prensa AAT)

Consultado sobre la iniciativa, Zárate valoró el acompañamiento a los jóvenes que buscan abrirse camino en el circuito profesional. “La veo muy bien. Habla muy bien de Marcos, de su persona, de querer ayudar a deportistas. La verdad es que estoy muy agradecido con él”, expresó.

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De cara a la próxima temporada, el correntino también tiene desafíos personales que buscará cumplir en el circuito internacional. “Me gustaría jugar mi primera qualy en un Grand Slam. El objetivo que me había puesto era jugar el Abierto de Australia, pero no llegué por el ranking. No me molesta, porque soy nuevo. Todavía estoy aprendiendo muchas cosas y me voy a seguir chocando con mil paredes. Eso es lo bueno de este deporte, que siempre te enseña algo nuevo todos los días”.

Por último, Zárate expresó su deseo de representar a la Argentina en las grandes competencias internacionales: “Me gustaría jugar los Juegos Olímpicos, jugar la Copa Davis. Es un sueño para cualquier tenista. Representar a su equipo, a su país”.

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