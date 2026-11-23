La institución financió la construcción, compra, reparación y mejora de hogares para familias beneficiadas, mediante un programa que alcanzó una cuarta parte del parque habitacional nacional durante 40 años en el país (Foto cortesía Banco Hipotecario de la Vivienda)

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El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) entregó el bono número 450.000 a una de las familias beneficiadas en Costa Rica, donde el subsidio permitió construir, comprar, reparar o mejorar hogares durante 40 años y alcanzó a una cuarta parte del parque habitacional nacional, de acuerdo a medios locales.

Las obras financiadas suman cerca de 19 millones de metros cuadrados y generaron más de 1,5 millones de empleos directos e indirectos en cuatro décadas, de acuerdo con datos de La República. La actividad impulsó la contratación de mano de obra y la demanda de materiales, transporte, consultoría y otros servicios vinculados con la construcción.

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Una de cada cuatro viviendas del país fue construida o reparada con recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. El dato equivale al 25% del parque habitacional costarricense, de acuerdo con información del BANHVI difundida por Observador.

Un subsidio para construir, reparar y adaptar viviendas

Más de 1,5 millones de empleos y 450.000 hogares: el motor económico detrás del bono de vivienda (Foto cortesía Banco Hipotecario de la Vivienda)

El programa no se limita a la construcción de casas nuevas: también contempla reparaciones, ampliaciones, mejoras y la terminación de obras. Las soluciones habitacionales incorporan condiciones de confort térmico, distribuciones más funcionales, nuevos acabados y acompañamiento social orientado a la convivencia comunitaria, según el medio costarricense.

El Observador, medio de comunicación local, documentó el caso de Romilio Mora, hombre de 79 años, quien optó por el apoyo para la modalidad de Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminación, conocida como RAMT. El maestro de obras y su esposa, Lilliana Leiva, solicitaron el beneficio para adaptar la vivienda que comparten a necesidades de seguridad vinculadas con su etapa de vida.

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La pareja conoció el subsidio mediante publicidad del banco y acudió a Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP), una de las entidades autorizadas del sistema. Allí tramitó la solicitud hasta recibir el primer desembolso, mientras las remodelaciones permanecen en ejecución.

Mora valoró el respaldo recibido para intervenir su casa: “Estamos muy agradecidos con el BANHVI, que nos dio una mano para hacer las remodelaciones en nuestra casa y las cuales se están realizando gracias a los recursos del banco”.

El BANHVI informó que sus subsidios permitieron construir, comprar, reparar o mejorar hogares y alcanzaron al 25% del parque habitacional costarricense durante cuatro décadas, mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (Foto cortesía Banco Hipotecario de la Vivienda)

La participación de entidades y empresas del sector

El gerente general interino del BANHVI, Walter Muñoz, sostuvo que la participación de las entidades autorizadas y del sector privado fue determinante para ejecutar el programa. El banco atribuye el impacto laboral de las obras tanto a la contratación directa como al movimiento de actividades asociadas a la construcción.

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Muñoz definió como el principal resultado que “una de cada cuatro viviendas construidas en el país es vivienda financiada por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”. La institución indicó que mantendrá el impulso a las soluciones habitacionales destinadas a familias de menores ingresos y de clase media.

El gerente interino agregó: “Alcanzar el bono de vivienda número 450 mil representa mucho más que una cifra. Significa miles de familias que han podido construir un futuro con mayor seguridad y estabilidad. También demuestra que la articulación entre el Estado, las entidades autorizadas y el sector privado puede generar resultados concretos para el bienestar de la población y el desarrollo del país”.

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