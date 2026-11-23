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*El toque entre Leclerc y Hamilton

Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un nuevo toque entre compañeros de equipo en la vuelta 38 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, un episodio que terminó con el británico en un trompo, una penalización de diez segundos para el monegasco y ambos Ferrari fuera de la zona noble de la clasificación.

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El contacto se produjo en la curva 7 del circuito callejero, cuando Leclerc intentó adelantar a su compañero por el interior mientras este disputaba posición con el McLaren de Oscar Piastri. Según la resolución de los comisarios deportivos, Leclerc inició la maniobra desde una distancia considerable respecto al coche de Hamilton y, en el momento del vértice de la curva, su eje delantero no se encontraba a la altura del retrovisor del rival. Esa circunstancia resultó determinante para que la dirección de carrera lo declarara enteramente responsable del impacto.

La consecuencia inmediata del contacto fue visible en pista: Hamilton perdió el control de su monoplaza y realizó un trompo que lo hizo retroceder varias posiciones, aunque logró retomar la carrera sin daños estructurales. Leclerc, en cambio, mantuvo la trayectoria y conservó la posición hasta que la sanción se aplicó sobre su registro al final de la competencia.

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*Declaraciones de Leclerc y Hamilton

La carrera de Ferrari ya arrastraba complicaciones antes del toque entre sus pilotos. Hamilton había recibido previamente una penalización idéntica de diez segundos por abandonar los límites de la pista durante un adelantamiento sobre Lando Norris, acción que los comisarios consideraron que le permitió mantener una ventaja no autorizada. El siete veces campeón del mundo cumplió esa sanción durante un período de auto de seguridad, antes de que se produjera el incidente con su compañero de equipo.

Al término de la competencia, la clasificación final ubicó a Hamilton en el séptimo puesto y a Leclerc en el décimo, luego de que los diez segundos de penalización se descontaran de su tiempo de carrera. Ambos pilotos de Ferrari sumaron puntos para el campeonato de constructores, aunque el episodio reavivó las tensiones dentro de la escudería tras el altercado que ya habían protagonizado en el Gran Premio de Ciudad de México.

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El incidente generó un nuevo conflicto interno y provocó otro enojo del jefe del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, quien convocó a Leclerc apenas finalizada la carrera para una conversación interna. “Charles, quiero verte al final de la carrera, antes que nada”, le dijo al monegasco por la radio del equipo. Luego de eso, se despachó contra lo sucedido.

El dirigente francés explicó que el intercambio posterior no tuvo el carácter de una conversación entre ambas partes. “No fue una conversación. Hablé yo”, afirmó Vasseur, quien indicó que Leclerc se disculpó y comprendió lo que ocurrió con Hamilton. “Cometes un error, dices: ‘Mi error, lo siento’. Pero igual cometiste un error”, sostuvo el jefe de Ferrari. Para Vasseur, la reiteración del conflicto después del episodio de México agravó su malestar.

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“El resultado está ahí. Es inaceptable. Es una falta de respeto hacia el equipo, hacia los patrocinadores, el mismo discurso que después de México”, dijo. También recordó que Ferrari ya había abordado la convivencia entre sus pilotos en Brasil: “Creo que tuvimos una conversación clara en Sao Paulo. Hoy no fue profesional. Creo que probablemente sea la escalada de tensión”.

La escudería ya le había enviado mensajes a Leclerc durante la carrera tras las quejas de Hamilton por una defensa que consideró agresiva. La competencia en Las Vegas, marcada por rebufos comparables a los de un óvalo, exigía coordinación entre compañeros para avanzar en el pelotón.

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Vasseur señaló que Ferrari no podía ordenar a sus pilotos que conservaran sus posiciones, porque reducir el ritmo dejaba al coche de atrás expuesto a los adelantamientos. “Todos los demás equipos pudieron adelantarse entre ellos 20 veces durante la carrera”, remarcó. Por último, el director de la Scudería optó por posponer una conversación más extensa con Leclerc hasta el día siguiente. “No es el lugar adecuado para hablar con ellos dos minutos después de la carrera. Vi a Charles un poco abatido. Y le dije lo que tenía que decir”.

El director de Ferrari Frédéric Vasseur figura entre los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc

Luego de la carrera, Leclerc explicó su versión de los hechos. “No fue el caso de México. donde los dos nos fuimos afuera. Terminamos chocando y por alguna razón tengo la penalización. Tengo que mirarla de vuelta”, dijo en diálogo con ESPN. El monegasco también se quejó por el rendimiento de su auto y aseveró que “la velocidad de recta de mi lado me complicaba mucho”.

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Hamilton, por su parte, indicó a la misma señal deportiva que “fue un fin de semana difícil. Tuvimos un déficit en las rectas. Los muchachos del equipo hicieron un gran trabajo para mitigar el problema que tenemos en las rectas”.

Al ser consultado por la maniobra de Leclerc, indicó que “en un momento pensé que podíamos llegar al podio porque lo veía a Max (Verstappen) pese a haber tenido diez segundos de penalización, que fue muy dura y estaba intentando evitar un golpe con Oscar Piastri. Necesitamos un resultado y la gente en la fábrica lo merece. Una lástima”.

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El documento oficial de la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, detalló que el coche número 16 (Leclerc) “intentó adelantar al coche 44 (Hamilton) por el interior de la curva 7” tras iniciar la maniobra “a una distancia considerable” de su objetivo. Los comisarios aplicaron las directrices sobre estándares de conducción vigentes para este tipo de situaciones y concluyeron que Leclerc “no había adquirido el derecho a afrontar la curva 7”, motivo por el cual le impusieron una sanción de diez segundos que se sumó a su tiempo final.