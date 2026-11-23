Una camilla y varias sillas permanecen en una sala de hospital con paredes de azulejos y un cartel de cirugía sobre el marco de la entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una falla que debería resolverse con mantenimiento se convirtió en un riesgo para personas internadas: pacientes en estado delicado deben ser trasladados en camillas por las escaleras del Hospital Provincial de Camagüey, según una denuncia difundida por el periodista cubano José Tan Estrada.

El reporte señala que los ascensores de la institución están fuera de servicio, una situación que obliga al personal médico, trabajadores y familiares a improvisar alternativas para mover a personas que requieren atención en otros pisos o áreas del centro.

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La denuncia expone un problema que afecta con mayor gravedad a los pacientes que necesitan llegar a Terapia Intensiva o a otros servicios hospitalarios. En esos casos, médicos y familiares deben cargar las camillas por los tramos de escaleras, con las dificultades que implica movilizar a una persona con un cuadro clínico complejo.

El periodista José Tan Estrada denunció que los pacientes deben ser trasladados en camillas por las escaleras en el Hospital Provincial de Camagüey. (Foto cortesía José Tan)

El traslado por las escaleras expone a riesgos a pacientes delicados

El movimiento de un paciente en camilla exige condiciones que permitan mantener su estabilidad y actuar con rapidez ante una emergencia. La falta de elevadores altera ese procedimiento y suma obstáculos al trabajo del personal sanitario.

De acuerdo con el testimonio atribuido a un médico de la institución, todos los ascensores del hospital estarían averiados. La situación también afecta las tareas cotidianas dentro del centro, ya que las trabajadoras encargadas de distribuir alimentos deben subir las raciones por las escaleras.

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La mayor preocupación se concentra en los traslados internos. Una persona hospitalizada puede requerir estudios, atención especializada o ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Cada recorrido por las escaleras demanda la intervención de varias personas y puede extender el tiempo necesario para llegar al destino.

La denuncia indica que, en otros casos, los pacientes deben salir del edificio para ser trasladados por un trayecto exterior. Según el reporte, ese camino se encuentra en malas condiciones, lo que agrega otra dificultad para quienes son movilizados en camillas.

El recorrido fuera del edificio puede implicar desniveles, superficies deterioradas y una mayor exposición para pacientes que necesitan atención inmediata. La situación también coloca bajo presión a los trabajadores de salud y a las familias, que participan en tareas que deberían contar con recursos adecuados.

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Todos los ascensores del Hospital Provincial de Camagüey permanecen fuera de servicio por falta de mantenimiento. (Foto cortesía Diario de Cuba)

La denuncia vuelve a poner el foco en la crisis sanitaria cubana

El caso del Hospital Provincial de Camagüey se inscribe en un contexto de deterioro de la infraestructura y escasez de recursos que ha generado reclamos en distintas instituciones sanitarias de Cuba.

La falta de equipamiento operativo, los problemas de mantenimiento y las limitaciones materiales afectan la capacidad de respuesta de los centros médicos. En este escenario, una avería en los ascensores deja de ser un inconveniente logístico y pasa a afectar la atención de personas que requieren cuidados urgentes.

José Tan Estrada, periodista cubano que se encuentra en el exilio tras denunciar la represión del régimen, difundió el caso a partir de información recibida desde el hospital. La denuncia no incluye una respuesta de las autoridades sanitarias ni precisa cuándo podrían repararse los elevadores.

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El episodio refleja las consecuencias que puede tener el deterioro de los servicios básicos dentro de una institución de salud. Mientras los ascensores permanezcan fuera de funcionamiento, los traslados de pacientes dependerán del esfuerzo físico de médicos, trabajadores y familiares, incluso cuando se trate de personas en condiciones delicadas.