Marta Fort recordó a Ricardo Fort con uno de sus platos favoritos

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Marta Fort se emocionó hasta las lágrimas en una nueva gala de MasterChef Celebrity al presentar un plato que preparó en honor a su papá, Ricardo Fort. La participante llevó al jurado una receta inspirada en una comida que compartían durante los viajes familiares a Miami y explicó por qué ese sabor ocupa un lugar central en sus recuerdos.

La joven llamó a su preparación “Donde el tiempo se detiene” y eligió un menú compuesto por cuadril al horno, arroz blanco y ensalada coleslaw. Más allá del desafío culinario, el plato tenía una carga personal: era uno de los pedidos habituales de la familia cada vez que visitaban un restaurante en Estados Unidos.

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Marta recordó que esa comida era una de las preferidas durante sus viajes familiares a Miami

“Siempre lo pedíamos en un restaurante con mi viejo. Éramos una mesa gigante y todos comíamos lo mismo”, contó Marta frente a los chefs. La receta funcionó como una puerta a una etapa de su infancia y a la relación que tuvo con su padre, el empresario Ricardo Fort.

Durante su presentación, Marta Fort reveló que el origen de la receta estaba vinculado a una de las últimas cenas de su papá. Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013 y ella recordó que, antes de atravesar sus problemas de salud, viajó a Miami para realizar un retiro espiritual.

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Según contó, en ese momento aprovechó para volver a comer aquel plato que compartía con sus hijos. Ese recuerdo convirtió a la preparación en una elección cargada de significado para la participante de MasterChef Celebrity.

Un plato de carne con guarnición de arroz y ensalada evoca la última comida de Ricardo Fort durante la participación de Marta Fort en MasterChef

“Fue su última cena. Antes de enfermarse, se fue a Miami a hacer como un retiro espiritual. Y ahí aprovechó y comió esto”, expresó. Luego explicó qué le sucede cuando vuelve a preparar esa comida: “Ahora, cuando lo hago, es lo que más me hace acercarme a él”.

La declaración generó un momento de silencio en el estudio. La joven se concentró en defender su elaboración, pero el relato familiar quedó en el centro de la escena y marcó el clima de la devolución del jurado.

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Las aceitunas y las pasas que sumó por los gustos de su papá

La participante se emocionó al contar la historia detrás de “Donde el tiempo se detiene”

La receta no se limitó al corte de carne, el arroz y la ensalada. Marta también incorporó ingredientes elegidos por una razón afectiva: “Le puse también las aceitunas negras porque a él le gustaban. Este plato tiene su firma porque, por ejemplo, también le gustaban mucho las pasas de uva. Entonces se las agregué”, detalló la participante.

Con esos detalles, la participante buscó que la preparación tuviera referencias directas a la personalidad y a las costumbres gastronómicas de Ricardo Fort. Para ella, cada ingrediente es una forma de trasladar a la competencia un recuerdo que conserva desde su infancia.

La elección del nombre, “Donde el tiempo se detiene”, también estuvo conectada con esa idea. La comida no era solo una receta que había probado en un restaurante de Miami, sino una evocación de las reuniones familiares y de las grandes mesas que compartía con su papá.

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Martita Fort, recuerda siempre con una foto en instagram, cuando era bebé junto a su padre

La charla con el jurado se extendió hacia su historia familiar. Al ser consultada sobre cómo fue crecer junto a Ricardo Fort, Marta afirmó que tuvo una infancia feliz y se definió como una hija muy consentida.

“Era muy consentida, sí. Fue una infancia buena, graciosa”, resumió. Después profundizó sobre el rol que él tuvo, a quien señaló como la figura que le enseñó a desenvolverse con libertad desde chica.

“Yo tenía una realidad que para ese momento era muy poco común. Él fue la primera persona que me enseñó a tener una cabeza abierta, a hacer lo que uno quiera hacer”, sostuvo. La joven agregó que el prejuicio de otras personas apareció más adelante, cuando empezó a crecer y a tomar mayor dimensión pública.

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El jurado destacó la emoción con la que Marta Fort habló de su infancia y de Ricardo

Los chefs escucharon con atención el relato de la participante y destacaron la alegría con la que habló de los recuerdos junto a su papá. “Es maravilloso que haya una comida que te haga acordar a tu papá. Que lo recuerdes con esa alegría. Él estaría muy orgulloso de vos”, le dijeron.

La preparación recibió algunas observaciones vinculadas a la cocción de la carne. Marta había buscado conseguir un “efecto entraña” con el cuadril, aunque el jurado señaló aspectos que podrían mejorarse desde lo técnico.

“Yo, la verdad, ya con presentar ese plato y poder contar un poco de mi historia, me voy feliz”, concluyó Marta Fort, con una receta que la llevó de vuelta a los viajes familiares y a una cena que conserva como un vínculo con Ricardo.

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