La planta de producción de la fábrica de suelas Arluchi en Chivilcoy cuenta con mesas de trabajo, estanterías y maquinaria para el calzado.

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La industria del calzado suma un nuevo cierre en medio de la caída de la producción, la pérdida de puestos de trabajo y el avance de las importaciones. Una empresa instalada desde hace 15 años en la provincia de Buenos Aires dejará de fabricar en el país el próximo 30 de noviembre y trasladará su producción a Brasil, mientras reducirá su presencia local a una estructura dedicada a la comercialización de productos importados.

Se trata de Arluchi, fabricante de suelas para calzado ubicada en el Parque Industrial de Chivilcoy, que opera bajo la marca IDS Suelas y pertenece al Grupo Ruiz. La firma llegó a contar con alrededor de 80 trabajadores en 2023, pero el cierre de la actividad industrial dejará apenas tres empleados destinados a las tareas comerciales, según la información difundida por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).

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La decisión se conoció en un escenario de fuerte contracción de la actividad. Según los datos aportados por el sindicato, la empresa pasó de tener 200 clientes a solamente 15, una reducción superior al 90% que refleja la pérdida de demanda que enfrentó durante los últimos años.

El cierre también tendrá consecuencias sobre los trabajadores que todavía permanecen vinculados con la planta. De acuerdo con la información sindical, la dotación se redujo progresivamente desde los 80 empleados de 2023 hasta llegar a alrededor de 25 antes del anuncio del cese de producción. Cerca de 20 trabajadores perderían sus empleos en esta última etapa, mientras el gremio negocia las condiciones de las indemnizaciones.

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De producir en Chivilcoy a importar desde Brasil

Arluchi comenzó a operar en Chivilcoy en 2011 y se dedicó a la fabricación de componentes para la industria del calzado. Su actividad estuvo vinculada con el abastecimiento de otras empresas del sector, por lo que la reducción de pedidos de sus clientes también afectó sus niveles de producción.

La compañía pertenece al Grupo Ruiz, que cuenta con operaciones industriales en Brasil. En mayo de 2025, el grupo anunció una nueva planta en Campo Bom, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Con la decisión de cerrar la fábrica bonaerense, la empresa concentrará su producción en el país vecino y continuará abasteciendo al mercado argentino mediante productos importados.

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El predio industrial de la empresa de suelas Arluchi cuenta con galpones de producción en la localidad de Chivilcoy.

Desde UTICRA vincularon la decisión con la caída del consumo, la disminución de pedidos y las dificultades que atraviesan las empresas fabricantes de calzado. La reducción de clientes de Arluchi también se relaciona con el cierre de establecimientos industriales que anteriormente demandaban sus productos.

El caso se suma a otros cierres registrados en la cadena productiva del calzado, que incluye tanto a las fábricas de zapatos y zapatillas como a sus proveedores de componentes e insumos.

Una industria que perdió más de 200 fábricas

El cierre de Arluchi se produce en un contexto de fuerte retroceso de la industria nacional del calzado. Según los datos difundidos por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA recientemente, más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023, lo que representó una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector.

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En materia laboral, las entidades informaron una caída neta del 43% de los puestos registrados durante ese período. El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, estimó que la actividad perdió alrededor de 10.000 empleos.

La industria del calzado perdió más de 200 establecimientos productivos y alrededor de 10.000 empleos desde fines de 2023

Los indicadores de producción también reflejan la contracción. Entre enero y agosto de 2026, la fabricación nacional de calzado cayó 24,8% interanual, mientras que solamente en agosto la disminución alcanzó el 30,8%.

Las proyecciones empresarias anticipan que el sector terminará 2026 con una producción de aproximadamente 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados durante 2025. Esto representa una reducción de 20 millones de unidades, equivalente al 25%.

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En declaraciones a Infobae semanas atrás, Moschetto identificó la caída del consumo como el principal problema que enfrentan los fabricantes, aunque también mencionó la competencia de las importaciones, el contrabando y las plataformas internacionales. “Lo principal es la caída del consumo. Aunque el resto de los factores también influye”, sostuvo el dirigente empresario.

También describió las dificultades que enfrentan las empresas para vender su producción: “Hoy hay más zapatos en el mercado de los que el mercado puede absorber”.

La situación alcanza tanto a las fábricas como a los comercios minoristas, que acumulan mercadería sin vender. Según Moschetto, las zapaterías enfrentan elevados niveles de stock, mientras los fabricantes reducen sus volúmenes de producción.

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A las dificultades del mercado interno se suma la preocupación de los fabricantes por el próximo 14 de diciembre, cuando vencerá la medida antidumping que actualmente se aplica a buena parte del calzado importado desde China.

El mecanismo establece un valor FOB de referencia de USD 15,70 por par. Cuando los productos ingresan al país por debajo de ese precio, corresponde abonar un derecho adicional equivalente a la diferencia hasta alcanzar el valor establecido.

La CIC presentó documentación para solicitar la renovación de esa protección comercial ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, Moschetto expresó dudas sobre su continuidad y advirtió acerca de las consecuencias que podría generar su eliminación. “Creemos que podría llegar a venir una avalancha de calzado de bajo precio”, señaló el empresario.

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Los fabricantes también denunciaron el ingreso de productos de contrabando y la competencia de mercadería comercializada a través de plataformas internacionales como Shein y Temu. Según estimaciones de la cámara, alrededor de 10 millones de pares ingresaron irregularmente al mercado argentino durante los últimos dos años.

En ese contexto, empresarios y trabajadores declararon al sector en emergencia y solicitaron medidas para sostener la actividad. Entre los principales reclamos figuraron el alivio impositivo, la aplicación de la Ley PyME, tarifas energéticas segmentadas y el mantenimiento de las medidas antidumping.