Agregar Infobae en Las mejores 71 fotos de República Folklore: del talento de Abel Pintos a la fortaleza de Cazzu y el cierre épico de La Sole Más de 50 artistas se presentaron durante dos días en la primera edición del festival República Folklore, que reunió a un público de distintas generaciones en el Parque de la Ciudad, de la Capital Federal. Con cuatro escenarios en simultáneo, el encuentro celebró la música popular y las raíces argentinas Soledad Pastorutti deslumbró con su potencia vocal y su carisma en uno de los platos fuertes de República Folklore (Dale Play) 23 Nov, 2026 07:22 a. m. EST Con su gran impronta, La Sole dio todo en el festival folklórico (Dale Play) La Sole cerró el imponente festival de folkore y llenó la Ciudad de Buenos Aires con su música (Dale Play) Abel Pintos deslumbró con su voz y carisma en uno de los momentos más emocionantes del primer día de República Folklore (Dale Play) El cantante desplegó todo su repertorio sobre el escenario porteño ante una multitud que coreó cada una de sus canciones (Dale Play) Abel Pintos protagonizó una noche inolvidable en el festival con una interpretación cargada de sensibilidad y entrega (Dale Play) Los Tekis le pusieron toda la energía del carnaval jujeño al escenario de República Folklore (Dale Play) La agrupación norteña convirtió el predio en una verdadera fiesta popular con su característico sonido andino (Dale Play) Con toda la fuerza de su música, el grupo jujeño celebró el encuentro de la cultura popular en Buenos Aires (Dale Play) Cazzu fue una de las grandes figuras de la jornada y aportó su impronta única al escenario de República Folklore (Dale Pay) La artista jujeña sorprendió con su potencia vocal y su presencia escénica en el encuentro folklórico (Dale Pay) La cantante recorrió el escenario con total soltura y se llevó los aplausos de todos los presentes (Dale Pay) Con los brazos en alto, Cazzu celebró el cálido recibimiento del público en una noche especial (Dale Pay) Envuelta en luces azules, Cazzu protagonizó uno de los pasajes más celebrados de su show en el festival (Dale Pay) La intérprete demostró su versatilidad artística al sumarse a la propuesta de República Folklore (Dale Pay) De perfil y concentrada en su interpretación, Cazzu regaló una de las postales más íntimas de la noche (Dale Pay) Acompañada por su banda, Cazzu fusionó estilos y conquistó al público del Parque de la Ciudad (Dale Pay) La cantante jujeña se lució con una puesta sobria que resaltó toda la fuerza de su voz (Dale Pay) La artista brindó un espectáculo memorable en el que combinó su identidad musical con el espíritu del festival (Dale Pay) La cantante jujeña coronó una presentación vibrante ante miles de personas en Buenos Aires (Dale Pay) Cuti y Roberto Carabajal deslumbraron con su presentación en República Folklore (Dale Play) El histórico dúo celebró junto al público con un repertorio cargado de chacareras y emoción (Dale Play) Cuti y Roberto Carabajal hicieron cantar y bailar a varias generaciones en el predio porteño (Dale Play) Los referentes de la música popular brillaron sobre las tablas en una presentación inolvidable (Dale Play) Nahuel Pennisi conmovió a los presentes con su sensibilidad y virtuosismo musical durante su actuación (Dale Play) El cantante y guitarrista ofreció un repertorio íntimo y emotivo que cautivó a la audiencia del festival (Dale Play) La audiencia siguió de cerca y con profunda emoción cada interpretación del cantante en la tarde porteña (Dale Play) Entre aplausos y muestras de afecto, el público acompañó el paso de Nahuel Pennisi por República Folklore (Dale Play) La actuación de Nahuel Pennisi dejó uno de los momentos más sensibles de la jornada, entre aplausos y muestras de afecto del público (Dale Play) Juanjo Abregú formó parte de República Folklore con una presentación que sumó música popular argentina a la programación del encuentro (Dale Play) Juanjo Abregú sumó el sonido del violín y la fuerza de la música popular argentina a la programación del encuentro (Dale Play) Con su tradicional poncho rojo, el artista tucumano encendió el escenario con un show vibrante (Dale Play) El músico tucumano hizo bailar a los asistentes con una presentación llena de energía y despliegue escénico (Dale Play) La Callejera encendió el escenario con su propuesta folklórica y encontró un eco inmediato en el público (Dale Play) Entre guitarras y voces, La Callejera hizo vibrar uno de los escenarios del festival (Dale Play)
La agrupación cordobesa desplegó toda su fuerza musical en una actuación celebrada por los fanáticos del género (Dale Play)
El grupo mantuvo en alto el espíritu festivo del encuentro con un repertorio bien federal (Dale Play)
Con percusión en vivo y bases electrónicas, DJ Cuti aportó una mirada renovada a la música de raíz autóctona argentina (Dale Play)
Entre bombos, guitarras y aplausos, Cuti y Roberto Carabajal fueron protagonistas de una noche de impronta popular (Dale Play)
El Parque de la Ciudad fue el punto de encuentro para miles de personas que disfrutaron de República Folklore desde temprano (Dale Play)
Con cuatro escenarios en simultáneo y propuestas gastronómicas, el festival convocó a más de 50 artistas en Buenos Aires (Dale Play)
Yoel Hernández presentó “La lluvia en el fuego”, un chamamé sobre las contradicciones que atraviesan una relación (Dale Play)
Yoel Hernández puso en palabras los sentimientos contrapuestos que inspiraron su nueva canción (Dale Play)
“La lluvia en el fuego” mostró una nueva búsqueda de Yoel Hernández dentro del chamamé (Dale Play)
Teresa Parodi entonó "Pedro Canoero" y el público se emocionó y estalló en aplausos (Captura de video) Teresa Parodi desplegó su enorme voz frente a un público que vibró con su música (Captura de video) Teresa Parodi cautivó con su voz en la segunda y última fecha de República Folklore (Captura de video) Wara Calpanchay llevó la identidad del norte argentino a República Folklore (Dale Play)
La presencia de Wara Calpanchay sumó una postal de raíces andinas al festival (Dale Play)
Entre sonidos ancestrales y aplausos, Wara Calpanchay dejó su huella en Buenos Aires (Dale Play)
La presencia de Wara Calpanchay sumó una postal de raíces andinas en el escenario La Pulpería (Dale Play) Ahyre desplegó toda su potencia sonora y visual sobre el escenario principal de República Folklore ante una multitud (Dale Play) El público acompañó con entusiasmo y carteles dedicados el paso de Ahyre por el escenario de República Folklore (Dale Play) Ahyre fusionó las raíces del folklore norteño con sonoridades modernas en una de las presentaciones más aplaudidas del festival (Dale Play) El Indio Lucio Rojas desplegó una fiesta popular con bailarines en escena y todo el color del chaco salteño (Dale Play) Con un cuadro coreográfico vibrante y toda su banda, el cantor salteño encendió el escenario principal (Dale Play) Mariana Carrizo cautivó con su copla y su carisma en una presentación que celebró las raíces del norte argentino (Dale Play) Al ritmo del bombo legüero, Peteco Carabajal encabezó un show cargado de identidad santiagueña junto a su grupo (Dale Play) Jorge Rojas cautivó al público con su potencia vocal y carisma en uno de los momentos más destacados de República Folklore (Dale Play) Con una puesta en escena cargada de emoción, Jorge Rojas brilló en la programación del festival celebrado en Buenos Aires (Dale Play) Paquito Ocaño aportó todo el ritmo cordobés y la alegría popular sobre el escenario de República Folklore (Dale Play) Con su estilo festivo y su carisma habitual, el cantante puso a bailar a todo el predio del festival (Dale Play) Nicolás Membriani mantuvo viva la tradición del canto repentista y la payada ante un público atento (Dale Play) Orellana Lucca desplegó toda la fuerza de las chacareras y zambas santiagueñas sobre el escenario de República Folklore (Dale Play) El dúo conformado por Manuel Orellana y Rodolfo Lucca conquistó al público con sus armonías vocales y su energía en vivo (Dale Play) Los Manseros Santiagueños desplegaron toda la historia y la tradición de su música sobre el escenario de República Folklore (Dale Play) Con guitarra en mano y vestidos con su tradicional atuendo criollo, Los Manseros Santiagueños hicieron vibrar al público del Parque de la Ciudad (Dale Play) Los Nocheros emocionaron al público con sus grandes clásicos en uno de los momentos más esperados de República Folklore (Dale Play) El histórico grupo salteño desplegó todo su caudal vocal sobre el escenario porteño ante una multitud que coreó cada canción (Dale Play) La Sole desplegó un show arrollador que combinó sus grandes éxitos con toda la fuerza del folklore argentino (Captura de video) Con un marco imponente de público en la noche porteña, Soledad Pastorutti coronó una edición inolvidable de República Folklore (Dale Play)