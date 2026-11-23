El setenta por ciento de los oyentes consultados afirmó que reacciona a los sucesos de su vida en lugar de crearlos con intención (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La psicóloga Cassandra Vieten presentó un conjunto de herramientas basadas en la ciencia de la imaginación para transformar la manera en que las personas perciben su vida y construyen su futuro, en una reciente conversación con la conductora Mel Robbins en The Mel Robbins Podcast. Durante el intercambio, la especialista explicó cómo la visualización, la manifestación y el pensamiento imaginativo pueden reprogramar el cerebro y reorientar la vida hacia metas concretas.

El punto de partida de la conversación fue una estadística que Robbins compartió con su audiencia: el 70% de los millones de oyentes del programa respondieron una encuesta señalando que sienten que están “reaccionando” a la vida, sin crearla activamente. La especialista atribuyó este fenómeno a lo que denomina “la gran nivelación”, un estado cultural en el que las personas consumen pantallas desde que despiertan hasta que se duermen, sin espacio para la reflexión o la intención.

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La imaginación no es solo para artistas ni para niños

La psicóloga Cassandra Vieten explicó cómo la ciencia de la imaginación permite reprogramar el cerebro para alcanzar metas concretas (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

La experta distinguió tres funciones de la imaginación. La primera es la simulación, que consiste en representar mentalmente situaciones del presente o del futuro inmediato, como una conversación que se está por tener o las actividades del día. La segunda es la reconfiguración, que implica modificar esa representación para incorporar nuevos elementos o perspectivas. La tercera, que Vieten considera la más poderosa, es la trascendencia, que consiste en encontrar un relato más amplio que permita darles un nuevo sentido a experiencias difíciles.

Para ilustrar este último concepto, la entrevistada relató el caso de una paciente que había perdido a su hijo por sobredosis y se culpaba de ello. Con el tiempo, ambas construyeron juntas una narrativa distinta: la adicción como una enfermedad generacional, representada por un dragón que azota a la familia desde hace generaciones.

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La especialista aclaró que todos los seres humanos tienen capacidad imaginativa, aunque no todos imaginan de la misma manera. Existe lo que llamó una “neurodiversidad de la imaginación”: hay personas con imaginación visual vívida, otras con imaginación socioemocional, capaces de leer con precisión cómo se siente alguien, y otras de manera sensorial ligada al olfato o al gusto. “Todos estos perfiles son fortalezas”, señaló.

Visualizar no requiere cerrar los ojos ni ver películas mentales

La neurodiversidad de la imaginación abarca capacidades visuales, socioemocionales y sensoriales que prescinden de ver imágenes con los ojos cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga cuestionó la idea de que visualizar implica necesariamente formar imágenes mentales con los ojos cerrados. A quienes les cuesta hacerlo, les propuso escribir una historia, usar metáforas o describir sensaciones.

Como ejercicio práctico, sugirió identificar la historia que uno se cuenta sobre su propia vida y reemplazarla por una nueva narrativa deseada.

Otro recurso que presentó fue el “experimento del peor escenario”: escribir diez maneras de empeorar una situación difícil y luego anotar el opuesto de cada una. “Cuando miras esa lista de opuestos, tenes una hoja de ruta”, explicó Vieten.

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Robbins, quien compartió su propia práctica diaria de escribir cinco intenciones cada mañana, reconoció que nunca había concebido esa actividad como una forma de visualización.

El cerebro no distingue bien entre lo real y lo imaginado

El método del peor escenario plantea escribir diez maneras de agravar una situación difícil y utilizar sus opuestos como mapa de acción (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Desde el punto de vista neurocientífico, explicó que cuando una persona imagina una experiencia, se activan algunas de las regiones cerebrales que intervienen al vivirla. Por ejemplo, representar mentalmente una escena puede activar la corteza visual, y ensayar un movimiento sin ejecutarlo puede activar la corteza motora. Según Vieten, esa activación ayuda a explicar cómo la práctica mental puede influir en el rendimiento y la conducta.

La investigadora citó estudios con atletas que demuestran que quienes incorporan la práctica imaginaria a su entrenamiento obtienen mejores resultados que quienes no lo hacen. También mencionó experimentos con estudiantes universitarios: cuando se les mostraba una foto envejecida de sí mismos, aumentaba su disposición a ahorrar dinero para el futuro.

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En contraste, señaló que imaginar en negativo, anticipar constantemente lo que puede salir mal, produce las mismas respuestas de estrés en el cuerpo que si esos eventos realmente ocurrieran. “He experimentado muchas cosas terribles, la mayoría de las cuales nunca sucedieron”, citó atribuyendo la frase a Séneca y popularizada por Mark Twain.

Una práctica diaria para empezar a crear el futuro

El cerebro activa las mismas regiones de la corteza durante la práctica mental que frente a una experiencia real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre del episodio, compartió su rutina personal de imaginación matutina: tras meditar, recorre mentalmente el día que tiene por delante y se pregunta qué cualidad quiere traer consigo. Luego, evoca un momento pasado en que ya sintió esa cualidad y la encarna antes de comenzar.

Para quienes se sienten completamente bloqueados, propuso un ejercicio de acceso indirecto: imaginar a alguien que los quiere profundamente y preguntarle qué posibilidades ve en la situación. “Engaña a tu mente para salir de la tiranía del juicio crítico”, resumió.

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Vieten concluyó con un llamado a recuperar la capacidad imaginativa como territorio propio e intransferible. “Hay una pequeña puerta en tu casa que no sabías que estaba ahí. Cuando la abrís, encontrás un ala enorme, eso es tu imaginación. Úsala con más frecuencia, con más propósito, y va a traer más magia de regreso a tu vida”, dijo.