Los cuatro hábitos que se deben evitar antes de las 10 de la mañana para cuidar la salud

Los cambios matinales forman parte de la prevención general y no sustituyen la consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflamación cumple una función esencial: es parte de la respuesta del sistema inmunitario frente a lesiones e infecciones. El problema aparece cuando se mantiene en el tiempo, porque puede afectar tejidos sanos y relacionarse con distintos trastornos. En ese contexto, cuatro ajustes en la rutina matinal pueden acompañar hábitos orientados a cuidar la salud a largo plazo.

La clave es evitar promesas rápidas o soluciones aisladas. La inflamación crónica se asocia con enfermedades no transmisibles, por lo que las decisiones cotidianas pueden formar parte de una estrategia general de prevención, pero no reemplazan la evaluación ni la consulta médica.

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Los hábitos de la mañana pueden contribuir al bienestar físico y mental cuando incluyen una alimentación equilibrada, movimiento, descanso suficiente y momentos de calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por EatingWell, sitio especializado en alimentación, identificaron conductas de la mañana que conviene revisar, en línea con pautas de organismos de salud sobre dieta, actividad física, sueño y bienestar mental.

1. Un desayuno con fibra suma alimentos de origen vegetal

La fibra aporta alimentos de origen vegetal a la primera comida del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista dietista registrada Serena Pratt explicó al medio citado que la fibra contribuye al mantenimiento de la barrera intestinal y de una microbiota saludable. Parte de este nutriente es utilizada por las bacterias intestinales, que producen ácidos grasos de cadena corta, compuestos relacionados con la integridad del revestimiento digestivo y la regulación de la actividad inmunitaria.

Además, la fibra puede ayudar a moderar la respuesta de la glucosa después de las comidas. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos señala que las fibras solubles pueden retrasar su absorción y que los metabolitos generados por la microbiota cumplen funciones metabólicas e inmunitarias.

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La avena, las frutas y las semillas ofrecen opciones para aumentar el consumo de fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre una dieta rica en este componente y menores marcadores inflamatorios continúa bajo estudio, por lo que no debe presentarse como un efecto garantizado. Para incorporar este nutriente desde temprano, pueden elegirse opciones como:

Avena con frutas y semillas

Yogur con frutos rojos y frutos secos

Huevos acompañados de pan integral

Legumbres, frutas, verduras y cereales integrales durante el resto del día

El aumento de fibra debe ser gradual, en especial para quienes no consumen habitualmente estos alimentos, ya que un cambio abrupto puede provocar molestias digestivas.

2. Interrumpir el tiempo sentado añade movimiento a la mañana

Las pausas activas interrumpen los periodos prolongados de sedentarismo durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayunar y permanecer sentado hasta el almuerzo, ya sea por trabajo o traslados, reduce las oportunidades de actividad. El médico Scott Nass, citado por EatingWell, recomendó levantarse a intervalos para caminar o estirar el cuerpo, incluso con una caminata breve después del desayuno.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el comportamiento sedentario como el tiempo despierto de bajo gasto energético, por ejemplo sentado, reclinado o acostado. Sus guías señalan que sustituir parte de ese tiempo por movimiento, incluso ligero, aporta beneficios. Además, aconsejan a los adultos entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado o su equivalente vigoroso.

Una caminata breve después del desayuno incorpora movimiento a la rutina diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta concentrar todo el ejercicio en las primeras horas. Una alternativa práctica es sumar pausas breves durante la mañana:

desayunar Caminar después de

Levantarse entre reuniones o tareas

Hacer estiramientos o ejercicios con el propio peso corporal, según las posibilidades de cada persona

3. Dormir lo suficiente evita recortar el descanso por la alarma

El descanso nocturno suficiente acompaña la regulación de procesos relacionados con la inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adelantar la hora de levantarse sin modificar la de acostarse acorta el descanso. EatingWell cita revisiones de estudios en adultos sanos que asociaron varias noches de restricción de sueño con niveles más altos de marcadores inflamatorios. Esa asociación refuerza la importancia de considerar el descanso dentro de la rutina diaria.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que los adultos de 18 a 60 años necesitan siete horas o más de sueño por noche, mientras que entre los 61 y 64 años la recomendación es de siete a nueve horas. Para preservar ese tiempo de descanso, preparar la ropa, el desayuno o algunas tareas la noche anterior puede ayudar a reducir las exigencias de la mañana.

4. Reservar unos minutos para bajar el estrés antes de las demandas

Las técnicas de respiración favorecen unos minutos de calma antes de comenzar las obligaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar noticias o mensajes laborales al despertar puede resultar abrumador para algunas personas. El estrés psicológico crónico puede interferir con la regulación de la respuesta inflamatoria, por lo que Pratt sugirió destinar unos minutos a una práctica de calma antes de iniciar las obligaciones del día.

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La OMS propone técnicas breves como centrar la atención en la respiración, bajar su ritmo y reconectar con el entorno. En la práctica, esto puede implicar postergar el correo electrónico, meditar unos minutos, rezar o comenzar el día sin pantallas.

Estas medidas tienen mayor posibilidad de sostenerse si se adaptan al horario y a las necesidades de cada persona. Ante síntomas persistentes, trastornos del sueño o estrés que afecte la vida cotidiana, corresponde buscar orientación de un profesional de la salud.