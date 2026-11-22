Prince Royce y Romeo Santos recibieron el premio a Mejor Canción Latina por el tema “Dardos” en los LOS40 Music Awards Santander 2026 en Barcelona./ (El Día)

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Prince Royce y Romeo Santos recibieron el premio a Mejor Canción Latina por “Dardos” durante los LOS40 Music Awards Santander 2026, celebrados el 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los artistas de origen dominicano aprovecharon su paso por el escenario para reivindicar la vigencia de la bachata y agradecer el respaldo del público europeo.

Según informó el periódico dominicano El Día, los intérpretes subieron juntos a recibir el reconocimiento y dedicaron parte de sus mensajes a los seguidores que acompañaron la producción musical en Europa. La colaboración forma parte de Better Late Than Never, el álbum que ambos lanzaron en conjunto.

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“Queremos agradecer a todos los fanáticos de Europa por el gran apoyo a esta producción y a los cantantes que están incursionando en este género musical”, expresó Romeo Santos durante la ceremonia, de acuerdo con la publicación dominicana.

El cantante también dirigió un mensaje a los músicos que buscan desarrollar nuevos estilos dentro de la bachata. “Sigan haciendo bachata, aunque sea bachata pop, bachata sensual o bachata tradicional: es un aporte a nuestro género musical”, afirmó ante el público.

Romeo Santos y Prince Royce han realizado una gira en conjunto con la cual han recorrido diferentes escenarios a nivel internacional.

Prince Royce, por su parte, cerró su intervención con un saludo a España y a sus seguidoras. “Para mí es un honor. Buenas noches, España. Es un placer. ¡Que viva la bachata! Amén”, manifestó.

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La gala también distinguió a Santos con el premio Global Icon y entregó a la dupla el reconocimiento a Mejor Álbum Latino por Better Late Than Never. La actuación conjunta de ambos fue uno de los momentos vinculados a la música tropical en una ceremonia que reunió a artistas españoles, latinoamericanos e internacionales.

“Dardos” prolongó una asociación entre dos referentes del género

El premio por “Dardos” sumó un nuevo resultado para la unión de dos figuras que han desarrollado carreras paralelas dentro de la bachata contemporánea. La canción ingresó en el segundo puesto de la lista Hot Tropical Songs de Billboard en diciembre de 2025, mientras que otras piezas del álbum también aparecieron en esa clasificación.

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Santos, conocido como el “Rey de la Bachata”, inició su proyección internacional como vocalista de Aventura. Con el grupo participó en éxitos como “Obsesión”, antes de comenzar una carrera solista que lo consolidó entre los principales nombres de la música latina.

Romeo Santos inició su carrera en el grupo Aventura, con el cual obtuvo muchos éxitos y reconocimiento internacional./(@aventura/Instagram)

En esa etapa lanzó canciones como “You”, “Promise”, junto a Usher; “La Diabla”, “Propuesta Indecente”, “Odio”, con Drake, y “Eres Mía”. En la lista Hot Latin Songs de Billboard, Santos consiguió siete números uno como solista. “Odio” fue su mayor permanencia en la cima, con 13 semanas en el primer lugar.

“Propuesta Indecente”, publicada en 2013, encabezó Hot Latin Songs y se mantuvo durante 14 semanas en el primer puesto de Tropical Airplay. El tema también completó 100 semanas en la clasificación de canciones latinas, según datos de Billboard.

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Prince Royce acumuló éxitos desde su debut en 2010

La carrera de Prince Royce tomó impulso con su versión bachatera de “Stand by Me”, publicada en 2010. Ese mismo año lanzó “Corazón sin cara”, uno de los temas que definió su llegada al mercado latino de Estados Unidos y que permaneció 10 semanas al frente de Tropical Airplay.

Luego sumó canciones como “Las cosas pequeñas”, “Incondicional”, “Darte un beso”, “Te robé”, “Culpa al corazón”, “Déjà Vu”, junto a Shakira, “Adicto”, con Marc Anthony, y “Carita de inocente”. Esta última lideró Tropical Airplay durante 29 semanas, una de las permanencias más extensas de su repertorio.

ARCHIVO: Prince Royce comenzó su proyección en el mercado latino en 2010 con las canciones “Stand by Me” y “Corazón sin cara”./(Foto AP/John Locher. archivo)

El artista también obtuvo resultados en la lista Latin Airplay. En abril de 2024, “Cosas de la peda”, colaboración con Gabito Ballesteros, alcanzó el número uno y le dio a Royce su 17° liderazgo en esa clasificación. Para entonces, Santos encabezaba la lista histórica de artistas tropicales con 21 primeros puestos.

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La distinción en Barcelona volvió a reunir a ambos intérpretes alrededor de un repertorio que combina la tradición dominicana con arreglos dirigidos al mercado latino contemporáneo.