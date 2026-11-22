Representantes del Gobierno de Córdoba y directivos del sector automotriz posan junto a la pickup Renault Niagara en septiembre pasado.

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Uno de los mayores reclamos de la industria automotriz argentina de los últimos años es la alta carga de impuestos que pesan sobre la producción de vehículos destinados a los mercados de exportación.

Según el cálculo que hace la mayoría de las marcas nacionales, actualmente, entre tributos nacionales, provinciales y municipales, cerca de un 13% del precio de venta al exterior de un automóvil argentino corresponde a impuestos, y esos impuestos encarecen y le restan competitividad frente a los que se producen en otros países como Brasil, México y Tailandia, y más aun frente a los de China, que tienen un programa de subvenciones directas e indirectas para impulsar las ventas al exterior de su industria automotriz.

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Córdoba, la provincia donde producen marcas como Renault, Stellantis, Volkswagen e Iveco, además de su cadena de proveedores, parece haber “recogido el guante” de los reclamos industriales, ya que, desde el 1 de enero de 2027 pondrá en marcha un nuevo programa de promoción industrial que eliminará, para nuevas inversiones, el más criticado de todos los impuestos: Ingresos Brutos.

“El mercado de exportación es un mercado de ultracompetitividad donde ahí no nos podemos dar el lujo de estar exportando los impuestos. El mensaje o la propuesta que hacemos es exportar productos argentinos, trabajo argentino, pero no impuestos argentinos en los tres órdenes”, dijo hace pocas horas Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina en una rueda de prensa al explicar el trabajo que todavía queda por hacer para mejorar la competitividad argentina.

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Si bien esa carga impositiva es considerablemente menor al 24% que pesaba sobre la industria dos años atrás, sigue siendo significativa al momento de vender vehículos argentinos en el exterior. Entre esos impuestos que todavía permanecen, Ingresos Brutos es el que mayor peso tiene, representando aproximadamente un 7%, porque no solo se aplica sobre el vehículo terminado sino en cada instancia previa, en la famosa cadena de valor, proveedor por proveedor.

Las exportaciones de autos argentinos actualmente pagan entre el 12 y el 13% de impuestos. Ingresos Brutos es el que más fuerte pega.

“Ingresos Brutos es el impuesto más cobarde que hay, porque está escondido y disfrazado como si fuera una alícuota muy pequeña, que cuando se aplica en los eslabones de la cadena productiva como los de la industria automotriz, tiene un efecto fortísimo sobre la competitividad”, definió gráficamente a este tributo, Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC, la entidad que nuclea a los autopartistas argentinos.

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Hace un mes, en ocasión del lanzamiento industrial de la pickup Renault Niagara en la planta Santa Isabel, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo en su discurso que estaba promoviendo una nueva ley de promoción industrial para 2027, que sería la más competitiva de Argentina para localizar inversiones.

La gran novedad que aporta esta nueva ley es justamente la exención del pago de Ingresos Brutos para nuevas inversiones que se hagan en la provincia, o incluso para ampliaciones de inversión en industrias ya localizadas. Esa exención es por diez años, y no es sobre la facturación incremental sino sobre la facturación total.

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El proyecto ya está aprobado en la legislatura provincial, se publicó en el boletín oficial y ya tiene reglamentación. Por lo tanto, a partir del primer día de 2027 empezará a regir. En Córdoba ya existían distintos programas de promoción industrial, algunos que databan de la década de 1970 y estaban algo desactualizados, y otros que eran acuerdos individuales con determinadas industrias. El nuevo programa reunirá a todos en un solo marco normativo.

Triple exención

“La exención es en Ingresos Brutos, en sellos y en inmobiliario al 0% por diez años. Si además, la inversión se localiza en un parque industrial o en los departamentos del norte o del sur de la provincia, la exención pasa a ser de 15 años”, le explicó a Infobae, Fernando Sibilla, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba.

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Sobre la izquierda, Fernando Sibilla, ministro de Producción, Martín Laryora, Gobernador de Córdoba, y Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina. El anuncio del programa de promoción industrial se hizo en el lanzamieno de Renault Niagara.

En el reclamo de las industrias siempre se menciona que el mayor impacto de II.BB. se da por el hecho de afectar a toda la cadena de valor y no solo en el producto terminado, para lo cual el funcionario explicó que se eximirá a toda la cadena industrial.

“Gran parte de los proveedores del sector automotriz están con régimen de promoción, en distintos estadios, pero esta ley va a abordar y a cubrir la totalidad de las inversiones de la industria”, dijo.

También se explicó que aún durante el período de exención, si una empresa hace una nueva inversión, por ejemplo, a los cinco años de la original, el plazo automáticamente se extenderá nuevamente a diez años desde ese momento.

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Renault y Stellantis

Las dos principales automotrices que tienen producción en Córdoba son Renault y Stellantis, aunque también Volkswagen produce vehículos pesados y tiene una fábrica de cajas de velocidades, sobre la que el ministro adelantó que “se viene un gran anuncio”.

El funcionario dijo que el caso de Renault, que está hoy con un esquema promocional que viene de un convenio específico que se había armado con la provincia, esa condición se volverá a encuadrar en la nueva ley para ingresar dentro del régimen.

Stellantis, por su parte, también tenía un régimen de promoción industrial con un acuerdo especial, ya que el año pasado hizo la inversión de USD 385 para la fabricación de las pickup Fiat Titano y Ram Dakota, que se completará la semana próxima con la segunda parte del plan en el Polo industrial de Ferreyra.

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“Ahora van a poder acceder a la nueva ley con el nuevo proyecto de la planta de motores que inauguran a fin de mes”, dijo Sibilla.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, es uno de los ejecutivos de la industria automotriz que insiste en la baja de IIBB para mejorar la competitividad de los vehículos nacionales en el exterior.

Primeras repercusiones

Hace pocos días, durante una entrevista en la exposición de transporte y logística de São Paulo, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, y uno de los principales voceros del reclamo de las automotrices por la “mochila” de impuestos de los autos que exporta la industria nacional, habló de esta iniciativa.

“Celebro que haya una provincia de la importancia de Córdoba, yendo por ese camino, entendiendo que hay que competir a nivel global y que no se puede competir con una mochila de impuestos. Está buenísimo”, reflexionó.

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Además, dejó un mensaje muy claro al respecto al señalar que “Yo no me meto en las finanzas, en cómo cada gobierno balancea las cuentas. Yo lo que veo es que, si no se ponen a tiro, van a tener una alícuota alta sobre cero en algún momento. Lo de Córdoba es espectacular”, sentenció.