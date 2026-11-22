Argentina se enfrenta a Mozambique en su segunda presentación en el Mundial Sub 17 (@Argentina)

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La selección argentina busca su primera victoria en el Mundial Sub 17 que se disputa en el complejo Aspire Zone de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente le gana 1-0 a Mozambique después de caer por 2-0 frente a Australia en el Campo 8, durante la primera fecha del Grupo C. Matheo Machuca anotó el tanto a los 5 minutos de juego.

El conjunto nacional tendrá dos compromisos para recuperarse de la derrota en el debut y mantener sus opciones de clasificación. Australia quedó en el segundo puesto de la tabla, por encima de Argentina y Dinamarca. El seleccionado oceánico se impuso durante el complemento pese a los intentos argentinos por llegar al arco rival: Álvaro Güich convirtió un gol en contra y Akol Akon marcó el otro tanto. Ulises Vallejos fue expulsado en el tramo final.

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Mozambique afronta el partido como líder del Grupo C tras golear 4-0 frente al combinadoo nórdico en su estreno absoluto en el torneo. El seleccionado africano obtuvo su lugar en Qatar después de eliminar a Etiopía por penales, con una victoria por 5-4 tras igualar en el tiempo reglamentario. La selección mozambiqueña mostró efectividad en su presentación y ahora intentará sostener ese impulso frente al conjunto sudamericano.

Argentina inició su camino en el certamen con una derrota ante Australia, en Qatar (@Argentina)

El equipo africano cuenta con Luis Guerreiro como entrenador, quien ingresó en los libros de récords por su edad. Con 76 años y 116 días, se convirtió en el técnico más veterano en liderar a un equipo en el evento y superó a Juan Santisteban. El español tenía 70 años cuando condujo a un plantel que incluía a David de Gea, Nacho y Bojan hasta la final de 2007.

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La selección juvenil buscará una reacción para acercarse a los 16avos de final. Para avanzar, deberá terminar entre los dos primeros de su grupo o quedar entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas. El mejor resultado de la Selección en un Mundial Sub 17 fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. También alcanzó el cuarto lugar en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Formaciones:

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Álvaro Güich, Alex Cardozo; Marcos Ortíz, Matheo Machuca; Juan Cruz Policella, Giovanni Baroni, Simón Escobar; Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

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Mozambique: Joao; Floresnaldo, Pascoal, Pires, Allan; Valentim, Khenzane, Alirio Cuna, Diego; Chauson, Nhampule Junior. DT: Luís Correia

Árbitro: Damian Sylwestrzak

Estadio: Aspire Zone (Cancha 7), Al Rayyan, Qatar

<b>Todos los citados de Argentina</b>

La lista de convocados de la Selección para el Mundial Sub 17

Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi);

Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús);

Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors);

Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate) y Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).

<b>El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17</b>

Jueves 19 de noviembre

La selección argentina Sub 17 no pudo en su debut en la Copa del Mundo de Qatar y perdió 2-0 ante Australia

Domingo 22 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Mozambique

Miércoles 25 de noviembre

12:30 - Argentina vs. Dinamarca

*Todos los horarios corresponden a Argentina

<b>Todos los grupos del Mundial Sub 17</b>

Grupo A : Qatar, Panamá, Egipto y Grecia

Grupo B : Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador

Grupo C : Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca

Grupo D : Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo E : Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán

Grupo F : Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán

Grupo G : Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam

Grupo H : España, China, Fiji y Marruecos

Grupo I : Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica

Grupo J : República Dominicana, Montenegro, Chile y Argelia

Grupo K : México, Rumania, Camerún y Venezuela

Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras