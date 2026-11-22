La selección argentina busca su primera victoria en el Mundial Sub 17 que se disputa en el complejo Aspire Zone de Qatar. El equipo dirigido por Diego Placente le gana 1-0 a Mozambique después de caer por 2-0 frente a Australia en el Campo 8, durante la primera fecha del Grupo C. Matheo Machuca anotó el tanto a los 5 minutos de juego.
El conjunto nacional tendrá dos compromisos para recuperarse de la derrota en el debut y mantener sus opciones de clasificación. Australia quedó en el segundo puesto de la tabla, por encima de Argentina y Dinamarca. El seleccionado oceánico se impuso durante el complemento pese a los intentos argentinos por llegar al arco rival: Álvaro Güich convirtió un gol en contra y Akol Akon marcó el otro tanto. Ulises Vallejos fue expulsado en el tramo final.
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Mozambique afronta el partido como líder del Grupo C tras golear 4-0 frente al combinadoo nórdico en su estreno absoluto en el torneo. El seleccionado africano obtuvo su lugar en Qatar después de eliminar a Etiopía por penales, con una victoria por 5-4 tras igualar en el tiempo reglamentario. La selección mozambiqueña mostró efectividad en su presentación y ahora intentará sostener ese impulso frente al conjunto sudamericano.
El equipo africano cuenta con Luis Guerreiro como entrenador, quien ingresó en los libros de récords por su edad. Con 76 años y 116 días, se convirtió en el técnico más veterano en liderar a un equipo en el evento y superó a Juan Santisteban. El español tenía 70 años cuando condujo a un plantel que incluía a David de Gea, Nacho y Bojan hasta la final de 2007.
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La selección juvenil buscará una reacción para acercarse a los 16avos de final. Para avanzar, deberá terminar entre los dos primeros de su grupo o quedar entre los ocho mejores terceros de las 12 zonas. El mejor resultado de la Selección en un Mundial Sub 17 fueron los terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. También alcanzó el cuarto lugar en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.
Formaciones:
Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Álvaro Güich, Alex Cardozo; Marcos Ortíz, Matheo Machuca; Juan Cruz Policella, Giovanni Baroni, Simón Escobar; Facundo Salinas. DT: Diego Placente.
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Mozambique: Joao; Floresnaldo, Pascoal, Pires, Allan; Valentim, Khenzane, Alirio Cuna, Diego; Chauson, Nhampule Junior. DT: Luís Correia
Árbitro: Damian Sylwestrzak
Estadio: Aspire Zone (Cancha 7), Al Rayyan, Qatar
<b>Todos los citados de Argentina</b>
Arqueros: Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Thiago Parga (Huracán), Kevin Báez (Aldosivi);
Defensores: Thiago Pérez (Huracán), Julio Coria (Boca Juniors), Álvaro Güich (Rosario Central), Mateo Mendizábal (Banfield), Bautista Giménez (River Plate), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús);
Volantes: Matheo Machuca (Independiente), Galo Escobar (River Plate), Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield), Marcos Ortiz (Belgrano), Giovanni Baroni (Talleres), Mateo Sánchez (Boca Juniors);
Delanteros: Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobías Goytía (River Plate) y Juan Cruz Policella (Vélez Sarsfield).
<b>El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17</b>
Jueves 19 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
12:30 - Argentina vs. Mozambique
Miércoles 25 de noviembre
12:30 - Argentina vs. Dinamarca
*Todos los horarios corresponden a Argentina
<b>Todos los grupos del Mundial Sub 17</b>
- Grupo A: Qatar, Panamá, Egipto y Grecia
- Grupo B: Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador
- Grupo C: Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca
- Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán
- Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán
- Grupo G: Mali, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam
- Grupo H: España, China, Fiji y Marruecos
- Grupo I: Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica
- Grupo J: República Dominicana, Montenegro, Chile y Argelia
- Grupo K: México, Rumania, Camerún y Venezuela
- Grupo L: Japón, Colombia, Serbia y Honduras
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