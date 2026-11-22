Las sesiones continuas de seis a ocho horas constituyen el principal factor de riesgo para el desarrollo de molestias en manos y muñecas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI volvió a poner a Vice City en el centro de las pantallas. La nueva entrega de Rockstar Games impulsó sesiones prolongadas entre jugadores que buscan recorrer el mapa, completar misiones y avanzar en la historia durante varias horas seguidas.

Esa permanencia puede trasladar la exigencia del juego al cuerpo. Las manos repiten movimientos precisos sobre el control, mientras el cuello, los hombros y la espalda permanecen en una misma posición.

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El foco no está solamente en la cantidad de tiempo frente a la pantalla, sino también en la inmovilidad y en la postura que se sostiene durante ese período. Las pausas regulares, la ergonomía y los ejercicios suaves de movilidad aparecen como medidas planteadas por especialistas para reducir la carga sobre las articulaciones y los músculos que intervienen en la actividad.

Qué sucede en el cuerpo al jugar mucho tiempo seguido

Mitchell Murphy, entrenador certificado, explicó a NBC News que permanecer sentado durante una sesión de videojuegos puede generar una tensión comparable con la de estar muchas horas en una oficina o dentro de un auto. La postura encorvada añade una exigencia particular sobre la parte superior del cuerpo.

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Murphy señaló que esa posición puede favorecer el llamado síndrome cruzado superior, un patrón en el que los músculos de la zona frontal del pecho se mantienen tensos, mientras que los de la espalda alta reducen su activación. Según el entrenador, ese desequilibrio puede relacionarse con rigidez, molestias y una menor amplitud de movimiento con el paso del tiempo.

Mitchell Murphy explicó que la postura encorvada durante las sesiones de videojuegos favorece la aparición del síndrome cruzado superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fisioterapeuta Austin Afshar indicó en NBC News que sostener una postura por mucho tiempo puede ser agotador incluso sin realizar un gran movimiento. Comparó esa carga con mantener una taza de café extendida frente al cuerpo: al principio parece liviana, pero con los minutos requiere cada vez más esfuerzo.

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La repetición de movimientos sobre botones, joysticks, teclado o mouse concentra la demanda en muñecas, codos y hombros. Afshar describió a esas articulaciones como una cadena cinética de la parte superior del cuerpo, es decir, un sistema en el que el movimiento o la irritación de un sector puede afectar a otro. El dolor al sostener el mando o una molestia punzante en el pulgar pueden ser manifestaciones de esa sobrecarga, según explicó.

La Cleveland Clinic también advirtió que los jugadores competitivos pueden realizar entre 500 y 600 movimientos por minuto con un mando. El médico de medicina deportiva Dominic King vinculó ese volumen con lesiones por sobreuso en dedos, manos, muñecas y codos.

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Entre las afecciones citadas por la clínica estadounidense se encuentra la tendinosis de De Quervain, conocida de forma habitual como pulgar del jugador. Se trata de una inflamación dolorosa de los tendones del pulgar. También mencionó lesiones por esfuerzo repetitivo que pueden generar hormigueo o entumecimiento, además de epicondilitis lateral, una lesión del codo que puede irradiar dolor hacia el antebrazo, la mano y los dedos.

Un estudio publicado en Current Reviews in Musculoskeletal Medicine indicó que las lesiones de las extremidades superiores representan la mayoría de los problemas vinculados con videojuegos que llegan a atención médica. El trabajo remarcó que las sesiones repetidas de seis a ocho horas aparecen entre los factores de riesgo descritos para molestias de manos y muñecas.

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Cómo reducir la carga física

La primera medida planteada por los especialistas consiste en interrumpir la permanencia estática. Afshar recomendó en NBC News levantarse y moverse cada 30 a 45 minutos. Caminar unos minutos, hacer sentadillas o recorrer la casa permite cambiar la posición que sostiene la espalda, las caderas y las piernas durante el juego.

Drew Schwartz, quiropráctico de Cleveland Clinic, hizo una recomendación similar para los deportes electrónicos. Señaló que los descansos no deberían interpretarse como una interrupción innecesaria de la práctica, sino como una herramienta de manejo de carga.

Los movimientos de elevación y descenso de la mano apoyada sobre una mesa mejoran la movilidad articular antes de jugar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Afshar indicó que una posición básica incluye los pies apoyados en el suelo y la espalda erguida, sin inclinar el torso hacia adelante o hacia atrás. Murphy añadió que llevar el pecho hacia arriba y los hombros hacia atrás puede ayudar a activar la musculatura de la espalda.

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Orlando Health recomendó disponer de una silla con soporte para espalda, cuello y brazos, y ubicar el dispositivo de juego a una altura que evite mirar hacia abajo de forma constante. La entidad señaló que mantener el cuello flexionado para observar una pantalla puede aumentar la tensión en esa zona y favorecer el dolor que también alcanza la parte superior de la espalda y los hombros.

Ejercicios de movilidad para prevenir el dolor

Antes de iniciar una sesión y durante las pausas, Afshar sugirió incorporar movimientos breves para las muñecas. Uno consiste en apoyar el antebrazo sobre el borde de una mesa y elevar y bajar la mano lentamente desde la articulación. NBC News indicó realizar entre cinco y diez repeticiones con cada muñeca.

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El cuello puede trabajarse con giros lentos de la cabeza hacia ambos lados, manteniendo el pecho orientado hacia adelante. Afshar recomendó conservar la posición entre tres y cinco segundos por lado y limitar el movimiento a un rango cómodo, sin forzar la articulación.

La retracción de la pera es otra alternativa para quienes pasan tiempo mirando una pantalla. Sentado con la vista al frente, el movimiento consiste en llevar suavemente la cabeza hacia atrás, como si se formara una papada, sostener cinco segundos y volver al inicio. NBC News señaló que pueden realizarse entre cinco y diez repeticiones.

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Para los hombros, Afshar propuso juntar los omóplatos y llevarlos ligeramente hacia abajo, sosteniendo el gesto cinco segundos antes de relajar. Cleveland Clinic agregó que el calentamiento y el estiramiento de dedos, manos y muñecas forman parte de la preparación física que conviene considerar en actividades competitivas.

Schwartz recomendó detener la actividad si aparece dolor en la mano o la muñeca, en vez de continuar hasta que el síntoma aumente. Orlando Health también señaló que las molestias persistentes o que empeoran requieren evaluación profesional para identificar el problema y evitar una mayor afectación.