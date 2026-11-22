Alejandro Lerner y Joaquín Levinton - Amor demente

Guardar

Alejandro Lerner atraviesa una etapa de creación sostenida y la presenta sin atarla a fórmulas de mercado. En una charla con Teleshow, el músico habló de Amor demente, su nueva canción junto a Joaquín Levinton, del videoclip de estética lisérgica que acompaña el lanzamiento y de su deseo de recuperar una relación más libre con la composición.

El artista explicó que la canción nació de un sonido repetitivo que encontró mientras trabajaba en Los Ángeles y que luego se convirtió en el punto de partida para la historia de un hombre que le asegura a su terapeuta que ya superó una obsesión amorosa, aunque sus propias palabras lo desmienten. También anticipó que prepara Alterno, un proyecto de 15 temas dividido en tres lados, y una gira que espera iniciar en febrero.

PUBLICIDAD

—¿ El amor es demente?

—Vengo de una familia de terapeutas, psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos, así que la presencia del terapeuta forma parte de mi cultura. La canción cuenta la historia de un personaje que le dice a su terapeuta que está mejor, que se curó de la obsesión por una mujer y que hasta le puede cambiar la medicación. Pero, mientras habla, no hace más que referirse a ella. Está perdidamente enamorado y obsesionado, aunque dice que ya no necesita tratamiento.

—¿Hay amores que no sanan?

—No. Hay historias de amor, de pasión y algunas caóticas. Pero esto habla de un apasionamiento: un tipo enamorado que prefiere seguir loco por esa mujer y no quiere que lo curen.

PUBLICIDAD

Alejandro Lerner y Joaquín Levinton en la presentación oficial de "Amor demente"

—¿Quedan heridas o espinas?

—Hay una diferencia muy grande entre estar loco de amor y tener una obsesión enferma. Estar loco de amor te llena de vida, de luz, entusiasmo y pasión. Lo otro es cruzar un límite vinculado a algo más enfermo. En la canción hay una frase que dice: “¿Para qué quiero vivir entre tanta cordura si tú no estás, si tú te vas?”.

—¿Ella no le da importancia o no está?

—Esa es la incógnita. Cuando escribí la canción, el personaje estaba directamente en un manicomio.

—¿De dónde surgió la idea?

—Se me disparan cosas que no sé de dónde vienen. Durante la pandemia y hasta ahora entré en una veta compositiva y no paré de crear. Son cosas eclécticas y estoy disfrutando del momento creativo. Después de haber compuesto 500 canciones, no es fácil volver a un lugar de juego, en el que crear tenga la inocencia de antes. No pienso en el mercado ni en para qué sirve una canción: pienso en documentar un momento creativo, llevarlo al papel, componerlo en el piano y la computadora y compartirlo con la gente.

PUBLICIDAD

El videoclip de “Amor demente” se grabó en La Mano, el estudio personal que Alejandro Lerner construyó después de vender El Pie

—¿En este caso primero apareció el piano o el papel?

—Las dos cosas juntas. En realidad comenzó con un sonido. Creo que estaba en Los Ángeles, donde estoy más tranquilo, descalzo en mi estudio, cierro la puerta y nadie me molesta. Era un sonido parecido al de un disco de Pink Floyd, como un reloj. También se puede hacer con una guitarra, con púa y mute. Empecé a tocar el piano, grabé un “tic, tic, tic” repetitivo y eso me llevó a la obsesión. A partir de ahí empezó a aparecer la historia.

—¿Cómo es el videoclip?

—Es lisérgico. Después de terminar la canción, me encontré varias veces de casualidad con Joaquín Levinton y sentí que quería compartirla con él. Vino a mi estudio, La Mano, se la mostré, le gustó y me sugirió una tapa para “Amor demente”: un escarabajo junto a una mariposa.

PUBLICIDAD

Alejandro Lerner y Joaquín Levintos compartieron ideas para las visuales del clip

—¿Qué representa esa imagen?

—En realidad, no es una mariposa: es una polilla. Uno la idealiza como una mariposa, pero cuando la mira bien descubre que es una polilla. Ese soy yo. Es un viaje creativo de mucha locura. Con Nico Milone hicimos el video a partir de lo que Joaquín disparó: dos bichos que se juntan, sin que se sepa si están enamorados o son amigos.

—¿Ustedes aparecen en el video?

—Sí, aparecemos los dos, pero no disfrazados de bichos. Puedo ir a MasterChef, pero de ahí a disfrazarme de bicho hay un paso.

Lerner definió su presente como una etapa de “honestidad creativa” y anticipó el lanzamiento de Alterno, un proyecto de 15 temas

—¿Dónde lo grabaron?

—En La Mano, mi estudio personal. Después de vender El Pie, construí La Mano, que es un laboratorio lleno de instrumentos y juguetes. Con Germán Wiedemer, coproductor del disco y tecladista de Andrés Calamaro, buscamos la forma de la canción. Tiene una parte barroca y clásica al comienzo, y después termina con algo medio dance.

PUBLICIDAD

—¿Sentís que llegaste al resultado que buscabas?

—No existe algo perfecto. No sé qué producto es ni para qué sirve. Es como pintar un cuadro y saber de antemano dónde lo vas a exponer o cuánto dinero vas a ganar. No tengo la menor idea.

—¿Qué creés que le va a pasar a la gente cuando la escuche?

—La canción propone un viaje. El personaje le pide a su terapeuta que no lo cure y se aferra a su propia locura. “Es artístico, es una obra de arte”.

—¿Cada canción puede continuar como un cuento?

—Puede pasar. Cada canción es un viaje. Si mirás los tres videos que hice, cada uno invita a un viaje creativo. En este momento no tengo una mentalidad industrial: tengo una mentalidad creativa y artística.

PUBLICIDAD

Lerner definió su presente como una etapa de “honestidad creativa” y anticipó el lanzamiento de Alterno, un proyecto de 15 temas

—¿Alguna vez tuviste una mentalidad más industrial?

—Sí. La industria me subió a su tren y, a veces, la vida en ese tren va más rápido de lo que uno puede andar. Con la experiencia que tengo, me gusta moverme a una velocidad que combine las dos cosas: un poco de industria, pero mucha honestidad creativa. Eso es lo que quise recuperar en esta etapa, libertad y honestidad.

—¿Sentís que habías perdido esa libertad?

—No. Pasaron diez años entre un disco nuevo y otro. En ese tiempo cambié mucho: fui padre, ahora tengo dos hijos, vivo entre Estados Unidos y Argentina, viajo y volví a tocar en España en lugares más chicos. Lo disfruto como si fuera el Lerner de La Magia tocando en Shams. No quiero perder eso. Una carrera no es una cuestión de números, sino de sentimientos.

PUBLICIDAD

—¿Eso tiene que ver con la edad o con el paso del tiempo?

—El paso del tiempo y la madurez son cosas distintas. Podés madurar a los 30 o no hacerlo nunca, ni a los 80. La madurez, en alguna medida, consiste en encontrar momentos de armonía y belleza en tu vida, saber que los merecés y compartirlos con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. Yo trato de buscar esa armonía y de trabajar con gente que me gusta, haciendo cosas que me gustan.

—¿Vas a completar un nuevo disco?

—Son unos 15 temas porque no paré de componer. El disco se llama Alterno y tendrá tres lados: A, B y C. Aunque no haya un formato físico, lo pienso como una exposición de cuadros. Me gustaría que la gente se detenga a mirar cada canción. Hoy se escucha música y se ven videos de una manera muy superficial porque estamos bombardeados de información. La invitación es a escuchar la propuesta y mirar el video; después, cada uno tiene la libertad de volver o no.

PUBLICIDAD

—¿Tenés fechas previstas?

—La última función del año será en el Teatro Marín de San Isidro. Vengo de hacer 14 shows. La gira grande posiblemente empiece en febrero e incluiría Argentina, Europa, Israel y Latinoamérica. Antes quiero descansar un poco, porque todo esto fue un tumulto.

Tras su paso por MasterChef, el cantante dijo que descubrió el valor de aprender recetas para compartirlas con su familia

—Recién mencionaste tu paso por Masterchef Celebrity. ¿Te dejó algo además de la experiencia televisiva?

—Aprendí a cocinar cosas que jamás habría imaginado dentro de mi estructura. Le preparé a mi familia lasaña rellena, lomo a la pimienta con papas a la crema y chow fan de pollo para mi hija. También hice chicken tenders al horno con cereal crocante y una salsa de mayonesa con miel.

—¿Qué descubriste al cocinar?

—No se trata solo de aprender a cocinar, sino de aprender a cocinar para alguien. Mirás si la papa está crocante porque así le gusta a tu hijo, o hacés el chow fan porque le gusta a tu hija. Eso tiene otro sentido.

Alejandro Lerner habló con Teleshow sobre “Amor demente”, su colaboración con Joaquín Levinton y el proceso creativo detrás del videoclip

—¿Y a tu mujer qué le gustó?

—A mi mujer le gustó que yo no cocine en casa. En el estudio tengo un laboratorio, pero no es con harina, azúcar y todo el enchastre de la cocina.

—¿Si tuvieras que ponerle el rostro o el nombre de una mujer a este “amor demente”, quién sería?

—Es mi mujer, Marcela, definitivamente. Me pasa. Lo lindo de la canción es que el personaje le pide al terapeuta que no lo cure. ¿Para qué quiere tanta cordura? Está hecha con mucho amor, creatividad y libertad.