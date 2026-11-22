La adaptabilidad corporal prepara a las personas ante caídas y exigencias imprevistas fuera del gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rigidez al levantarse, las molestias en las rodillas y la tensión lumbar no siempre responden a la falta de entrenamiento.

Para Zarina del Mar, especialista en movimiento y creadora de un método de entrenamiento funcional, el problema puede estar en una rutina física limitada a trayectorias repetidas y en la pérdida de contacto con los movimientos cotidianos del cuerpo.

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Durante una entrevista en el podcast Ultimate Human, conducido por Gary Brecka, la especialista sostuvo que la movilidad en tres dimensiones puede ayudar a las personas a ampliar sus opciones de movimiento.

Su enfoque apunta a trabajar las articulaciones, la columna, los pies y la coordinación corporal fuera de los patrones lineales que predominan en el gimnasio.

El movimiento cotidiano como parte del entrenamiento

Del Mar, formada en biomecánica y en educación del movimiento en el LABAN/Instituto Bartenieff de Estudios del Movimiento, diferenció la aptitud física de la capacidad de adaptación.

Zarina del Mar propone la movilidad en tres dimensiones para superar los patrones lineales del entrenamiento tradicional (Captura de video: YouTube/@ultimatehumanpodcast)

Según explicó, una persona puede realizar sentadillas, estocadas o ejercicios de fuerza con técnica en un entorno controlado, aunque luego tenga dificultades frente a demandas imprevistas de la vida diaria.

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“La adaptabilidad significa que tenemos muchas opciones sobre cómo movernos dentro de un entorno particular”, afirmó en el podcast. Para la especialista, esa capacidad cobra importancia al subir y bajar de una superficie, agacharse, alcanzar un objeto o reaccionar ante una pérdida de equilibrio.

Su propuesta, denominada movimiento 3D, busca incorporar desplazamientos hacia adelante, atrás, los costados y rotaciones. Del Mar señaló que muchos ejercicios convencionales se concentran en el plano sagital, es decir, en movimientos de flexión y extensión.

Caminar sin calzado en el hogar estimula los dedos y la planta del pie para favorecer la estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando una persona cae, nunca lo hace en una posición anatómica neutral ideal”, advirtió. Planteó que los ejercicios destinados a tobillos, rodillas, caderas y columna deberían incluir distintos ángulos y amplitudes.

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También recomendó prestar atención a los pies, que consideró una base para la estabilidad. En ese sentido, sugirió caminar sin pantuflas dentro de la casa, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, para estimular el uso de los dedos y la planta del pie.

La perimenopausia y el vínculo con el cuerpo

El trabajo de Zarina del Mar se dirige en gran parte a mujeres de más de 35 años y, en especial, a quienes atraviesan la perimenopausia. Durante la conversación, sostuvo que muchas reciben el consejo de levantar pesas, aunque algunas sienten temor por posibles lesiones o dolor en las articulaciones.

No cuestionó el entrenamiento de fuerza, aunque propuso un punto de partida distinto para quienes no se sienten preparadas para usar cargas.

Del Mar sugiere iniciar el trabajo físico con el propio cuerpo a las mujeres en etapa de perimenopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Empiecen con su cuerpo”, señaló, antes de mencionar ejercicios como subir escalones, practicar una sentadilla profunda dentro de las posibilidades de cada persona y movilizar tobillos, rodillas y espalda.

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La especialista describió el cuerpo como una estructura que requiere variedad y percepción. “El movimiento es el lenguaje que el cuerpo le habla al cerebro”, expresó.

Según su planteo, modificar posiciones durante el día, caminar, mover la pelvis y la columna, o realizar pausas activas puede aportar información sensorial y favorecer una mayor conciencia corporal.

Ejercicios simples para empezar el día

Entre las alternativas para iniciar la jornada, Del Mar propuso acostarse sobre una superficie firme y registrar qué zonas del cuerpo están en contacto con el suelo.

Los ejercicios en el suelo facilitan la movilidad de la pelvis, los omóplatos y la columna al empezar el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde esa posición, sugirió desplazar los omóplatos, mover la pelvis hacia arriba, abajo y hacia ambos lados, y reconocer cómo responde cada segmento de la columna.

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Para quienes no pueden acostarse en el suelo, indicó que pueden realizar balanceos suaves de brazos y movilizaciones de pelvis y columna torácica. Según explicó, la idea consiste en evitar la rigidez de hombros, cuello y espalda alta, áreas donde suelen concentrarse tensiones.

“La mejor postura es la siguiente postura”, afirmó durante la entrevista. Con esa frase, cuestionó la idea de mantener una posición recta e inmóvil durante períodos prolongados. Para Del Mar, inclinarse, extenderse, girar y cambiar de apoyo forma parte de una relación más dinámica con el cuerpo.

La especialista sostiene que el cambio continuo de posiciones reduce la rigidez que provoca la postura inmóvil (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomendó un ejercicio de propiocepción para hacer de pie: con los ojos cerrados y los pies separados a una distancia cómoda, trasladar el peso de forma gradual hacia la izquierda, adelante, derecha y atrás, hasta completar círculos lentos. La práctica permite reconocer los apoyos y límites del equilibrio.

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El entorno como herramienta de movimiento

La creadora del método insistió en que los objetos cotidianos pueden utilizarse como apoyos para moverse. Una silla, un sofá o un escalón pueden servir para sentarse, ponerse de pie, hacer un ejercicio de movilidad o practicar una subida controlada.

En el caso de los niños, Del Mar sostuvo que la falta de actividad puede comenzar con las largas horas de clase sentados. Por eso, propuso que incorporen saltos, carreras y cambios de posición en su vida diaria, siempre dentro de condiciones seguras.