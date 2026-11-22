Dolly Chugh explicó que la mente humana protege la energía y el ego para frenar los intentos de cambio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La profesora de la Universidad de Nueva York, Dolly Chugh, reveló en el pódcast The Mel Robbins Podcast por qué las personas saben lo que deben hacer, pero no logran actuar en consecuencia, y ofreció herramientas concretas para lidiar con quienes se resisten al cambio.

La conductora Mel Robbins abrió la conversación con una pregunta. Si sabemos que ciertos hábitos nos perjudican, ¿por qué seguimos comiendo mal, respondiéndoles de mala manera a nuestros hijos o gastando de más? Chugh identificó dos barreras internas. La primera es la tendencia a ahorrar energía, que lleva a la mente a funcionar en piloto automático. La segunda es el ego, que protege la imagen que cada persona tiene de sí misma.

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Para ilustrar cómo funciona el piloto automático, Chugh puso el ejemplo de llegar a casa sin recordar el trayecto. “El cerebro hace lo que debe: conservar energía”, señaló. La académica distinguió entre los “pensamientos con t minúscula”, que son automáticos y, según explicó, se producen por millones cada segundo, y los “pensamientos con T mayúscula”, que son conscientes y rondan los 40 por segundo.

Esa distinción ayuda a entender por qué, aun cuando sabemos cómo queremos actuar, los hábitos y reflejos automáticos pueden llevarnos a hacer lo contrario.

El ego bloquea el cambio cuando toca la identidad de una persona

La imposición de consejos activa resistencias porque amenaza la identidad y la necesidad de agencia de las personas (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

El ego entra en acción cuando alguien percibe que una petición amenaza su identidad. Usó como ejemplo a una persona que se considera amable y es acusada de haber ignorado a un vecino: aunque haya sido sin intención, la crítica duele porque toca algo esencial de cómo ese sujeto se define a sí mismo.

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Esta dinámica explica también por qué insistir en que alguien cambie puede volverse contraproducente. “Eso se llama agencia: es una necesidad humana fundamental”, planteó Chugh. Cuando alguien le dice a otra persona lo que debe hacer puede activar el impulso de resistirse, aunque en el fondo sepa que el consejo es válido.

Para ilustrar la brecha entre saber y hacer, Chugh recurrió al test de Stroop, una prueba clásica de psicología cognitiva. El ejercicio consiste en nombrar el color de la tinta con la que está escrita una palabra. Si la palabra “verde” está impresa en naranja, la respuesta correcta es “naranja”.

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La dificultad surge porque la lectura automática interfiere con la respuesta. “Eso es exactamente lo que se siente cuando uno tiene que desaprender algo”, explicó la investigadora. Según Chugh, cambiar exige dejar de lado una respuesta aprendida e incorporar otra, y esa doble tarea puede generar resistencia.

Pasar de querer ser “buena persona” a convertirse en alguien “bueno-ish”

La categoría de persona 'good-ish' plantea la aceptación de los errores como parte del crecimiento continuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chugh distinguió entre aspirar a ser una “buena persona” y verse como alguien “good-ish”, un término en inglés que podría traducirse como “bastante bueno” o “en proceso de serlo”. Según la especialista, el primer objetivo puede llevar a sentir que uno debe demostrar constantemente su bondad y a interpretar cada error como una prueba de fracaso.

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Adoptar la identidad de alguien “good-ish” implica aceptar que el crecimiento es continuo, que los errores son parte del proceso y que la mejora no tiene un punto de llegada definitivo. Esta perspectiva, según Chugh, es menos agotadora: “Al final del día, la pregunta no es si lo hice bien o mal, sino qué aprendí y si di lo mejor de mí”.

Robbins llevó este principio al plano doméstico: si la lista de cosas que uno debe hacer para considerarse buena persona es interminable, la misma lista —aplicada a los demás— resulta igualmente imposible. Esa imposibilidad es, en parte, la raíz de muchos conflictos relacionales.

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Cómo ayudar sin imponer cambios

La especialista recomendó modelar conductas y recompensar pequeños esfuerzos en lugar de obligar a terceros a cambiar (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Cuando la conversación giró hacia cómo influir en los demás, fue tajante: “Podes modelar el cambio, invitarlo, recompensarlo. Pero no podes obligar a nadie a cambiar”.

Si alguien intenta relacionarse de otra manera con sus hijos y el primer intento no sale bien, criticarlo en ese momento puede desalentarlo. Reconocer su esfuerzo puede ser tan sencillo como decirle “Vi lo que intentaste. Gracias. Sé que fue difícil”.

Para resolver disputas domésticas o laborales, propuso la “regla del 1 al 10”: antes de exigir o discutir algo, cada parte evalúa en esa escala cuánto le importa realmente el asunto. Si ambos están entre uno y siete, el asunto puede dejarse pasar y si alguno llega a ocho, nueve o diez, vale la pena abordarlo.

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Cómo dar consejos sin generar rechazo

La académica propuso describir comportamientos específicos y evitar los calificativos interpretables al brindar retroalimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra herramienta que presentó fue la forma de dar retroalimentación. Según la psicóloga, el error más común es hablar en adjetivos como “no es suficientemente prolijo”, lo que genera defensas porque esas palabras son interpretables. La alternativa es describir comportamientos concretos: qué se vio, cuándo, qué consecuencia tuvo... “Una vez que señalas el comportamiento específico, es difícil de rebatir”, afirmó.

También presentó la regla WAIT, del inglés “Why Am I Talking?” (¿Por qué estoy hablando?) popularizada por Michael Bungay Stanier en su libro The Coaching Habit. La pregunta invita a detenerse antes de ofrecer consejos que nadie pidió. A esto sumó una fórmula para cuando alguien se acerca en busca de apoyo: preguntar si quiere ser escuchado, abrazado, ayudado o reconocido por su esfuerzo. “El 90% de las veces, la respuesta es que quieren ser escuchados”, afirmó Chugh.

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Al cierre del episodio, la académica resumió su propuesta central con una invitación: así como hay personas que se consideran aprendices de por vida, el desafío es también convertirse en desaprendices de por vida. “La esperanza y la energía están en el crecimiento”, concluyó.