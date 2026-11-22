La terrible lesión de rodilla de un futbolista del PSG

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El Paris Saint-Germain (PSG) confirmó que Désiré Doué sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el triunfo por 3-2 frente al Niza, por la Ligue 1. El club informó que el delantero francés será operado antes de que termine el mes, tras la lesión que obligó a retirarlo en camilla antes del descanso.

Doué se lastimó en el minuto 39, cuando intentó proteger el balón ante la marca del mediocampista del Niza Sofiane Diop. La pierna derecha cedió sin contacto del rival y el atacante cayó sobre el césped, tomó su rodilla y mostró signos de dolor. Poco después, abandonó el campo en camilla y se cubrió el rostro con las manos.

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La escena generó preocupación entre sus compañeros y en el cuerpo técnico del PSG. El futbolista había marcado el segundo gol de su equipo en el encuentro, después de una asistencia de Achraf Hakimi desde el sector derecho. El español Ferran Torres ingresó en su lugar.

Antes de la confirmación del diagnóstico, el entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique, había advertido sobre la seriedad de la situación. “Es una lesión grave, está claro”, dijo el técnico español, a la espera de los estudios médicos que determinarían el alcance del daño en la rodilla. “Es la vida de los jugadores profesionales de alto nivel y hay situaciones así cada jornada”, añadió el entrenador. Luego se refirió a su conversación con el delantero francés: “Hay que aceptarlo. Seguro que se recupera bien y volverá más fuerte. He hablado con él”.

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El atacante se retiró en camilla del estadio (Reuters)

El partido en el Allianz Riviera había comenzado con ventaja para el equipo local. Mohamed Amoura abrió el marcador a los ocho minutos, tras una acción de contraataque que incluyó un envío largo de Axel Witsel y un centro de Jonathan Clauss.

El PSG tardó en superar el bloque defensivo del Niza, aunque logró equilibrar el resultado mediante un penal sancionado después de la intervención del VAR por una mano de Xavier Mandza dentro del área. Senny Mayulu convirtió el remate desde los 12 pasos para establecer el 1-1.

Un minuto después, el equipo de Luis Enrique pasó al frente. Maghnes Akliouche recuperó la pelota en la mitad de la cancha, Fabián Ruiz aceleró la jugada y Hakimi asistió a Doué, quien definió en el segundo palo para marcar el 2-1. Tras la salida del delantero francés, el PSG mantuvo la ventaja y consiguió el tercer tanto en el tramo final del encuentro. Ferran Torres convirtió el 3-1 con un remate dentro del área, aunque el Niza descontó en el minuto 95 por medio de Ali Abdi, quien recibió otra asistencia de Clauss.

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El marcador final fue 3-2 para el conjunto parisino, que sumó su octava victoria consecutiva en la liga francesa y alcanzó 12 triunfos seguidos entre todas las competiciones. El resultado consolidó al PSG en la cima de la clasificación, aunque la lesión de Doué condicionó el cierre de la jornada.

En el entretiempo, Hakimi se había referido al estado de su compañero. “Tenemos un gran pensamiento para Désiré Doué. Vamos a intentar ganar este partido por él”, afirmó el capitán del PSG a la televisión francesa.

El futbolista Désiré Doué será intervenido quirúrgicamente por una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida durante un partido de la liga francesa.

La baja de Doué se incorpora a una lista de lesiones que ya afectaba al plantel parisino. Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido contra Barcelona del 20 de octubre. En ese mismo encuentro, Ousmane Dembélé y el capitán Marquinhos padecieron desgarros musculares en el muslo.

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Dembélé ingresó desde el banco en el segundo tiempo ante el Niza, mientras que Doué había adquirido mayor protagonismo ofensivo después de la lesión de Kvaratskhelia.

La confirmación de la intervención quirúrgica obliga al PSG a afrontar los próximos compromisos sin uno de sus atacantes. El equipo de Luis Enrique recibirá a la Roma el miércoles, por la Liga de Campeones, con Ferran Torres y Dembélé entre las alternativas disponibles para el frente de ataque. El comunicado del club precisó que Désiré Doué será operado antes de que finalice el mes, sin informar todavía una fecha estimada para su regreso a las canchas.

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Una publicación del Paris Saint-Germain en redes sociales transmitió un mensaje de respaldo al futbolista Désiré Doué.