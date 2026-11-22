Las tenistas argentinas en la ceremonia de inicio de la serie ante Japón, por la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

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La Selección Argentina de Tenis YPF cayó ante Japón por 4 a 0, como visitante, en la serie de Play-offs y no pudo ascender a los Qualifiers de la Billie Jean King Cup. Las capitaneadas por Paola Suárez jugarán la Zona Américas I en 2027.

El día había comenzado con match point para el seleccionado asiático, tras las derrotas de Justina González Daniele (422°) ante Mai Hontama (155°) y Florencia Urrutia (464°) frente a Himeno Sakatsume (129°) en la primera jornada. En el encuentro de dobles, Argentina chocó contra la jerarquía de la dupla local, compuesta por Shuko Aoyama (28° del ranking de dobles) y Eri Hozumi (60°), quienes vencieron a González Daniele y a Luciana Moyano (527°) por 6-2 y 6-1, en 1 hora y 7 minutos de juego en el Ariake Coliseum de Tokio, sobre superficie dura y bajo techo.

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Con el triunfo asegurado, Ena Shibahara (586°) fue la elegida por la capitana Ai Sugiyama para cerrar la serie con otra victoria, ante Moyano, por 6-1 y 6-1.

Sin sus mejores nueve jugadoras, que en su mayoría priorizaron la gira sudamericana, el conjunto nacional presentó un equipo con cuatro debutantes y se le escapó por sexta vez consecutiva la posibilidad de ascender a la élite del certamen. Japón impuso su favoritismo y se llevó la clasificación.

Justina González Daniele y Luciana Moyano, integrantes del dobles argentino (Crédito: Prensa AAT)

“Los primeros games fueron bastante peleados. La verdad es que las chicas jugaron bien. Después se nos fue de las manos porque las rivales son muy buenas doblistas las otras dos jugadoras. Nuestras tenistas empezaron a ver la cancha un poquito más pequeña, y eso hizo que cometieran errores y estuvieran siempre a la defensiva”, analizó Paola Suárez, capitana del equipo argentino, sobre el encuentro de este domingo.

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A modo de balance de la eliminatoria, la exnúmero 1 del mundo en dobles mencionó: “Tuvimos unos días de entrenamiento muy buenos. La atmósfera de las chicas y todo el cuerpo técnico fue muy bueno, al igual que en Colombia. Las chicas estuvieron receptivas y predispuestas”.

Y amplió: “Las jugadoras se dan cuenta del nivel al que tienen que llegar para poder jugar en los torneos más grandes, y creo que todo eso es positivo. Han disfrutado el debut y eso era lo principal, que pudieran jugar sueltas y sentirse cómodas dentro de la cancha. Ellas sabían en todo momento que iban a sentir nervios”.

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Paola Suárez, capitana de la Argentina en la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Suárez tuvo su segunda serie al frente del equipo argentino, tras su debut en la Zona Américas I de la Billie Jean King Cup, en la que Argentina ganó el pase a los Play-offs, en abril pasado. El equipo nacional jugó esta instancia por sexto año consecutivo y el Grupo Mundial I le sigue siendo esquivo. Anteriormente había caído ante Suiza (2025), Brasil (2024 y 2022), Eslovaquia (2023) y Kazajistán (2021).

En abril del año próximo, la Selección buscará volver a imponerse ante los combinados del continente, como lo hizo en las seis ediciones pasadas. La zona estará compuesta, además, por Perú, Ecuador, Chile, México, Paraguay, Guatemala y Canadá. Este último seleccionado se sumará a esta instancia tras 10 años en el Grupo Mundial I, con la consagración en 2023 de por medio.

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