Medios regionales situaron el humo en la isla de Sitra, donde hay varias instalaciones industriales, entre ellas una refinería de la petrolera estatal Bapco

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El Ministerio del Interior de Bahréin informó este domingo de que dos personas resultaron heridas en el ataque que Irán lanzó el sábado contra su territorio: un ciudadano bahreiní con discapacidad, en condición estable, y un residente paquistaní, en estado crítico. Ambos reciben atención en un hospital, según un comunicado del ministerio publicado en redes sociales.

Bahréin sostiene que el ataque alcanzó una instalación industrial civil. La Guardia Revolucionaria iraní afirma, en cambio, que atacó dos radares del sistema antiaéreo Patriot de Estados Unidos, una versión que no ha sido confirmada de forma independiente.

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El ministerio habló de “ataques inhumanos iraníes”. El sábado había informado de un incendio en una planta industrial civil, con daños materiales, que los equipos de Defensa Civil trataban de contener. Medios regionales situaron el humo en la isla de Sitra, donde hay varias instalaciones industriales, entre ellas una refinería de la petrolera estatal Bapco. No se ha confirmado que la refinería haya sido alcanzada. La Fuerza de Defensa de Bahréin dijo que interceptó varios ataques aéreos y que la caída de escombros causó daños menores, según el diario Asharq Al-Awsat. Ese medio atribuye las dos heridas a metralla de proyectiles interceptados, un detalle que el comunicado del ministerio no precisa.

Llamas en una instalación civil de Sitra, Bahréin, tras un ataque atribuido a Irán, el 21 de noviembre de 2026 (Redes sociales/vía REUTERS)

La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite de Irán, dijo que atacó con misiles y drones los radares de los sistemas Patriot en las bases de Al Riffa y Awali, y que esas posiciones estadounidenses fueron alcanzadas. No dio detalles de daños ni de víctimas. Aseguró que respondía a la “agresión continuada” contra Irán, a violaciones de su espacio aéreo y a un ataque contra un radar en la isla de Hengam. Hasta el momento, Estados Unidos no ha respondido públicamente a esa afirmación. El Comando Central estadounidense sí desmintió el viernes otra afirmación de la Guardia, la de haber alcanzado un F-16 sobre el Golfo, y dijo que todos sus aviones “están a salvo y contabilizados”.

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Condenas de los países árabes

El Ministerio de Exteriores de Bahréin rechazó la justificación iraní y afirmó que el objetivo era “exclusivamente civil”. Se reservó el derecho a la legítima defensa que reconoce el artículo 51 de la Carta de la ONU.

Arabia Saudita condenó los ataques y los calificó de violación del derecho internacional, y la Liga Árabe condenó “enérgicamente” la renovada agresión iraní.

Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania también los condenaron.

Un dron más, según Teherán

ARCHIVO – Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, el 16 de noviembre de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía REUTERS)

La Guardia Revolucionaria informó además de que derribó un dron estadounidense MQ-1 al este del estrecho de Ormuz. Lo describió como el vigésimo derribado desde el inicio de la guerra y el cuarto en 24 horas, y advirtió de que el espacio aéreo iraní es una “línea roja”, según Press TV, la televisión estatal iraní en inglés. Washington no ha comentado la afirmación.

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Los hechos ocurren en el marco del conflicto iniciado en febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el comercio de petróleo, en respuesta. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes. Washington e Irán firmaron en junio un memorando de entendimiento para terminar la guerra, pero las conversaciones están estancadas y los intercambios de ataques continúan. El sábado, según la organización británica UKMTO, que vigila la navegación en la zona, dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles no identificados al salir del estrecho, sin víctimas. La agencia iraní Tasnim habló de una mina.