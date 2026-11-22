Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS por segundo año consecutivo

Guardar

En la previa al partido entre Inter Miami y Columbus Crew disputado en el Nu Stadium, Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS 2026, en reconocimiento a su extraordinaria temporada regular. El encargado de entregarle el galardón fue Jorge Mas, propietario y uno de los principales impulsores de Inter Miami, durante una ceremonia realizada ante los aficionados minutos antes del inicio del encuentro, que terminaría con una dura caída por 3 a 0 para los locales.

Con 26 goles, Messi terminó como máximo artillero de la temporada regular y consiguió un nuevo récord: se convirtió en el primer futbolista en la historia de la MLS en ganar la Bota de Oro en dos temporadas consecutivas. El reconocimiento se sumó a una noche especial para el capitán argentino, que volvió a recibir el reconocimiento del público de Miami.

PUBLICIDAD

Asimismo, una argentina tuvo su propio momento en la antesala del partido. Se trata de la periodista Manuela Moretta, quien fue la encargada de participar del lanzamiento de la moneda entre los capitanes. De esta manera se convirtió en la primera mujer periodista argentina en protagonizar ese momento en un encuentro del equipo de Florida con el astro argentino en cancha.

La escena tuvo un significado especial para Moretta, periodista mendocina que lleva años siguiendo la carrera de Messi y cubriendo el fútbol internacional. Esta vez, sin embargo, no le tocó observarlo desde una tribuna o detrás de una cámara: pudo estar frente a él, saludarlo y participar de uno de los momentos protocolares que marcan el comienzo de un partido.

PUBLICIDAD

“Es una de esas experiencias que uno imagina muchas veces, pero que nunca termina de creer que pueden pasar”, fue el sentimiento que acompañó a Moretta durante una jornada que seguramente quedará entre sus recuerdos más importantes.

Pero la noche en el Nu Stadium también tuvo una noticia deportiva menos feliz para el conjunto local.

La periodista mendocina Manuela Moretta participó del sorteo de capitanes en la previa del encuentro

La derrota de Inter Miami y la confianza del Kily González

Inter Miami cayó 3-0 ante Columbus Crew en el primer partido de la serie de la primera ronda de los Audi 2026 MLS Cup Playoffs. El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo de Cristian Kily González, que recibió el primer gol a los nueve minutos, cuando Gonzalo Tapia convirtió un penal.

PUBLICIDAD

La situación se complicó todavía más a los 36 minutos, cuando Gonzalo Luján recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto de Miami con diez jugadores. En el complemento, Columbus aprovechó la ventaja numérica y amplió la diferencia con tantos de Taha Habroune, a los 52 minutos, y nuevamente de Tapia, a los 58.

Pese al resultado, Kily González se mostró convencido de que su equipo todavía tiene posibilidades de continuar en la competencia. Después del encuentro, el entrenador argentino manifestó su confianza en el plantel y dejó un mensaje contundente: “Confío a muerte en mi equipo”.

PUBLICIDAD

El técnico de Las Garzas también asumió la responsabilidad por lo ocurrido y sostuvo que el equipo debe prepararse para el próximo compromiso, sin quedarse atrapado en la derrota.

Inter Miami sufrió una dura derrota como local, pero continúa con vida en los playoffs (Foto Mike Stobe/Getty Images/AFP)

Una serie que todavía está abierta

El formato de la primera ronda de los playoffs de la MLS es al mejor de tres partidos. Por eso, el 3-0 sufrido en Miami no significa que Inter deba ganar por una diferencia de tres goles en el siguiente encuentro: lo que necesita es ganar el segundo partido para igualar la serie 1-1.

El próximo desafío será el viernes 27 de noviembre, a las 20 (hora del Este de Estados Unidos), cuando Inter Miami visite a Columbus Crew en Ohio. Si consigue la victoria, habrá un tercer y definitivo partido en el Nu Stadium, previsto para el 1 o 2 de diciembre.

PUBLICIDAD

Para el equipo de Messi y del Kily González, la oportunidad de seguir en carrera todavía está vigente. Para Manuela Moretta, en cambio, la noche del 21 de noviembre ya quedó marcada por una emotiva experiencia que trascendió el resultado: la de una periodista argentina que, por unos segundos, estuvo frente a uno de los futbolistas más importantes de la historia y participó de la ceremonia previa del cotejo.