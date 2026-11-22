Al aire libre y con la presencia de su círculo más cercano, Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco dieron el gran "sí" este fin de semana (Instagram)

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Después de más de cuatro años de relación y un año y medio de preparativos, Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco finalmente llegaron al altar. El sábado 21 de noviembre, la cocinera de La mañana con Moria (El Trece) y el empresario uruguayo se casaron en el Hipódromo de San Isidro, rodeados de familiares, amigos y figuras de la televisión. Pero la ceremonia tuvo una protagonista que estuvo presente desde el comienzo de su historia: Mirtha, la bulldog inglés de la cocinera, que llevó los anillos y volvió a acompañarlos en uno de los días más importantes de sus vidas.

El escenario elegido también tuvo un significado especial para la celebración. Frente a la pista y con la tribuna verde como telón de fondo, Valentina y Marcos dieron el sí en una ceremonia al aire libre, mientras los invitados registraban cada instante con sus teléfonos y compartían las primeras imágenes en las redes sociales. Entre la alfombra blanca, el arco de calas y la presencia de la mascota que los acompaña desde su primera cita, la pareja comenzó una nueva etapa con una escena que reunió su historia, sus afectos y los detalles que habían preparado durante meses.

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Un pasillo de alfombra blanca conducía hasta el altar. A los costados se ubicaron sillas de bambú con almohadones claros, mientras que al final del recorrido esperaba un arco vegetal decorado con calas, justo al borde del césped. El entorno de gradas, la vegetación y los tonos suaves de la ambientación le dieron a la ceremonia una identidad particular, en diálogo con el espacio elegido por los novios.

La novia lució un vestido de corte princesa, con corset bordado, mangas de encaje y una falda de tul

La pareja contó con la presencia de Mirtha, quien se encargó de acompañarlos durante la ceremonia

El momento más tierno quedó a cargo de Mirtha, la perrita, cuando llevó los anillos hasta el altar. Ella ya había protagonizado el anuncio del compromiso y, en la fecha más importante para Valentina y Marcos, repitió aquel papel que la convirtió en una presencia inseparable de la relación.

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La novia eligió para la ocasión un vestido de corte princesa, con un corset bordado, mangas caídas de encaje y una falda voluminosa de tul con varias capas. La silueta, de aire clásico, contrastó con la amplitud del Hipódromo y con las tribunas que rodeaban la ceremonia. El diseño le dio a Valentina una imagen romántica, pero también marcada por la personalidad del lugar en el que decidió casarse.

Por su parte, el novio optó por un esmoquin negro, camisa blanca y moño, además de una flor en la solapa. La elección fue sobria y dejó todo el protagonismo visual en la novia, que concentró las miradas con el vestido, el velo y el ramo. Juntos formaron una pareja de estilos diferentes, pero integrada a una misma escena, en la que el negro del traje contrastó con el blanco de la novia y el verde del paisaje.

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Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco, recién casados, abrazándose frente a sus invitados

Valentina junto a sus colegas luego de la gran ceremonia nupcial

Hernán Lirio dio el presente en la fiesta de Valentina Salezzi y posó junto a ella

La ceremonia también tuvo la participación de Fabián Medina Flores, quien se encargó de darle comienzo a la nueva etapa de la pareja. Su presencia fue parte de un momento que los novios compartieron frente a sus familiares y amigos. Además, durante la celebración se conocieron las palabras que Salezzi le dedicó a su flamante esposo, en uno de los instantes más íntimos de la jornada. “Yo toda mi vida soñé con esto. Con estar acá frente a la gente que quiero y poder decirle al hombre que amo que quiero pasar el resto de mi vida con él”, expresó, emocionada, frente a su marido y sus invitados.

Entre los invitados estuvieron Moria Casán, Federico Seeber, Nazarena Di Serio, Hernán Lirio, Guillermo Capuya, César Carozza y Gustavo Méndez, compañeros de Valentina en el ciclo conducido por La One, por El Trece. La presencia de sus colegas sumó al festejo una parte de la vida cotidiana de la cocinera, que compartió su casamiento con quienes la acompañan en su trabajo. Varios de ellos dejaron registro del encuentro en sus redes sociales y, a través de sus publicaciones, se multiplicaron las imágenes de la ceremonia y de la fiesta.

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Después del sí, Moria, quien estuvo acompañada de su asistente, Galo Sotto, se convirtió en el centro de atención cuando llegó el momento del baile y se sumó a la pista junto con los invitados. Su participación conectó la celebración con el universo televisivo que Salezzi comparte a diario y aportó una de las postales más comentadas de la noche.

Entre luces de neón, bailes y postres caseros, Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco disfrutaron a pleno de su fiesta tras la ceremonia nupcial (Instagram)

Valentina y Marcos también tuvieron su momento de baile como recién casados. Rodeados por sus seres queridos, compartieron la pista después de tantos meses de organización y espera. La ceremonia había quedado atrás y la fiesta les permitió disfrutar de una noche en la que los abrazos, la música y las imágenes de los invitados acompañaron el comienzo de esta nueva etapa.

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La gastronomía también ocupó un lugar especial durante la celebración. La propia Salezzi se encargó de la torta y de la mesa dulce para sus invitados, una decisión ligada a su trabajo como cocinera y a la posibilidad de aportar algo propio a la fiesta. Los presentes pudieron disfrutar de sus preparaciones, que fueron parte de una noche en la que Valentina no solo celebró su casamiento, sino que también dejó su sello en cada detalle.

La flamante novia con algunos de sus colegas, entre ellos Gustavo Méndez y Nazarena Di Serio

Salezzi junto a sus colegas en el ciclo de Moria y el asistente de La One, Galo (Instagram)

La pareja había comenzado a organizar la boda un año y medio antes. Durante ese proceso, Salezzi fue compartiendo con su público parte de los preparativos y algunas de las decisiones que debió tomar hasta llegar al gran día. La elección del vestido, la ambientación, la ceremonia y la fiesta se fueron definiendo con el tiempo, hasta reunirse finalmente en el Hipódromo de San Isidro.

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Así, el casamiento tuvo una escena que resumió el vínculo que construyeron: una ceremonia rodeada de afectos, una fiesta compartida con amigos y una compañera de cuatro patas que estuvo presente desde el comienzo. Entre la alfombra blanca, el arco de calas, la tribuna verde y las luces de la celebración, Valentina y Marcos dejaron atrás los preparativos para empezar a escribir, juntos, el capítulo de sus vidas que tantas veces imaginaron.