El consumo promedio de sodio en adultos de Estados Unidos supera los 3.400 miligramos al día frente al límite recomendado de 2.300 miligramos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sodio diario no siempre proviene del salero. Pan, cereales, jugos vegetales y aderezos pueden aportar cantidades considerables aunque no tengan sabor salado, sobre todo si se consumen más de una vez al día o en porciones mayores que las indicadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que los adultos del país consumen, en promedio, más de 3.400 miligramos de sodio por día. La cifra supera el límite de menos de 2.300 miligramos recomendado para adolescentes y adultos dentro de una alimentación saludable.

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La mayor parte del sodio en la dieta procede de alimentos procesados y preparados fuera del hogar y no del salero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información revisada por Karina Tolentino, dietista registrada, en Verywell Health, gran parte del sodio procede de productos envasados, procesados o preparados fuera del hogar. La información nutricional indica los miligramos de sodio por porción, y esa cantidad puede ser menor que la que se sirve o consume.

Una rebanada de pan - entre 100 y 200 miligramos de sodio

Aparece en desayunos, sándwiches y comidas con tostadas o panecillos. Por esa frecuencia, conviene revisar su contenido de sodio, que varía según el tipo de pan y la marca.

Una sola rebanada de pan puede aportar entre 100 y 200 miligramos de sodio sin que la denominación integral garantice un nivel menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos rebanadas en un sándwich, más pan en otra comida, pueden elevar la suma diaria. La denominación integral o multicereal no asegura un contenido menor que el del pan blanco, por lo que conviene revisar la información nutricional.

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Media taza de queso cottage - hasta 400 miligramos

El queso cottage aporta proteínas y calcio, pero suele llevar sal para darle sabor y conservarlo. Media taza puede contener entre 300 y 400 miligramos de sodio, con diferencias importantes entre las marcas disponibles.

Media taza de queso cottage contiene entre 300 y 400 miligramos de sodio debido a la sal que se emplea para conservarlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen opciones reducidas en sodio o sin sal añadida. Las versiones bajas en grasa o sin grasa tampoco garantizan una cantidad menor, por lo que esa característica no reemplaza la consulta del envase.

Un vaso de jugo vegetal - hasta 620 miligramos de sodio

Los jugos envasados de tomate o vegetales mixtos pueden incluir sal añadida para intensificar el sabor. Una porción de 240 mililitros aporta entre 400 y 620 miligramos de sodio, de acuerdo con el producto elegido.

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Una porción de 240 mililitros de jugo vegetal envasado aporta entre 400 y 620 miligramos de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alternativas bajas en sodio o sin sal añadida ofrecen cantidades diferentes. Preparar jugo con vegetales frescos también evita el sodio agregado durante el procesamiento, aunque el resultado final depende de los ingredientes utilizados.

Los garbanzos enlatados - entre 200 y 330 miligramos por media taza

Los garbanzos aportan fibra y proteínas de origen vegetal, pero las versiones enlatadas suelen llevar sal para conservarse y darles sabor. Escurrirlos y enjuagarlos bajo agua corriente puede reducir cerca de un 40% de ese contenido.

El enjuague de los garbanzos enlatados bajo agua corriente disminuye cerca de un 40 % de su contenido de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos cereales superan los 200 miligramos de sodio por porción

El azúcar suele recibir más atención al elegir cereales para el desayuno, pero el sodio también figura en la etiqueta. Incluso los productos elaborados con granos enteros o salvado pueden superar los 200 miligramos por porción.

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Los cereales para el desayuno elaborados con granos enteros o salvado pueden superar los 200 miligramos de sodio por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos fija el valor diario de sodio en 2.300 miligramos. Si una porción aporta el 5% o menos de ese valor, el aporte se considera bajo. Si aporta el 20% o más, se considera alto. La leyenda «bajo en sodio» del envase se rige por un criterio distinto.

Dos cucharadas de aderezo - hasta 290 miligramos de sodio

Los aderezos embotellados pueden elevar el contenido de sodio de una ensalada. Dos cucharadas de las variedades ranch, italiana o César aportan entre 220 y 290 miligramos, una cantidad que aumenta si se sirve más de esa medida.

Dos cucharadas de aderezos embotellados como ranch, italiano o César aportan hasta 290 miligramos de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los aderezos comerciales, se pueden preparar versiones caseras con aceite de oliva, vinagre, jugo de limón y hierbas. En el envase, la leyenda “bajo en sodio” indica que el producto contiene 140 miligramos o menos por porción. La mención “reducido” indica que contiene al menos un 25% menos que la versión regular.

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