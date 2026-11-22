Un arma de fuego permanece en el pavimento junto a manchas de sangre y un neumático en un área industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos hermanos que reparaban su camión fueron asesinados a tiros en San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital, mientras operativos simultáneos en distintos puntos del país dejaron cinco aprehendidos y decomisos de armas, droga y efectivo.

Abraham y César Trejos, de 23 y 37 años, respectivamente, cayeron en la vía principal del sector conocido como Calle Negra, en San Isidro, distrito de San Miguelito.

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Dos sujetos no identificados se acercaron y les dispararon sin mediar palabras mientras trabajaban.

Familiares auxiliaron a los heridos y los trasladaron al Policentro de Salud de San Isidro, lo que permitió a los pistoleros escapar antes de ser aprehendidos.

Uno de los hermanos ingresó al Policentro sin signos vitales. El otro, César, falleció durante la madrugada del viernes a consecuencia de los impactos recibidos en el tórax, el abdomen y un glúteo.

Uno de los hermanos ingresó a un centro médico sin signos vitales, mientras que el otro falleció durante la madrugada del viernes. (Tomada de El Siglo)

Según familiares, César era padre de tres niños que quedaron en la orfandad.

Las autoridades intentan establecer quiénes son los responsables y cuál era el verdadero objetivo del ataque.

Abraham no registraba antecedentes, pero César tenía una orden de conducción emitida el 23 de mayo de 2026 por un caso vinculado a delitos contra la vida y la integridad personal, según registraron los medios.

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Hasta el momento las autoridades informaron que no hay detenidos, mientras que el móvil permanece sin confirmar.

La noticia generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde allegados describieron a las víctimas como jóvenes trabajadores y sin vínculos con la violencia.

Por el doble crimen hasta el momento no hay detenidos, indicaron las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“César y Abraham no eran muchachos de problemas”, escribió un conocido en Instagram. “Pedimos justicia para ellos. Fue una canallada lo que le hicieron a esa familia; no saben el dolor que sentimos quienes los conocíamos. Eran pelaos trabajadores, con tantas metas y sueños, y se los arrebataron”, publicó otro usuario. Un tercer allegado lamentó: “Justicia para estos muchachos que no se metían con nadie, jóvenes trabajadores y emprendedores. Lo que han hecho no tiene nombre”.

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Mientras, la noche del sábado, el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, a través de su secretaria general, Anilú Batista, junto con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, llevaron a cabo la Operación Sensitiva en las inmediaciones del Mercado de Mariscos.

El resultado fue cinco personas aprehendidas y el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, trituradores, cigarrillos de presunto contrabando y dinero en efectivo.

La Procuraduría informó que la sustancia incautada será sometida a pruebas científicas y periciales para determinar su composición, mientras que el dinero y los demás artículos se incorporarán como indicios a las investigaciones en curso.

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De igual manera, en Panamá Oeste la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron dos operativos adicionales.

Pistolas, proveedores, municiones calibre 45, presunta marihuana y una pesa digital fueron decomisadas por la Policía. (PN)

Durante la Operación Brisas, en el sector de Brisas, corregimiento de Lídice, distrito de Capira, vecinos habían alertado sobre la presencia de sujetos armados en la zona.

Las unidades policiales hallaron una cangurera gris con una pistola, dos proveedores, municiones calibre 45, una bolsa con presunta marihuana y una pesa digital.

En un segundo operativo, esta vez mediante una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Nuevo Emperador, fue aprehendido un hombre de 30 años. En la residencia se decomisaron un arma de fuego, un proveedor, 27 municiones sin detonar y una bolsa con presunta cocaína.

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La jornada de operativos en la provincia se completó en Arraiján, donde un hombre de 27 años fue detenido en la calle L del corregimiento de Arraiján Cabecera.

Las autoridades le incautaron dos armas de fuego, cinco municiones, una pesa digital, cinco bolsitas con supuesta marihuana y 23 carrizos con presunta cocaína.